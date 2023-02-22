Готовим продолжение санкционного давления на врага - как внешнего, так и внутреннего - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 364-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Как всегда, в течение дня получал доклады наших военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления". Результаты хорошие.

Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего. Подробности сообщу.

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Хочу сегодня отметить бойцов 15 полка Национальной гвардии, которые защищают Луганщину и не только защищают наши позиции, но и так уничтожают врага, что реально ограничивают наступательные возможности оккупанта на конкретном направлении. Благодарю вас, ребята!

В районе Марьинки Донецкой области особенно эффективно действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, ежедневно и каждую ночь сдерживающие атаки врага. В этом районе происходит едва ли не половина всех атак по этому направлению. Наши воины стоят крепко. Спасибо!

За прошедшие сутки есть результат у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые храбро уничтожают врага к югу от Бахмута. Спасибо, воины!" - сказал Зеленский.