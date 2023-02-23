Украинский военный под вражеским обстрелом забегает на позицию к сослуживцам: "Откуда ты взялся?!", - "Я вам чай принес". ВИДЕО
Украинский военный под вражеским обстрелом добрался до позиций своих побратимов вблизи Бахмута и заявил, что принес им чай.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи зафиксирован финальный фрагмент "чайного" рейда - под прикрытием пулеметчика боец пробегает открытый участок между двумя окопами и запрыгивает на позицию со словами "Я вам чай принес".
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нам не можна програти цю війну, інакше нас ці бабери знтщаьь
- Дві.
- Біжи назад.
Отак українці робили століттями.
Саме тому і вижили.
І зробили таки Націю!
Побратимові потрібен гарячий чай, щоб зігрітись і заспокоїтись. -- Заради цього варто ризикнути життям. -- Так вважає наш український Герой.
Героям Слава!
п.с. Тут несколько диванных патриотов из Тернополя мне предъявляли претензии за писание по руски.
У меня есть ответ теперь, уважаемые : я перейду на украинский, когда это хлопец, который рискуя жизнью принес чай побратимам и тот воин, который в одиночку перестрелял полдюжины казламордых и сжег бмп (на днях видио висело здесь) тоже заговорят на мове. А пока пробачьте, буду так. И это не говоря о том , что у сраиси вообще нет и не может быть эксклюзивных прав на руский.