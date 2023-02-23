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Новости Видео Война
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Украинский военный под вражеским обстрелом забегает на позицию к сослуживцам: "Откуда ты взялся?!", - "Я вам чай принес". ВИДЕО

Украинский военный под вражеским обстрелом добрался до позиций своих побратимов вблизи Бахмута и заявил, что принес им чай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи зафиксирован финальный фрагмент "чайного" рейда - под прикрытием пулеметчика боец пробегает открытый участок между двумя окопами и запрыгивает на позицию со словами "Я вам чай принес".

Читайте также: Бой с оккупантами в Бахмуте: "Партизан" на связи! Держимся! БК начинает заканчиваться", – "Плюс. Колядую вам помощь!". ВИДЕО

чай (12) боевые действия (4142) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+78
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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23.02.2023 13:10
+65
На таке здатні лише українські козаки.. *** вам, кацапи, а не Україна!
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23.02.2023 13:12
+57
такие сейчас чайные церемонии В Бахмуте.
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23.02.2023 13:11
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ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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23.02.2023 13:10 Ответить
російські жінки це страшно https://www.youtube.com/watch?v=27PzOsv7Lek https://www.youtube.com/watch?v=27PzOsv7Lek


нам не можна програти цю війну, інакше нас ці бабери знтщаьь
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23.02.2023 13:53 Ответить
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23.02.2023 17:28 Ответить
такие сейчас чайные церемонии В Бахмуте.
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23.02.2023 13:11 Ответить
На таке здатні лише українські козаки.. *** вам, кацапи, а не Україна!
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23.02.2023 13:12 Ответить
потрібно терміново до відео додати англійські титри та закинути на Трубу. Це шедевр.
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25.02.2023 00:12 Ответить
Міцний чай у хлопців.
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23.02.2023 13:14 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим сонечкам
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23.02.2023 13:15 Ответить
Гарц.
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23.02.2023 13:17 Ответить
СЛАВА ЗСУ !!!
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23.02.2023 13:21 Ответить
Самый крутой доставщик чая в мире...
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23.02.2023 13:21 Ответить
Daredevil
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23.02.2023 13:25 Ответить
Це для тих,хто цікавиться,за що наші воїни отртимують 100 тис. А після цікавості поставте себе на місце цього захисника...
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23.02.2023 13:35 Ответить
Боронь вас Боже хлопці...
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23.02.2023 13:49 Ответить
"Нажаль" тепер цей воїн не зможе літати на пасажирських літаках - в аеропортах дзвенітимуть його металеві яйця.
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23.02.2023 13:55 Ответить
<жарт про міцні яйця президента>
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23.02.2023 13:59 Ответить
Напевно, найміцніший чай в світі
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23.02.2023 14:03 Ответить
- Цукору скільки?
- Дві.
- Біжи назад.
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23.02.2023 14:04 Ответить
І щоб я бачив !
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23.02.2023 14:56 Ответить
Щоб не плакать -- ми сміялись!

Отак українці робили століттями.

Саме тому і вижили.

І зробили таки Націю!

Побратимові потрібен гарячий чай, щоб зігрітись і заспокоїтись. -- Заради цього варто ризикнути життям. -- Так вважає наш український Герой.

Героям Слава!
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23.02.2023 14:22 Ответить
God Bless Ukrainian defenders! Glory to Ukraine! Glory to Ukrainian Heroes!
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23.02.2023 14:33 Ответить
наступного разу принеси каву по Ірландськи.
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23.02.2023 15:03 Ответить
Отчаяный! Всем воинам ВСУ - здоровья и дожить до Победы!

п.с. Тут несколько диванных патриотов из Тернополя мне предъявляли претензии за писание по руски.
У меня есть ответ теперь, уважаемые : я перейду на украинский, когда это хлопец, который рискуя жизнью принес чай побратимам и тот воин, который в одиночку перестрелял полдюжины казламордых и сжег бмп (на днях видио висело здесь) тоже заговорят на мове. А пока пробачьте, буду так. И это не говоря о том , что у сраиси вообще нет и не может быть эксклюзивных прав на руский.
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23.02.2023 15:49 Ответить
Якраз завдячуючи цим хлопакам - козакам треба переходити на українську!
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23.02.2023 16:18 Ответить
От_чая_ный срусскій ізиг
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23.02.2023 19:33 Ответить
А русский язык - это наследие Киевской Руси и мокшане его тоже присвоили.
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23.02.2023 20:30 Ответить
Об этом и речь! Нет у этих скотов прав на язык.
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23.02.2023 21:50 Ответить
цим реченням ска3ано все наші воіни найкращі в світі
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23.02.2023 16:12 Ответить
 
 