Украинский военный под вражеским обстрелом забегает на позицию к сослуживцам: "Откуда ты взялся?!", - "Я вам чай принес". ВИДЕО

Украинский военный под вражеским обстрелом добрался до позиций своих побратимов вблизи Бахмута и заявил, что принес им чай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи зафиксирован финальный фрагмент "чайного" рейда - под прикрытием пулеметчика боец пробегает открытый участок между двумя окопами и запрыгивает на позицию со словами "Я вам чай принес".

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