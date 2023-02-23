РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13107 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 117 14

Ранее россияне мечтали захватить крупные города – Киев, Харьков и т.д. Теперь дерутся за райцентры, что свидетельствует об их беспомощности - ветеран АТО, воин Олекса Бык. ВИДЕО

Олекса Бык – бард, известный своими песнями и стихами, навеянными участием в АТО. Мужчина ушел на фронт еще в 2014 году, участвовал в обороне Донецкого аэропорта, а ныне воюет на Бахмутском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский свидетель, Алекса Бык известен прежде всего авторством и исполнением песни "Добровольцы Божьего чета". Он – ветеран русско-украинской войны, в прошлом журналист. Сейчас воюет на Бахмутском направлении – командует инженерно-саперной ротой 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Олекса воевал в Запорожье, защищал Донецкий аэропорт. На войне он фактически с 2014 года был свидетелем оккупации Крыма, куда уехал с друзьями, чтобы подготовить некоторые материалы о преступных действиях РФ на полуострове. Тогда российские военные, не имея никаких опознавательных знаков, вместе с вооруженным местным ополчением положили журналистов лицом в землю. Как впоследствии рассказывал мужчина, именно тогда для него и началась война.

О боевых действиях на Бахмутском направлении военный рассказывает так: россияне забрасывают нашу армию телами, платят высокую цену за каждый метр фронта, на котором они продвигаются.

"Темпы замедляются, но продвижение у них все-таки", – говорит Олекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Наша задача - тихо прийти, произвести выстрел, наделать шума и уйти. Главное - без потерь", - командир противотанкового взвода "Моисей". ВИДЕО

"К сожалению, враг взял Соледар, разрушив его полностью. То же он делает с Бахмутом и его окрестностями. Цель – сделать из города место, которое защищать бессмысленно. Целые кварталы превращены в груды битого кирпича". В то же время военный отмечает то, что цели россиян сузились: раньше они мечтали захватить крупные города - Киев, Харьков и т.д., а теперь с тяжелыми боями берут райцентры. "Это свидетельствует об их беспомощности", - отмечает он. Олекса.

По мнению военного, тактика уравнения городов с землей имеет смысл. Как с этим бороться? "Врага надо обескровливать", – говорит Олекса. "Перемаливать технику и выигрывать время для формирования наших новых подразделений. Они имеют преимущество во всем: в живой силе, технике, авиации".

Суть работы инженерно-саперной роты, которой командует Олекса, минировать и разминировать. "Нас готовили подобно израильским саперно-штурмовым подразделениям: прокладывать тропу через "зеленку", чтобы пехота могла идти по безопасному коридору", - отмечает он.

В конце весны прошлого года Алексей получил от президента Украины орден "За мужество". Мужчина рассказал как это произошло: он вывел свое подразделение из-под авианалета, который ошибочно устроил украинский самолет, приняв украинских военных за врага - потому что к тому дню по местности, где находилось подразделение Олексы, передвигались исключительно оккупанты. Перед авианалетом Олекса и его сослуживцы еще и получили "на орехи" от своего же танка. К счастью, обошлось без "двухсотых".

По мнению ветерана, ход этой войны может переломить более интенсивное снабжение западными странами артиллерии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В моем окружении события 2014 не воспринимались как война, ведь они были далеко от Киева, - боец ВСУ Дмитрий. ВИДЕО

"Танки, которые мы получим от стран-партнеров, пока не являются решающей силой. Авиацию мы получим не скоро. А вот, если бы нам дали 150 HIMARS и боекомплекты к ним…", - озвучивает свое мнение военный.

"Я очень благодарен всем, кто помогает нам оружием. Но европейские, да и мировые страны также должны понимать, что мы - их щит", - добавил он.

Защитник считает, что результаты этой войны для России будут катастрофическими: "Они, результаты, будут отличаться лишь уровнем кризиса, в который попадет страна-агрессор после своего проигрыша".

Но после войны Украину также ждут тяжелые времена.

"Война - это лишь треть пути, восстановление займет гораздо больше ресурсов. Берегите себя, берегите друг друга. Бог не дает испытаний, которые человек не способен пройти", - подытожил он.

Также читайте: Украинский военный под вражеским обстрелом забегает на позицию к сослуживцам: "Откуда ты взялся?!", - "Я вам чай принес". ВИДЕО

военнослужащие (6156) ВСУ (6629)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Ще й везли з собою парадну форму. Київ за три дні.
показать весь комментарий
23.02.2023 13:29
+9
https://twitter.com/tZEinform



Українські вірші

@UkrVirsh

·

https://twitter.com/UkrVirsh/status/1628657878344126466 4 ч

Майже рік... А руки тремтять як уперше ... на рік помінявся наш вік На сто постаріло серце Л. Костенко
показать весь комментарий
23.02.2023 13:37
+4
Сьогодні закінчується перший рік великої війни.
показать весь комментарий
23.02.2023 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще й везли з собою парадну форму. Київ за три дні.
показать весь комментарий
23.02.2023 13:29 Ответить
Хтось ж заоманив)
показать весь комментарий
23.02.2023 14:11 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 13:31 Ответить
Для них шмат сміттєзвалища на радість, а містечка тримаються місяцями і збирають орків в пакети.
показать весь комментарий
23.02.2023 13:33 Ответить
Сьогодні закінчується перший рік великої війни.
показать весь комментарий
23.02.2023 13:33 Ответить
Ніколи не забуду ранок 24. Тримайтесь і бережіть себе
показать весь комментарий
23.02.2023 14:24 Ответить
https://twitter.com/tZEinform



Українські вірші

@UkrVirsh

·

https://twitter.com/UkrVirsh/status/1628657878344126466 4 ч

Майже рік... А руки тремтять як уперше ... на рік помінявся наш вік На сто постаріло серце Л. Костенко
показать весь комментарий
23.02.2023 13:37 Ответить
А нам від цієї «безпорадності» рашистів легше? Від неї перестали руйнуватися наші міста і села та гинути наші люди?
показать весь комментарий
23.02.2023 13:53 Ответить
Справа не в безпорадності, у кожній цій тварині відтворюється імперська матриця у голові, ось відгук з середини 1990-х, коли вони голодували і просили у Заходу пайок, щоб вижити, і водночас мріяли і наближали ті часи, коли зможуть знищити нас і інших
не люблю копіпастити, але тварин треба подавати прямою мовою

"Что оно из себя представляет (кацапское имперство), еще в 1996 году https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/Proceed97/Anisimov.html описал историк Евгений Анисимов. Отметим некоторые элементы.
"Неотъемлемое" право России осуществлять опережающие, предупредительные завоевания. Идея создания барьера из колоний и полуколоний для собственной безопасности.

"Законное вмешательство": политика насаждения послушных или лояльных Москве политических режимов и вторжения в случае попытки их сменить.

"Право первого занятия": обоснование для завоевания всех земель, на которых когда-либо жили или живут славянские народы.

Превосходство русских над другими славянскими народами, которые не воспринимаются как самостоятельные этносы, а тем более в форме суверенных государств.

Вхождение в состав России - акт вечный и неизменный, а попытка выйти из империи - акт измены.

Стереотип "извечного врага". В разное время на эту роль назначались разные страны, которые якобы завидуют русским и мечтают их поработить.

Особая роль России в мировой истории. "Великая духовная миссия", "вселенская русская душа", "очищение мира".

Идея "старшего брата": имперское властвование - это "бремя доброты", жертвенность русских ради интересов других народов.

"Колониальная неблагодарность": мы для колоний всего лишь "дойная корова".

Комплекс безгрешности русского народа.

"Нас все боятся" как повод для гордости".
показать весь комментарий
23.02.2023 14:10 Ответить
По факту элитные войска путлера сдохли в первые полгода,сегодня набрали тупых и безграмотных ЧМОбиков думая "паБеде"..., быдло закончившие военные училища не могут точно определить Азимут дальность для пуска ракет не могут быть уникумами в военном деле .. потому и шмаляют наугад по инфраструктуре городов...
Стадо идиотов 👹👺🦍 Шариковых мразей 👽💀
показать весь комментарий
23.02.2023 14:02 Ответить
А у результаті захопили хер путлера. Скажу доступно для орків, мечтать не вредно.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:13 Ответить
мазохізм кацапів безмежний... посилаємо свинособак нах!! і нищимо.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:28 Ответить
Измельчал русский народ ,измельча
Сталин мечтал поднять советский флаг
Над Берлином
А путин
Над БАХМУТОМ!
Ну скажите этому придурку путину
Ну нет в БАХМУТЕ
РЕЙХСКАНЦЕЛЯРИИ
И РЕЙХСТАГА
показать весь комментарий
23.02.2023 15:28 Ответить
та що там обл. центри..
мосКАЛі мріють про Молдову, Польщу, Ла-Манш!!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 23:57 Ответить
 
 