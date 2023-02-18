Каждый российский удар по Украине будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с видеообращением к украинцам вечером 18 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке президента.

"За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров и конкретных договоренностей по поводу неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию и террор против нашего государства и народа.

Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумщине и Донетчине, по Хмельницкому, Никополю и каждому уголку нашей Украины будут иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия.





Уже традиционно – я хочу поблагодарить всех тех, кто прямо сейчас защищает наше государство на поле боя и наших людей от российских обстрелов. Особо хочу отметить каждого и каждую, кто защищает Донетчину. Там продолжаются наиболее жестокие и принципиальные боевые действия. Противостояние, от которого зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время. Я благодарю десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, морпехов 35-й отдельной бригады морской пехоты, пехотинцев 72-й отдельной механизированной бригады, артиллеристов 55-й отдельной и 27-й реактивной артиллерийских бригад.

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Хочу также поблагодарить сегодня всех наших воинов-связистов – за отличную службу! Всем, кто эффективно и своевременно обеспечивает логистику для наших войск и всем Силам поддержки Вооруженных Сил Украины! Благодарю вас! Благодарю всех, для кого устойчивость Украины и наших позиций – безусловный личный, служебный и профессиональный приоритет!

Слава каждому и каждой, кто сегодня в бою! Вечная память всем, чьи жизни унесла эта война, Россия и ее агрессия!" - подчеркнул Зеленский.