Ранее россияне мечтали захватить крупные города – Киев, Харьков и т.д. Теперь дерутся за райцентры, что свидетельствует об их беспомощности - ветеран АТО, воин Олекса Бык. ВИДЕО
Олекса Бык – бард, известный своими песнями и стихами, навеянными участием в АТО. Мужчина ушел на фронт еще в 2014 году, участвовал в обороне Донецкого аэропорта, а ныне воюет на Бахмутском направлении.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский свидетель, Алекса Бык известен прежде всего авторством и исполнением песни "Добровольцы Божьего чета". Он – ветеран русско-украинской войны, в прошлом журналист. Сейчас воюет на Бахмутском направлении – командует инженерно-саперной ротой 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Олекса воевал в Запорожье, защищал Донецкий аэропорт. На войне он фактически с 2014 года был свидетелем оккупации Крыма, куда уехал с друзьями, чтобы подготовить некоторые материалы о преступных действиях РФ на полуострове. Тогда российские военные, не имея никаких опознавательных знаков, вместе с вооруженным местным ополчением положили журналистов лицом в землю. Как впоследствии рассказывал мужчина, именно тогда для него и началась война.
О боевых действиях на Бахмутском направлении военный рассказывает так: россияне забрасывают нашу армию телами, платят высокую цену за каждый метр фронта, на котором они продвигаются.
"Темпы замедляются, но продвижение у них все-таки", – говорит Олекса.
"К сожалению, враг взял Соледар, разрушив его полностью. То же он делает с Бахмутом и его окрестностями. Цель – сделать из города место, которое защищать бессмысленно. Целые кварталы превращены в груды битого кирпича". В то же время военный отмечает то, что цели россиян сузились: раньше они мечтали захватить крупные города - Киев, Харьков и т.д., а теперь с тяжелыми боями берут райцентры. "Это свидетельствует об их беспомощности", - отмечает он. Олекса.
По мнению военного, тактика уравнения городов с землей имеет смысл. Как с этим бороться? "Врага надо обескровливать", – говорит Олекса. "Перемаливать технику и выигрывать время для формирования наших новых подразделений. Они имеют преимущество во всем: в живой силе, технике, авиации".
Суть работы инженерно-саперной роты, которой командует Олекса, минировать и разминировать. "Нас готовили подобно израильским саперно-штурмовым подразделениям: прокладывать тропу через "зеленку", чтобы пехота могла идти по безопасному коридору", - отмечает он.
В конце весны прошлого года Алексей получил от президента Украины орден "За мужество". Мужчина рассказал как это произошло: он вывел свое подразделение из-под авианалета, который ошибочно устроил украинский самолет, приняв украинских военных за врага - потому что к тому дню по местности, где находилось подразделение Олексы, передвигались исключительно оккупанты. Перед авианалетом Олекса и его сослуживцы еще и получили "на орехи" от своего же танка. К счастью, обошлось без "двухсотых".
По мнению ветерана, ход этой войны может переломить более интенсивное снабжение западными странами артиллерии.
"Танки, которые мы получим от стран-партнеров, пока не являются решающей силой. Авиацию мы получим не скоро. А вот, если бы нам дали 150 HIMARS и боекомплекты к ним…", - озвучивает свое мнение военный.
"Я очень благодарен всем, кто помогает нам оружием. Но европейские, да и мировые страны также должны понимать, что мы - их щит", - добавил он.
Защитник считает, что результаты этой войны для России будут катастрофическими: "Они, результаты, будут отличаться лишь уровнем кризиса, в который попадет страна-агрессор после своего проигрыша".
Но после войны Украину также ждут тяжелые времена.
"Война - это лишь треть пути, восстановление займет гораздо больше ресурсов. Берегите себя, берегите друг друга. Бог не дает испытаний, которые человек не способен пройти", - подытожил он.
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@UkrVirsh
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Майже рік... А руки тремтять як уперше ... на рік помінявся наш вік На сто постаріло серце Л. Костенко
не люблю копіпастити, але тварин треба подавати прямою мовою
"Что оно из себя представляет (кацапское имперство), еще в 1996 году https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/Proceed97/Anisimov.html описал историк Евгений Анисимов. Отметим некоторые элементы.
"Неотъемлемое" право России осуществлять опережающие, предупредительные завоевания. Идея создания барьера из колоний и полуколоний для собственной безопасности.
"Законное вмешательство": политика насаждения послушных или лояльных Москве политических режимов и вторжения в случае попытки их сменить.
"Право первого занятия": обоснование для завоевания всех земель, на которых когда-либо жили или живут славянские народы.
Превосходство русских над другими славянскими народами, которые не воспринимаются как самостоятельные этносы, а тем более в форме суверенных государств.
Вхождение в состав России - акт вечный и неизменный, а попытка выйти из империи - акт измены.
Стереотип "извечного врага". В разное время на эту роль назначались разные страны, которые якобы завидуют русским и мечтают их поработить.
Особая роль России в мировой истории. "Великая духовная миссия", "вселенская русская душа", "очищение мира".
Идея "старшего брата": имперское властвование - это "бремя доброты", жертвенность русских ради интересов других народов.
"Колониальная неблагодарность": мы для колоний всего лишь "дойная корова".
Комплекс безгрешности русского народа.
"Нас все боятся" как повод для гордости".
Стадо идиотов 👹👺🦍 Шариковых мразей 👽💀
Сталин мечтал поднять советский флаг
Над Берлином
А путин
Над БАХМУТОМ!
Ну скажите этому придурку путину
Ну нет в БАХМУТЕ
РЕЙХСКАНЦЕЛЯРИИ
И РЕЙХСТАГА
мосКАЛі мріють про Молдову, Польщу, Ла-Манш!!!!