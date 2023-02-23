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Депутат Госдумы РФ Гурулев предлагает уничтожить Киев: "Киев - мать городов русских. Надо чтобы от него остались руины и стоял флаг РФ на этих руинах.. ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев рассказал, что при необходимости нужно уничтожать украинские города, полностью их разрушая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Гурулев сделал на пропагандистском шоу Владимира Соловьева.

"Если мы берем цель, к примеру, один город, область или еще что-то, то нужно так его вычистить, чтобы там ничего не оставалось. Если мы говорим Киев... Киев - мать городов руских. Да, это мать городов русских, но если надо, чтобы от Киева остались руины и там стоял наш флаг сверху на этих руинах, то надо к этому прийти... Так везде и все воюют.. Мы почему с этим заморачиваемся?" - сказал Гурулев.

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Киев (25587) кремль (725) пропаганда (3685)


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Топ комментарии
+91
щоб ти сдох, а смерть твоя була болісною та довгою...
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23.02.2023 12:41
+68
і вся його родина щоб сдохла!
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23.02.2023 12:41
+65
Як це по кацапськи. Вбити матір, і на трупі написати, як він її любить і поважає.
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23.02.2023 12:43
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Извините, что же вам плохого сделали животные? И какой аналог среди зверей, со свинособаками? Не обижайте животных сравнивая их, с этими существами, явно не Божими тварями!
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23.02.2023 13:50 Ответить
недобитый ряженый боров с цацками с рожой быдло гумплен дебила 1 категории.. чисто родился или в лифте или в лодке и выпал башкой вниз
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23.02.2023 13:44 Ответить
он тольько из больницы и не с наморком
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23.02.2023 13:47 Ответить
Этот накиздел уже на несколько смертных приговоров!🤬
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23.02.2023 13:49 Ответить
В параші вони всі таки нащадки орди, опричників, НКВДістив пролетарской революціі Леніна

И.С.Шмелев: "Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально... готовый в любой момент угнетать все и вся".ШМЕЛЕВ
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23.02.2023 13:50 Ответить
Кияни! Показуйте це відео всім київським ватним дебілам!
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23.02.2023 13:50 Ответить
Клоун у медальках підігрує кремлівському бункерному клоуну, мріючи про грошову відзнаку. "Єслі мі бєрьйом город...!", у ротяку ви берете, грязнодупі. Готуйтесь до "Гойда!" на шибеницях, потвори, жалю не буде ні до одного!
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23.02.2023 13:58 Ответить
О какой Руси эти мокши бредит? И Гурулев даже не русская фамилия.
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23.02.2023 14:07 Ответить
Отака срань століттями знищувала український народ, десятки мільйонів людей вбили, мало крові їм ще, не добили...? Поки буде існувати імперія зла, будуть отакі кати,чорносотенні кацапи, буде біда і горе на Землі! Потрібний розвал імперії з середини...!
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23.02.2023 16:36 Ответить
паРаша-рассея - это выкидыш и продолжение Орды, ма асковскага улуса, а вовсе не Русь.

Русь- это Киев, земли вокруг Киева, а позже еще и Галицко-Волынское княжество(королевство).
Позже земли Руси стали частью ВКЛ.
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23.02.2023 17:10 Ответить
mnogo teksta, Madam. Navrazzija, - ce Mokšanskie bolota. Usio. KRAPKA.
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24.02.2023 23:23 Ответить
***** нацистский,в петле первый болтаться будешь!
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23.02.2023 14:10 Ответить
Коли вже? Так хочеться помсти цим виродкам... Але яким чином їх на цю шибеницю завести усіх. Немає розуміння цього, якщо чесно
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23.02.2023 15:00 Ответить
Vesjma verojatno. Beločkin delirium tremensovič často privodit k samonakazaniju.
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24.02.2023 23:27 Ответить
Ничего, ничего! Мы дооолго будем злыми и с хорошей памятью.
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23.02.2023 14:16 Ответить
Цей ******* в клоунськом костюмі ще шось вякая про перемогу болота,пішов і втопився в тому болоті-недоумковате.
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23.02.2023 14:24 Ответить
Краще знищити Гурульова і "флаг росії" вставити йому в ..опу.
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23.02.2023 14:25 Ответить
Мерзенний алкоголік.
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23.02.2023 14:28 Ответить
І живе така паскуда ,здохни **** разом з варварським кацапстаном.
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23.02.2023 14:34 Ответить
Клімакс + алкаш + вялічіє + маразматик = типовий орк *****!!!
Це константа!
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23.02.2023 14:43 Ответить
Ніяка вона вам не матір, тому що Київ - чоловічого роду. Але він і не батько вам, кацапи чортові. І, бл@дь, тільки спробуйте - маскви теж не буде
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23.02.2023 14:46 Ответить
А почему ты кукла ряженная не идешь взять тот самый Киев?Дурак ты и уши у тебя холодные
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23.02.2023 14:50 Ответить
********** конченный.................................сдохни ты вся твоя недосембя **** вся полностью................горите в аду *************** свинособаки.....................
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23.02.2023 14:54 Ответить
Він бухнувший? Язик заплітається...
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23.02.2023 14:57 Ответить
Lishnexromosomnye zhivotnye dolzhny byt' unichtozheny !
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23.02.2023 15:02 Ответить
Вся їхня суть-украсти, убити, і погубити
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23.02.2023 15:02 Ответить
с его ипальника можно литр водки выжать
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23.02.2023 15:03 Ответить
Краще знищити моцькву і поставити там українсьий прапор
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23.02.2023 15:10 Ответить
Я хочу щиро подякувати цьому генералу за блискучу агитацию ще вагающихся украiнцiв взяти зброю i вигнати цю паскудну наволочь з нашоi землi. Смерть гвинторогим!!!
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23.02.2023 15:13 Ответить
Дебильная морда обвешаный побрякушками. Каких только клоунов вокруг себя плехатый нацист понабирал.
Ты смотри чтобы с твоей мокшанской столицей такого не пооизошло.
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23.02.2023 15:14 Ответить
Московія не має жодного стосунку до Русі і Києва ні у просторі ні в часі. Кацапщина - то виплодок пекла.
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23.02.2023 15:17 Ответить
Впечатление такое, что цель всех этих говорилок просто заговаривать зубы тупому населению, чтобы оно сидело ровно на жопе и не шебуршило, пока Россия проигрывает войну.
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23.02.2023 15:18 Ответить
Посмотрите на его свиное рыло! Вечно пьяный выбл.док, не просыхающий с двенадцати лет. Скот безрогий.
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23.02.2023 15:31 Ответить
Точныйа Адрес этого выбл--а есть?
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23.02.2023 15:39 Ответить
Є. Himars Duma.
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24.02.2023 23:30 Ответить
їбануті кацапи це не новина.
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23.02.2023 15:49 Ответить
Залийся бояришником і здохни, дно цивілізації!!!
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23.02.2023 16:01 Ответить
Ти шоно проспався,алкаш? Твої фашисти так роблять вже рік. Ну,звичайно,куди можуть дотягтися.
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23.02.2023 16:06 Ответить
Отака срань століттями знищувала український народ, десятки мільйонів людей вбили, мало крові їм ще, не добили...? Поки буде існувати імперія зла, будуть отакі кати,чорносотенні кацапи, буде біда і горе на Землі! Потрібний розвал імперії з середини...!
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23.02.2023 16:37 Ответить
О.....***.... ******.
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23.02.2023 16:39 Ответить
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23.02.2023 17:25 Ответить
Ну з кацапами все зрозуміло, але от що мене хвилює: хто вигадав, що місто з чоловічою імям являється матірю?
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23.02.2023 18:05 Ответить
*чоловічим.
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23.02.2023 22:28 Ответить
ну якщо Київ - "мать городов русскіх" ( ніколи не любив цю фразу )

то москва ***** городов русскіх, вавілонская блудніца
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23.02.2023 18:09 Ответить
Прийми валерьянки, мурло!
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23.02.2023 18:48 Ответить
Боже, яке кончене.
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23.02.2023 19:15 Ответить
В какой барахолке оно купило мундир? ******* с Нижнего Тагила ?
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23.02.2023 19:35 Ответить
То вже є хронічно невиліковувана істота, яку потрібно взагалі знищити та ніколи, навіть, не згадувати....
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23.02.2023 20:12 Ответить
єтож нада. при погоніх при звезде оказался вдруг в пі..де
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23.02.2023 20:36 Ответить
в дупу тобі флаг поставити і хай там стоїть
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23.02.2023 20:54 Ответить
якщо дуже сильно придавитити його харю... то можно вичавити 1 може 2 стакани горілки. і все ... більше ні чого не має
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23.02.2023 21:11 Ответить
Де наш моссад? Коли вже йому переріжуть горлянку?
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23.02.2023 22:57 Ответить
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23.02.2023 23:10 Ответить
Де ця гнида живе?!
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23.02.2023 23:38 Ответить
добре, що мацаква немає ЖОДНОЇ культурної цінності і її можна з чистою совістю перетворювати в радіоактивний попіл!
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24.02.2023 01:20 Ответить
Політична еліта парашії - злочинці, і є законною ціллю для ЗСУ!
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24.02.2023 04:30 Ответить
Чому не розвісили по Лондону кишки лавровського сина-314дорка? Де обіцяний зе моссад???
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24.02.2023 04:32 Ответить
Єтот главпі...р будет пойман, в свое время, и получит что заслужил. питушинніх войск "генерал"...
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24.02.2023 07:20 Ответить
Поки всі кацапи незалежно від статі та віку не будуть вирізані, розстріляні, повішені - війна буде продовжуватися. І може перекинутися на багато країн.
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24.02.2023 09:01 Ответить
00======о тебе а не киев
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24.02.2023 09:23 Ответить
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25.02.2023 10:14 Ответить
давненько на красной площади топор над плахой не свистел над головами таких выродков двуногих
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26.02.2023 19:39 Ответить
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