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Чехи производят надувные ложные цели для нужд ВСУ: Именно таких HIMARS россияне уничтожили "140 процентов". ВИДЕО

В Чехии показали, как производят надувные дальнобойные ракетные установки, которые затем используются в Украине как обманные цели для ударов российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Новини, в сюжете канала Reporteri CT показано чешское производство надувных приманок, подобных M270/M142 MLRS. На кадрах нет надувных HIMARS, однако в сюжете идет речь и о них.

"Мы можем производить 35 ложных целей в месяц, таких как HIMARS", – сказал представитель компании.

Читайте: Арестованный сотрудник разведки Германии должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS, - СМИ

Чехия (1728) ВСУ (6629) HIMARS (288)


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Топ комментарии
+38
непогана річ, чехам подяка.....

пропоную лайфхак - робити надувні F-16 заправляти гелієм.... нехай летять на кацапстан......
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23.02.2023 09:42
+37
Ця проста і скромна, зовні ні чим не примітна людина, одна знищила більше ХАЙМАРСів, ніж Америка встигла зробити за 30 років.
Цікаво, а сам він живий чи теж гумово-надувний

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23.02.2023 09:46
+16
еххх,если бы нам давали по 35 хаймарсов реальных каждый месяц)))и бк к ним)
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23.02.2023 09:40
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"дурилка картонная"
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23.02.2023 09:38 Ответить
еххх,если бы нам давали по 35 хаймарсов реальных каждый месяц)))и бк к ним)
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23.02.2023 09:40 Ответить
Эх если бы мне давали Памелу Андерсон в ленинские годы.....
Ты почитай тут на сайте про Тартарова. и вот еще .... я уверен шо ты бы на месте Уоллеса не дал бы и ящик касок, узнав про этот кринж. Ну, все эти зашквары в довесок типо Яйцерезникова. Эх, пройди за "кораблем". "дают" ему мало мля. а ТЫ заслужил???
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23.02.2023 10:31 Ответить
Эх если бы мне Памелу андарсон давали в ленинские годы.
почитай за тартарова тут на сайте - ТЫ бы давал?
уверен что нет. иди, сделай шоб давали больше.
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23.02.2023 10:33 Ответить
непогана річ, чехам подяка.....

пропоную лайфхак - робити надувні F-16 заправляти гелієм.... нехай летять на кацапстан......
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23.02.2023 09:42 Ответить
Що би в генштабі робили, без твоїх мудрих порад
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23.02.2023 09:47 Ответить
тебе мудрого слухали....
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23.02.2023 09:48 Ответить
слуг народа и остаток опжз тоже можно надувных!
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23.02.2023 10:43 Ответить
краще полонених касабів надути до упора і нехай летять і серуть
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23.02.2023 09:45 Ответить
Доречі сьогодні, але в 2014, ще одна надувна фігура - Віктор ЯнукОвощ втік на роzzію.
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23.02.2023 09:46 Ответить
Ця проста і скромна, зовні ні чим не примітна людина, одна знищила більше ХАЙМАРСів, ніж Америка встигла зробити за 30 років.
Цікаво, а сам він живий чи теж гумово-надувний

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23.02.2023 09:46 Ответить
Рашистское обвафленное чмо.
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23.02.2023 22:32 Ответить
Так получается это чучело не врало! Он же никогда не говорил, что именно реальные Хаймарсы уничтожил. Сказал "Хаймарс" и ладно, а резиновый он был или нет он не уточнял.
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24.02.2023 04:51 Ответить
Як ***** казало- "надулі..просто нагло обманулі..."
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23.02.2023 09:48 Ответить
скорее всего не только хаймарсы штампуют )))
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23.02.2023 09:48 Ответить
Подозреваю, что и детей то же!
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23.02.2023 12:47 Ответить
баб )) парашным обполчленцам.
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23.02.2023 12:48 Ответить
это смотря как его применять...
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23.02.2023 09:54 Ответить
Не всі сміються, дехто розуміє що це ціла індустрія фальшцілей.
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23.02.2023 09:54 Ответить
Кацапы вас развели как лохов
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23.02.2023 09:50 Ответить
Кого кацапы развели?! А-а-а, вы в учебнике страницы по пунктуации скурили, верно? Признавайтесь!
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23.02.2023 10:02 Ответить
В англійській простіше через порядок слів.
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23.02.2023 12:05 Ответить
Просто обращение выделяется (обрамляется) запятыми. Это важно, иначе в корне меняется смысл написанного. При написании по-английски порядок слов следует, конечно, соблюдать, хотя в разговорном сплошь и рядом допускаются вольности и народ, в массе, не столь категоричен.
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23.02.2023 12:26 Ответить
А за для чого це робити йолопи ви *****. Тепер свинособаки букдуть на перід проінформовані. невже ви не являєте це держтаємницею. Хелена команда підарасів.
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23.02.2023 09:51 Ответить
Тобто після цієї інформації у кацапів зір загостриться? І вони почнуть їх розрізняти? Що зміниться?
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23.02.2023 09:58 Ответить
наше міністерство оборони і оборонпром здатні зробити лише "надувні" яйця по 17.
Така проста річ, купа підприємств здатні сотнями і тисячами виробляти, лише замовлення дай
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23.02.2023 09:56 Ответить
Я так понял чешская дурилка стоит $20,000. Однако! А ещё я слышал, что украинские умельцы изготавливают деревянные Хаймарсы с настоящими колёсами и реальным подогревом "моторного отсека". Кто-то слышал про это ноу-хау или это байки?
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23.02.2023 09:58 Ответить
Писали про это https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/30/7365341/
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23.02.2023 10:02 Ответить
Спасибо.
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23.02.2023 10:06 Ответить
Да кацапы даже по надувным не попадали. Сотни историй как ракеты попадали в пустырь, а по отчётам кацапов" было уничтожено 100005000 миллионов наёмников"
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23.02.2023 10:00 Ответить
На чому погоріли рашисти?На недооцінці українців та ЗСУ.Складається враження що дехто у нас втрапив в такуж халепу.ЗМІ зробили з кацапів тупоголових невігласів.А дарма.Вони,нажаль,вчаться і дуже швидко.Приклад - це поява у рашистів електронних засобів збиття мавіків не вилазячи з окопів."Влучання з відстані 500 метрів.Кількість - у промисловому масштабі.Одні вже довикладались відосіків.Тепер другі хочуть попіаритись?
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23.02.2023 10:07 Ответить
то китай дає шолі?
рашка то не мала таку х..
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23.02.2023 20:11 Ответить
Наше МО не може розмістити таке замовлення на вітчизняних підприємствах? І вартість такого виробу буде значно менша.
Тут 2 варіанти: або вітчизняні підприємства "вбиті" "прафєсіаналами" та "новими ліцами", або, при замовленні в Україні" складно буде "прібарахліцца"...
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23.02.2023 10:20 Ответить
А танки і БТРи вони виробляють ?
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23.02.2023 10:27 Ответить
Не дурнів, а зрадників при владі.
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23.02.2023 10:46 Ответить
ха-ха, колись ми будували танків 100000 - а тепер - звіздуй та продай їх комусь. МММ??????
а чо не так?
йди, йди мля на завод та будуй, а твій зять буде продавати - чо не так? йди **** совок та клепай танчики і заплати робітникам мля
а може нах нікому твої танчики не треба?
ММ?
чо ти ... базариш херню?
а може лампові ракети комусь треба?
може державоньці, або Румунії?
ММ?
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23.02.2023 20:15 Ответить
Надувательство во всех смыслах.
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23.02.2023 10:34 Ответить
Кацапня схоже - теж не відстає .
Вже неодноразово натрапляв на інфу про те що - русня почала розміщати побіля лінії фронту ( особливо на запорізькому напрямку) надувні макети танків і САУ . !
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23.02.2023 10:40 Ответить
то вже 5 років хвалились русняві макетами, тепер не чути.
то реально, я ролики дивився - типу натурально с300 і танки теж, тіпа з там тепловими тіпа, ну, ти поняв, як імітатор двигуна і таке все, а шось не чути зараз, може.... може з супутників то видно і ЗСУ не б.ють по надувниках, які до того ж може вже вкрадені в "всрф"
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23.02.2023 20:19 Ответить
Пора "Леопарды" делать...
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23.02.2023 10:46 Ответить
курва, чехи для нас роблять, поляки роблять, янкі роблять, німці роблять..., а що зелені ублюдки роблять?! що ці ублюдки зробили?! бодай один танк, ця наволоч відремонутвала?! бодай один снаряд виготовила?! це просто п...ць!!!
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23.02.2023 11:54 Ответить
как ничё зелёные не делают??на всех углах орут!а маловато будет!! и воруют,воруют и воруют!!
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23.02.2023 12:35 Ответить
Єдиний телемарафон, кАнал "Дом", Лєначкє Кравєц на "шутєйкі" непогано виділили... І це далеко не всі приклади "видатної" роботи.
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23.02.2023 18:00 Ответить
Боже! Які ж ви класні!!! Ви неймовірні! Не зупиняйтеся - ще трохи рано)

Ви найкращі!!!
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23.02.2023 12:24 Ответить
А сколько ржали раньше над макетами
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23.02.2023 16:40 Ответить
Подяка Чехії, і ляпас нашим корупціонерам
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23.02.2023 17:41 Ответить
разом проти більшовиків, але тепер з байденівцями, хоча вони й не знають цього шо ми мочимось з ...(прислухається, бо може воєнком постукує, а може просто ніхто) більшовиками, ну от, краще би напали на Балтію, Зеля би одразу кинув сто бригад на допомогу друзям(нацист же, чо гг)
та нє, краще би туди рвонули русняві, там би мамкам не дзвонили, а потім можливо би ЗСУ самі пішли попри волю Агрохімії з Тартаровим... ***, реально вротний рефлекс..... але... вибрали вони, ну, не я, демократія чо. але назер, я хер піду в армію, ****, вони *** на таких машинах їздять п..дари, а я тіпа = йди стріляй, це норм шоб мочити русню, ну але не за цих ... ах, ок, за там волю, за славу і Колю, да ну нах, я реально в р. ї. Крим і всю оцю х., можете кричати, мені взагалі все пох - чо Бельгія норм.? от і так тут. ну, ясно шо Рашка не зупиниться.... ну може Байден скаже стоп?
наср, я і так не був на Днобасі, так шо - пусть захлєбнутса
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23.02.2023 20:36 Ответить
залишилося ще сказати координати стояння. Нічого війна не вчить
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25.02.2023 20:56 Ответить
 
 