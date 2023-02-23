Депутат Госдумы РФ Гурулев предлагает уничтожить Киев: "Киев - мать городов русских. Надо чтобы от него остались руины и стоял флаг РФ на этих руинах.. ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев рассказал, что при необходимости нужно уничтожать украинские города, полностью их разрушая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Гурулев сделал на пропагандистском шоу Владимира Соловьева.

"Если мы берем цель, к примеру, один город, область или еще что-то, то нужно так его вычистить, чтобы там ничего не оставалось. Если мы говорим Киев... Киев - мать городов руских. Да, это мать городов русских, но если надо, чтобы от Киева остались руины и там стоял наш флаг сверху на этих руинах, то надо к этому прийти... Так везде и все воюют.. Мы почему с этим заморачиваемся?" - сказал Гурулев.

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