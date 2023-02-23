РУС
Хакеры взломали крымские радиостанции и запустили обращение Буданова: "Украина возвращает все захваченные территории". АУДИО

На радио в оккупированном Крыму прозвучал гимн Украины и обращение главы разведки Минобороны Кирилла Буданова. Оккупанты говорят, что это следствие хакерской атаки.

Фрагменты обращения Буданова, звучащего на крымском радио, опубликованы в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно раздалось на волнах радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера". Обе эти радиостанции входят в "Газпром-Медиа Радио", а первая из них также является частью медиагруппы "Россия сегодня".

"Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, автономная республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Все они будут устранены. Всем патриотам: время действовать пришло! Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!" – сказал Буданов.

После этого вещание прервалось, но вскоре было возобновлено.

Пусть начинают ссаться...
23.02.2023 14:05 Ответить
23.02.2023 14:16 Ответить
А в чому тут є провокація?
23.02.2023 13:57 Ответить
Так это же было обращение гогилашвили, при чем тут этот клоун !
23.02.2023 13:48 Ответить
Воно пролунало на хвилях радіо "Спутник в Крыму" і радіо "Вера" - це про Буданова?
23.02.2023 18:22 Ответить
буданов діє іноді як банальний провокатор!
23.02.2023 13:55 Ответить
А в чому тут є провокація?
23.02.2023 13:57 Ответить
Та який з нього провокатор? Звичайний звіздобол. Абдрістовичозамінник.
23.02.2023 15:25 Ответить
Значит будут бить по крынскому мосту
23.02.2023 13:56 Ответить
в де він е в крину..
23.02.2023 20:34 Ответить
є така штука в психології і дуже добре діє в вихованні дітей і в виясненні стосунків і т.п. - якщо ти кажеш щось людині, попереджаєш, а потім виконуєш це, з тобою будуть рахуватись, слухатись, поважати, а якщо ні - до тебе буде ставлення ще гірше. Якщо на такому рівні ти щось кажеш - будь готовий виконати, а інакше ти топчеш не свій авторитет, а цілої держави
23.02.2023 14:01 Ответить
Медіаактивність Буданова мені дивна.

Але влітку 2022 року він впевнено казав про звільнення Правобережжя і ще деяких територій -- так і сталося.

Отже, якщо йти за Вашою ж логікою, Буданов підвищує "свій авторитет і держави".

І топче залишки рашистського.

Але Ви чогось так розхвилювались? Чи не за власний авторитет?
23.02.2023 14:11 Ответить
для цього не треба було бути бидлановим,а достатньо було глянути на карту,і зрозуміти,що Херсон кацапам уже не потрібен,бо як плацдарм для наступу на правий берег він провалився,і було тільки питання часу коли вони звідти звалять,бидланов просто висрав очевидну очевидність.
23.02.2023 14:30 Ответить
мій авторитет тут точно не до чого, якщо це план, то його не розкривають, а якщо просто заява, то це в стилі арестовича
23.02.2023 16:24 Ответить
Кірюхо просто маладец. Якби не він, то ворог вже зайняв Київ і не було кілограмояєць.
23.02.2023 14:04 Ответить
У Бонда нет изъянов, наш Бонд - Кирилл Буданов
23.02.2023 14:08 Ответить
Пусть начинают ссаться...
23.02.2023 14:05 Ответить
показать весь комментарий
обережно! русняві БОТИ повилазили
23.02.2023 16:19 Ответить
А вони нікуди і не ховались. Вони тут живуть.
23.02.2023 19:27 Ответить
та що тіки з бодуна не зробиш.. краще б ти розвідкой зайнявся або місце чуже не займав
23.02.2023 20:32 Ответить
 
 