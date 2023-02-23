Чехи производят надувные ложные цели для нужд ВСУ: Именно таких HIMARS россияне уничтожили "140 процентов". ВИДЕО

В Чехии показали, как производят надувные дальнобойные ракетные установки, которые затем используются в Украине как обманные цели для ударов российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Новини, в сюжете канала Reporteri CT показано чешское производство надувных приманок, подобных M270/M142 MLRS. На кадрах нет надувных HIMARS, однако в сюжете идет речь и о них.

"Мы можем производить 35 ложных целей в месяц, таких как HIMARS", – сказал представитель компании.

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