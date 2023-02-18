РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11697 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
2 442 41

Каждый российский удар по Украине будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с видеообращением к украинцам вечером 18 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке президента.

"За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров и конкретных договоренностей по поводу неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию и террор против нашего государства и народа.

Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумщине и Донетчине, по Хмельницкому, Никополю и каждому уголку нашей Украины будут иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия.


Уже традиционно – я хочу поблагодарить всех тех, кто прямо сейчас защищает наше государство на поле боя и наших людей от российских обстрелов. Особо хочу отметить каждого и каждую, кто защищает Донетчину. Там продолжаются наиболее жестокие и принципиальные боевые действия. Противостояние, от которого зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время. Я благодарю десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, морпехов 35-й отдельной бригады морской пехоты, пехотинцев 72-й отдельной механизированной бригады, артиллеристов 55-й отдельной и 27-й реактивной артиллерийских бригад.

Читайте также: Стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий, - Зеленский. ВИДЕО

Хочу также поблагодарить сегодня всех наших воинов-связистов – за отличную службу! Всем, кто эффективно и своевременно обеспечивает логистику для наших войск и всем Силам поддержки Вооруженных Сил Украины! Благодарю вас! Благодарю всех, для кого устойчивость Украины и наших позиций – безусловный личный, служебный и профессиональный приоритет!

Слава каждому и каждой, кто сегодня в бою! Вечная память всем, чьи жизни унесла эта война, Россия и ее агрессия!" - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) обращение (751)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Кожна зрада, кожна крадіжка, здійснена зеленою владою, буде мати конкретні юридичні наслідки.
показать весь комментарий
18.02.2023 21:50
+18
Це непорозуміня напевно найдорожчий та найнепотрібніший блоХер всіх часів та народів
показать весь комментарий
18.02.2023 21:53
+14
оооспаді, яке ж тупе - ЮРИДИЧНІ наслідки !! нічого, що московія вже майже з усіх міжнародних організацій та конвенцій повиходила ??!!
що це дасть, якщо гинуть люди та руйнується майно ??
яке ж воно недолуго-тупо-швондерське лайно !!!
показать весь комментарий
18.02.2023 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Накатаєш страшний відосик? ЮрЬІст.
показать весь комментарий
18.02.2023 21:41 Ответить
Кожна зрада, кожна крадіжка, здійснена зеленою владою, буде мати конкретні юридичні наслідки.
показать весь комментарий
18.02.2023 21:50 Ответить
юридические последствия - это самое малое что они получат , этих пидаров нужно ******* , исключительно ногами , и желательно по голове.
показать весь комментарий
18.02.2023 22:18 Ответить
Майстер розмовного жанру.
показать весь комментарий
18.02.2023 23:20 Ответить
У відповідь будуть яйця по 170 за тонну
показать весь комментарий
19.02.2023 01:23 Ответить
А хотілось би щоб наслідки були не юридичні, а фізичні. Бажано рівнозначному тротиловому еквіваленті.
показать весь комментарий
18.02.2023 21:41 Ответить
Еквівалент - це для зелені занадто складне слово. Давай шота папросчє...
показать весь комментарий
18.02.2023 21:45 Ответить
асфальт бітум- якраз їх рівень
показать весь комментарий
18.02.2023 22:03 Ответить
оооспаді, яке ж тупе - ЮРИДИЧНІ наслідки !! нічого, що московія вже майже з усіх міжнародних організацій та конвенцій повиходила ??!!
що це дасть, якщо гинуть люди та руйнується майно ??
яке ж воно недолуго-тупо-швондерське лайно !!!
показать весь комментарий
18.02.2023 21:41 Ответить
***** байдуже що буде через п'ять років йому залишилося зовсім мало...
показать весь комментарий
18.02.2023 21:43 Ответить
для кого ці заяви?кремлядь пішла вабанк їм насрати на юридичні наслідки.
показать весь комментарий
18.02.2023 21:44 Ответить
їм і раніше було нас**рать, бо інакше б не пішли..
показать весь комментарий
18.02.2023 23:11 Ответить
Це непорозуміня напевно найдорожчий та найнепотрібніший блоХер всіх часів та народів
показать весь комментарий
18.02.2023 21:53 Ответить
Марафонить вже рік. В телевізорі.
показать весь комментарий
18.02.2023 21:56 Ответить
А ти отими ''юридичними наслідками'' людей воскресиш?!!!
показать весь комментарий
18.02.2023 21:54 Ответить
а он думает, что он, оставшимся в живых, на рояле сыграет, и все все забудут.....
показать весь комментарий
18.02.2023 21:57 Ответить
у рашистов очко с "Калибрами"..... думаю, со всем остальным дела не лучше.....
https://youtu.be/eIfw9aM-4XI?list=TLPQMTgwMjIwMjMkcf-N5p2opw
показать весь комментарий
18.02.2023 21:55 Ответить
Такі ж самі наслідки що ПарашА отримала за захват державної власності Укріїни в Криму та частини Лугансьгої та донецької областей з 2014 року. О, ну тоді все добе, ми все ще чекаємо!
показать весь комментарий
18.02.2023 21:56 Ответить
А гівноралісімус не хоче пояснити, чому досі кацапська агентура: татаров, дєрьмак, хламідія, баканов не сидить?
показать весь комментарий
18.02.2023 21:58 Ответить
Рік тому, 17 лютого 22 р. блазень з кротом і даніловим перевіряли, чи гарно все розміновано біля Маріка
показать весь комментарий
18.02.2023 21:59 Ответить
Завдання Путлера виконав !
показать весь комментарий
19.02.2023 13:38 Ответить
Риши Сунак: Британия первой даст Украине оружие большой дальности

https://haqqin.az/news/275053
показать весь комментарий
18.02.2023 22:08 Ответить
А «потужний д'Єрмак буде отримає свої юридичні наслідки за співпрацю з кремлядями?
показать весь комментарий
18.02.2023 22:39 Ответить
юридичні?
показать весь комментарий
18.02.2023 22:50 Ответить
Ага....ось через рік стікає строк розслідування розстрілу на Майдані. Яника "судять" вже який раз...
ГААГА буде вести суди по війні ще десять років.
показать весь комментарий
18.02.2023 23:08 Ответить
не 10, а років 30..
показать весь комментарий
18.02.2023 23:12 Ответить
Тебе, сцикун піддондонівський, Іран ще до війни писком в унітаз опустив, і ти, свято повірив в те, що разом з тобою втерласа вся Україна і українці? Мерзота!!
показать весь комментарий
18.02.2023 23:20 Ответить
Це все фігня ці відосики. Хто розмінував Чонгар? Про що добазарились у Омані?
показать весь комментарий
18.02.2023 23:40 Ответить
Який же наслідок? Ще одна медаль Лисому, чи злий випуск вєчєрнєго кварталу?
показать весь комментарий
18.02.2023 23:47 Ответить
ИДИ В ОТСТАВКУ!!!!
показать весь комментарий
19.02.2023 00:19 Ответить
ТОДІ ІО стане зелений хряк який своїй тещі плати компенсацію за житло за рахунок бюджета
показать весь комментарий
19.02.2023 01:46 Ответить
я юрист, мнє 45 лєт
показать весь комментарий
19.02.2023 01:42 Ответить
Удар на удар а не ти мені колись заплатиш, а може й ні.
показать весь комментарий
19.02.2023 04:29 Ответить
будемо мстити ресеі грабуючі свій народ і армію..думав перезидент красуючісь в телевізорі
показать весь комментарий
19.02.2023 09:58 Ответить
Та знаємо ! Кожен буде заочно повішений !
показать весь комментарий
19.02.2023 13:36 Ответить
Чи є жива людина, що може витримати гундосіння лідора вЗесвіту, окрім ******** із ОПи та "сук наріду"???
показать весь комментарий
19.02.2023 21:13 Ответить
Буде, буде- не забуде. Ти головне- свої гундосики пиши а у військову справу не лізь. Й Ермаков своїх тримай подалі- то буде тобі щастя.
показать весь комментарий
20.02.2023 07:46 Ответить
зєлєнскій це ширінька у єрмака
показать весь комментарий
20.02.2023 08:43 Ответить
 
 