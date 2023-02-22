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Бойцы захватили позиции оккупантов вблизи Бахмута: "А этот по мне гранату бросал". ВИДЕО

Украинские воины захватили одну из позиций оккупантов на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент штурма и ревизии захваченного окопа бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видны три тела уничтоженных оккупантов.

"А этот по мне гранату бросал", - говорит воин об одном из ликвидированных.

Смотрите: Бой с оккупантами в Бахмуте: "Партизан" на связи! Держимся! БК начинает заканчиваться", – "Плюс. Колядую вам помощь!". ВИДЕО

боевые действия (4142) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+88
Байден попереджає каZZпню,про приїзд до Києва
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22.02.2023 14:15
+84
Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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22.02.2023 14:13
+60
Повертайтесь живими справжні українські воїни та герої...
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22.02.2023 14:20
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Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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22.02.2023 14:13 Ответить
Неймовірні наші воїни 💪
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22.02.2023 14:14 Ответить
Байден попереджає каZZпню,про приїзд до Києва
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22.02.2023 14:15 Ответить
Репин украинский художник, эта картина алигория на самом деле письмо подразумивалось кацапскому сцарю Александру. На канале Шевченко об этом подробно рассказывают.
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22.02.2023 16:59 Ответить
Рєпін Ілля Юхимович .... правильне написання
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22.02.2023 20:27 Ответить
Ріпин Ілля Юхимович
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22.02.2023 21:42 Ответить
Ріпина...Різновид верби.
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12.03.2023 17:53 Ответить
Так, козак на картині показує в сторону півночі, тобто на росію))
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24.02.2023 10:12 Ответить
чтото у кацапов не заладилось наступление,героически взяли 10тысячный соледар и сдулись а еще парасковиевку забыл)а как же ламанш и париж.....мне интересно как они молдову захватить собираються десантом мимо одессы илами))))ото птичкопад будет)
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22.02.2023 14:17 Ответить
ты падажди у них там в планах еще Польща за три дня
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22.02.2023 14:20 Ответить
каких три дня,за час))))а потом яша кедми накатит мацы и будет планета нибиру за 10 секунд после высадки рогозина дырявого туда.
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22.02.2023 14:22 Ответить
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22.02.2023 14:26 Ответить
Кошерною водкою зап*є. Є у них така, яку гонять виключно по рецепту Тори.
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22.02.2023 14:58 Ответить
Який Кедмі. Та це сексот КГБ СССР Яша Казакевич
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22.02.2023 19:37 Ответить
За час говорили.
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22.02.2023 14:54 Ответить
Повертайтесь живими справжні українські воїни та герої...
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22.02.2023 14:20 Ответить
Хлопці ЗСУ відвідали м'ясний цех. М'ясо було хреновим.
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22.02.2023 14:27 Ответить
Часто бывает что педики нашу форму воруют она удобнее. особенно обувь. не исключено что действительно это наш воин. но сомневаюсь что с ним так поступили бы и просто переступали.
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22.02.2023 15:36 Ответить
Хіба що броня схожа на расєйську.
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22.02.2023 17:22 Ответить
Не хочеться вірити та трофейний гранатомет це АТ4 тому все може бути...
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22.02.2023 18:30 Ответить
Господи! Бережи наших воїнів!
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22.02.2023 14:30 Ответить
Дякуємо вам хлопці. Честь вам, хвала і низький уклін... Слава ЗСУ! Слава Україні! Горіти в пеклі кацапсячим вилупкам!
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22.02.2023 14:31 Ответить
В районе Авдеевки ЗСУ пошли на северо-запад.. кажуть шо отримали файну зброю...💥🔥🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪👍💯🔱❤️🖤🔱
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22.02.2023 14:44 Ответить
Тихо) Не палимся)
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22.02.2023 14:52 Ответить
северо-запад? Это похоже на отступление тогда
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22.02.2023 14:57 Ответить
когда читаю тебя сенатор - просто плачу...
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22.02.2023 14:57 Ответить
даже наш ипсосный плакальщик гиркиненко плакался вчера))
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22.02.2023 15:03 Ответить
Шо уже? Техника ещё толком до фронта не дошла, что будет когда дойдёт
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22.02.2023 15:05 Ответить
Невадані фото візиту Байдена в Україну



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22.02.2023 15:14 Ответить
Дякую, хлопци. Отримав позитив.
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22.02.2023 15:25 Ответить
Пацак к Ламаншу шел...
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22.02.2023 15:34 Ответить
Хлопці, бережіть себе. Смерть кацапам! Путлер капут!!!
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22.02.2023 15:45 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.02.2023 16:06 Ответить
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22.02.2023 16:19 Ответить
Наша армия -- Народ Украинский !!!
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22.02.2023 16:41 Ответить
сам дивуюся, але, трупаки орків чомусь мені підіймають настрій!
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22.02.2023 17:13 Ответить
Кидав гранату - поки не кинуло його об землю
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22.02.2023 17:33 Ответить
За що чмобіки віддають своє життя: лада каліна-шуба -мішок картоплі-1 кг ковбаси-банка кільки-коробка сірників...... ні за х...й собачий.
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22.02.2023 19:18 Ответить
як бункерному виродку вдалось так задурити мозги на росії?
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22.02.2023 21:54 Ответить
А что за трофейный птрк или рпг он там нашел? Джавелин?
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23.02.2023 01:53 Ответить
похоже на РШГ-2
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24.02.2023 10:45 Ответить
а так то зсу хорошим русскім гріхи роздає.
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23.02.2023 07:48 Ответить
як він не боїться зачепити свого, даючи чергу?
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23.02.2023 07:49 Ответить
 
 