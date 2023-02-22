Бойцы захватили позиции оккупантов вблизи Бахмута: "А этот по мне гранату бросал". ВИДЕО
Украинские воины захватили одну из позиций оккупантов на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент штурма и ревизии захваченного окопа бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видны три тела уничтоженных оккупантов.
"А этот по мне гранату бросал", - говорит воин об одном из ликвидированных.
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