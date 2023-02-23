Хакеры взломали крымские радиостанции и запустили обращение Буданова: "Украина возвращает все захваченные территории". АУДИО
На радио в оккупированном Крыму прозвучал гимн Украины и обращение главы разведки Минобороны Кирилла Буданова. Оккупанты говорят, что это следствие хакерской атаки.
Фрагменты обращения Буданова, звучащего на крымском радио, опубликованы в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Оно раздалось на волнах радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера". Обе эти радиостанции входят в "Газпром-Медиа Радио", а первая из них также является частью медиагруппы "Россия сегодня".
"Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, автономная республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Все они будут устранены. Всем патриотам: время действовать пришло! Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!" – сказал Буданов.
После этого вещание прервалось, но вскоре было возобновлено.
Але влітку 2022 року він впевнено казав про звільнення Правобережжя і ще деяких територій -- так і сталося.
Отже, якщо йти за Вашою ж логікою, Буданов підвищує "свій авторитет і держави".
І топче залишки рашистського.
Але Ви чогось так розхвилювались? Чи не за власний авторитет?