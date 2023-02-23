Ранее россияне мечтали захватить крупные города – Киев, Харьков и т.д. Теперь дерутся за райцентры, что свидетельствует об их беспомощности - ветеран АТО, воин Олекса Бык. ВИДЕО

Олекса Бык – бард, известный своими песнями и стихами, навеянными участием в АТО. Мужчина ушел на фронт еще в 2014 году, участвовал в обороне Донецкого аэропорта, а ныне воюет на Бахмутском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский свидетель, Алекса Бык известен прежде всего авторством и исполнением песни "Добровольцы Божьего чета". Он – ветеран русско-украинской войны, в прошлом журналист. Сейчас воюет на Бахмутском направлении – командует инженерно-саперной ротой 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Олекса воевал в Запорожье, защищал Донецкий аэропорт. На войне он фактически с 2014 года был свидетелем оккупации Крыма, куда уехал с друзьями, чтобы подготовить некоторые материалы о преступных действиях РФ на полуострове. Тогда российские военные, не имея никаких опознавательных знаков, вместе с вооруженным местным ополчением положили журналистов лицом в землю. Как впоследствии рассказывал мужчина, именно тогда для него и началась война.

О боевых действиях на Бахмутском направлении военный рассказывает так: россияне забрасывают нашу армию телами, платят высокую цену за каждый метр фронта, на котором они продвигаются.

"Темпы замедляются, но продвижение у них все-таки", – говорит Олекса.

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"К сожалению, враг взял Соледар, разрушив его полностью. То же он делает с Бахмутом и его окрестностями. Цель – сделать из города место, которое защищать бессмысленно. Целые кварталы превращены в груды битого кирпича". В то же время военный отмечает то, что цели россиян сузились: раньше они мечтали захватить крупные города - Киев, Харьков и т.д., а теперь с тяжелыми боями берут райцентры. "Это свидетельствует об их беспомощности", - отмечает он. Олекса.

По мнению военного, тактика уравнения городов с землей имеет смысл. Как с этим бороться? "Врага надо обескровливать", – говорит Олекса. "Перемаливать технику и выигрывать время для формирования наших новых подразделений. Они имеют преимущество во всем: в живой силе, технике, авиации".

Суть работы инженерно-саперной роты, которой командует Олекса, минировать и разминировать. "Нас готовили подобно израильским саперно-штурмовым подразделениям: прокладывать тропу через "зеленку", чтобы пехота могла идти по безопасному коридору", - отмечает он.

В конце весны прошлого года Алексей получил от президента Украины орден "За мужество". Мужчина рассказал как это произошло: он вывел свое подразделение из-под авианалета, который ошибочно устроил украинский самолет, приняв украинских военных за врага - потому что к тому дню по местности, где находилось подразделение Олексы, передвигались исключительно оккупанты. Перед авианалетом Олекса и его сослуживцы еще и получили "на орехи" от своего же танка. К счастью, обошлось без "двухсотых".

По мнению ветерана, ход этой войны может переломить более интенсивное снабжение западными странами артиллерии.

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"Танки, которые мы получим от стран-партнеров, пока не являются решающей силой. Авиацию мы получим не скоро. А вот, если бы нам дали 150 HIMARS и боекомплекты к ним…", - озвучивает свое мнение военный.

"Я очень благодарен всем, кто помогает нам оружием. Но европейские, да и мировые страны также должны понимать, что мы - их щит", - добавил он.

Защитник считает, что результаты этой войны для России будут катастрофическими: "Они, результаты, будут отличаться лишь уровнем кризиса, в который попадет страна-агрессор после своего проигрыша".

Но после войны Украину также ждут тяжелые времена.

"Война - это лишь треть пути, восстановление займет гораздо больше ресурсов. Берегите себя, берегите друг друга. Бог не дает испытаний, которые человек не способен пройти", - подытожил он.

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