Бойцы захватили позиции оккупантов вблизи Бахмута: "А этот по мне гранату бросал". ВИДЕО

Украинские воины захватили одну из позиций оккупантов на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент штурма и ревизии захваченного окопа бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видны три тела уничтоженных оккупантов.

"А этот по мне гранату бросал", - говорит воин об одном из ликвидированных.

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