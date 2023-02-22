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Новости Видео Война
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Готовим продолжение санкционного давления на врага - как внешнего, так и внутреннего - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 364-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Как всегда, в течение дня получал доклады наших военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления". Результаты хорошие.

Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего. Подробности сообщу.

Смотрите также: Несмотря на все давление врага, линия фронта изменений не претерпела, - Зеленский. ВИДЕО

Хочу сегодня отметить бойцов 15 полка Национальной гвардии, которые защищают Луганщину и не только защищают наши позиции, но и так уничтожают врага, что реально ограничивают наступательные возможности оккупанта на конкретном направлении. Благодарю вас, ребята!

В районе Марьинки Донецкой области особенно эффективно действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, ежедневно и каждую ночь сдерживающие атаки врага. В этом районе происходит едва ли не половина всех атак по этому направлению. Наши воины стоят крепко. Спасибо!

За прошедшие сутки есть результат у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые храбро уничтожают врага к югу от Бахмута. Спасибо, воины!" - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511)


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Топ комментарии
+9
будь-яку справу цей кагал-95 перетворює на пафосне посьмiховисько. "гвардiя наступу" це шо - "захисники нападникiв"? хоча суть зрозумiла - людей сциться i побiльше полiцiї на зарплату набира.
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22.02.2023 23:38
+6
"Готуємо продовження санкційного тиску на ворога - як зовнішнього, так і внутрішнього, - Зеленський."

A заступник голови Офісу президента, керівник правоохоронної та судової влади Олег Татаров?


Татаров Олег Юрійович

До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi,
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22.02.2023 23:30
+3
В Польші зібралися видати окремою книжкою виступи Зє. Цікаво, нарахують гонорар спічрайтерам Зє чи дозволять йому самому вирішувати кому і скільки?
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22.02.2023 22:59
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В Польші зібралися видати окремою книжкою виступи Зє. Цікаво, нарахують гонорар спічрайтерам Зє чи дозволять йому самому вирішувати кому і скільки?
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22.02.2023 22:59 Ответить
Все собі, любому..я б на місці спічрайтерів вже б якось прикололось)
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22.02.2023 23:26 Ответить
Ага ... типу "звинувачення в плагіаті", на що Зє скромно заявить що він "купив їх разом з лайном" і за все вже заплачено... Так що замість приколу буде "юридичний прокол" - у зє довга історія з крадіжкою та привласненням чужих творів. Саме для цього, до речі, створювали програму "розсміши коміка".
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22.02.2023 23:33 Ответить
про внутрішніх кого він має на увазі?
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22.02.2023 23:18 Ответить
чекаємо санкцій на Татарова-Єрмака-Арахамію.......
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22.02.2023 23:45 Ответить
на себе, улюленного, санкiї накладе чи як?
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22.02.2023 23:49 Ответить
"Готуємо продовження санкційного тиску на ворога - як зовнішнього, так і внутрішнього, - Зеленський."

A заступник голови Офісу президента, керівник правоохоронної та судової влади Олег Татаров?


Татаров Олег Юрійович

До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi,
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22.02.2023 23:30 Ответить
Юрій Бутусов гарно пройшовся по цьому виродку. "Зеленський заховав від Байдена другу за впливом людину у владі - Татарова" Джерело:
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22.02.2023 23:43 Ответить
"Юрій Бутусов гарно пройшовся по цьому виродку." У коментарі три прізвища. Байден априорі не може бути виродком, особливо після його останніх дій. Залишається два персонажа, які змагаються за почесне звання.
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23.02.2023 07:31 Ответить
будь-яку справу цей кагал-95 перетворює на пафосне посьмiховисько. "гвардiя наступу" це шо - "захисники нападникiв"? хоча суть зрозумiла - людей сциться i побiльше полiцiї на зарплату набира.
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22.02.2023 23:38 Ответить
разом з яйцекрадом
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23.02.2023 03:13 Ответить
По великому рахунку як би так кожен керівник громади звітував раз на тиждень - мали б кращу країну.
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23.02.2023 09:50 Ответить
я би на твому місці призвище поміняв..
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23.02.2023 11:06 Ответить
Поміняю якщо погодитесь що Путін - вбивця.
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23.02.2023 13:59 Ответить
синку. путін скажений вбивця. маньяк якому місце на віселіці
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23.02.2023 20:26 Ответить
чекаю тебе під другим ніком
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23.02.2023 20:27 Ответить
 
 