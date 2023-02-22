Беларусь жалуется, что украинские военные "демонстративно" минируют свою территорию и показывают "непристойные жесты" пограничникам. ВИДЕО

Пограничная служба Беларуси снова жалуется на минирование и угрожающие жесты со стороны украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Беларусь заявила, что украинские военные "демонстративно" размещали мины у своего пограничного пункта пропуска.

Также утверждается, что украинцы показывают "угрожающие и непристойные жесты" в адрес белорусских пограничников.

"Продолжаются демонстративные минирования смежной с Беларусью территории и провокации", - отмечается в заявлении.

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