Готовим продолжение санкционного давления на врага - как внешнего, так и внутреннего - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 364-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Как всегда, в течение дня получал доклады наших военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления". Результаты хорошие.
Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего. Подробности сообщу.
Хочу сегодня отметить бойцов 15 полка Национальной гвардии, которые защищают Луганщину и не только защищают наши позиции, но и так уничтожают врага, что реально ограничивают наступательные возможности оккупанта на конкретном направлении. Благодарю вас, ребята!
В районе Марьинки Донецкой области особенно эффективно действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, ежедневно и каждую ночь сдерживающие атаки врага. В этом районе происходит едва ли не половина всех атак по этому направлению. Наши воины стоят крепко. Спасибо!
За прошедшие сутки есть результат у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые храбро уничтожают врага к югу от Бахмута. Спасибо, воины!" - сказал Зеленский.
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A заступник голови Офісу президента, керівник правоохоронної та судової влади Олег Татаров?
Татаров Олег Юрійович
До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.
Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.
І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.
За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi,