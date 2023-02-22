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Беларусь жалуется, что украинские военные "демонстративно" минируют свою территорию и показывают "непристойные жесты" пограничникам. ВИДЕО

Пограничная служба Беларуси снова жалуется на минирование и угрожающие жесты со стороны украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Беларусь заявила, что украинские военные "демонстративно" размещали мины у своего пограничного пункта пропуска.

Также утверждается, что украинцы показывают "угрожающие и непристойные жесты" в адрес белорусских пограничников.

"Продолжаются демонстративные минирования смежной с Беларусью территории и провокации", - отмечается в заявлении.

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Автор: 

Беларусь (7901) граница (5274)


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Топ комментарии
+69
Подаруйте прикординникам білорусі гуманітарку серветки і памперси.
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22.02.2023 17:14
+59
До речі в Українських лабараторіях вже вивели зимових крокодилів. Їм пох 40 градусний мороз.
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22.02.2023 17:19
+57
Вас підарів із за одного тільки міга що робить тривогу в 80% по всій Україні вбити мало що паралізує всю країну,та що орків тренуєте та розміщаете,вже за дрони та літаки що бомбили даючи простір свій мовчу
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22.02.2023 17:18
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дранікі
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22.02.2023 19:35 Ответить
Ну дуже ввічливі наші хлопці до підкуйловників. Адже могли б і не тільки свою територію замінувати 🙄
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22.02.2023 19:40 Ответить
Все мінують і мінують,Зєлєніна на них немає. Хоча можливо він втихаря вже телефонує Лукашенкє.
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22.02.2023 21:20 Ответить
Наш погранец красавец, языком жестов популярно обьяснил белотрусам , что их ждет если рыпнуться.
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22.02.2023 23:20 Ответить
бульбашам колорадські жуки всю бараболю з'їли, а ті чомусь не скаржаться..
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23.02.2023 01:41 Ответить
в напрямку України - навіть не дивіться, білораси!
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23.02.2023 01:44 Ответить
Драні драники бояться що їх віддеруть?
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23.02.2023 07:35 Ответить
Боже, Братья!!! Какие же вы котики!!!)

С такой любовью минное заграждение расставлять... А потом факов утыркам натыкать! Я вас просто обожаю!!!

Главное - когда твари оттуда посунут - жгите всех оптом вообще без рефлексии!) И пусть у ваших жен и детей в этот день будет хорошее настроение.
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23.02.2023 07:37 Ответить
так идите..попрыгайте на них!)))
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23.02.2023 10:57 Ответить
Це картопляники ще не бачили карти зі стрілочками , на яких заплановано напад на їхню встрату Білорусь )
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23.02.2023 11:16 Ответить
В самом деле, что произошло? Что случилось? Откуда такая неприязнь?
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23.02.2023 13:32 Ответить
Ну, выложили мины для инвентаризации, ну показал погранец два средних пальца - один это плеш-фюрер, второй - это бульбофюрер...
И шо? (с)
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23.02.2023 13:39 Ответить
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