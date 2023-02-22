Беларусь жалуется, что украинские военные "демонстративно" минируют свою территорию и показывают "непристойные жесты" пограничникам. ВИДЕО
Пограничная служба Беларуси снова жалуется на минирование и угрожающие жесты со стороны украинских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Беларусь заявила, что украинские военные "демонстративно" размещали мины у своего пограничного пункта пропуска.
Также утверждается, что украинцы показывают "угрожающие и непристойные жесты" в адрес белорусских пограничников.
"Продолжаются демонстративные минирования смежной с Беларусью территории и провокации", - отмечается в заявлении.
Топ комментарии
+69 stels400
показать весь комментарий22.02.2023 17:14
+59 Саша Пончик
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+57 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий22.02.2023 17:18
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С такой любовью минное заграждение расставлять... А потом факов утыркам натыкать! Я вас просто обожаю!!!
Главное - когда твари оттуда посунут - жгите всех оптом вообще без рефлексии!) И пусть у ваших жен и детей в этот день будет хорошее настроение.
И шо? (с)