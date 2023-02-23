РУС
Латвийский депутат отправил россиян в направлении "русского военного корабля" во время заседания ОБСЕ. ВИДЕО

Латвийский депутат отправил представителя россиян в направлении "русского военного корабля" во время заседания ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время выступления представителя РФ. После этого участники заседания начали покидать зал в знак протеста против российского присутствия.

Читайте: Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вене из-за участия россиян

Латвия (1378) ОБСЕ (4897) россия (96899)
Топ комментарии
+129
Латвійському депутату-респект...
показать весь комментарий
23.02.2023 15:03 Ответить
+86
Латвійці молодці. Дуже шкода, що українці не йшли їх шляхом, а гралися в дружбу з споконвічним ворогом та окупантом. От і маємо відповідні наслідки.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:05 Ответить
+60
Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
показать весь комментарий
23.02.2023 15:03 Ответить
I cto vazno - dlja kvadratogolovih kacapov ponjatno. do nih po drugomu cto to ne dohoditj!
показать весь комментарий
23.02.2023 16:52 Ответить
Nu ne savsem.
Ix absoliutno čiotko poslali, a oni tupidly ešče v mikrofon što-to tryndetj stali pro vragov bla bla bla...
показать весь комментарий
25.02.2023 00:05 Ответить
Russnja, vmestje so svoim(i) vojennij(ijeme) korablj(ami) - IDJI ******, ZASRANNAJA njedobitaja(poka) njedo-s(t)rana!!! ******, vmestje so svoimi kadirovcami, shoigov(no)cami, i drugimi 'russijanjami'!!! ******, njedobitije ********!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 17:50 Ответить
posle vojny nuzhna konfederaciya -pribaltika-polsha-velikobritaniya -ukraina
показать весь комментарий
23.02.2023 17:59 Ответить
руцких дебилов *****-подданых публично посылают нах#й а они делают вид что ничего не происходит и корчат рожи миротворцев....
показать весь комментарий
23.02.2023 18:33 Ответить
депутатам странам БАЛТИИ РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!птн пнх *************** московия....................
показать весь комментарий
23.02.2023 18:56 Ответить
как пишется - сосать?
показать весь комментарий
23.02.2023 19:21 Ответить
СЛАВА ЛАТВИЙСКОМУ НАРОДУвместе победим!а депутат красава!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:22 Ответить
а скоро не посылать а в морду давать рашистам будут!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:32 Ответить
То занадто. Підсрачники.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:52 Ответить
А не здається вам, що це був плювок в писок імпотентної ОБСЕ?
показать весь комментарий
23.02.2023 19:55 Ответить
я не понимаю, этот европейский вид мазохизма.
позвать свиней в гости, а потом слушать что они там по праву и что они не потерпят??
ну странные люди!
показать весь комментарий
23.02.2023 21:26 Ответить
100 %.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:19 Ответить
Це шедевр.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:09 Ответить
Визна цю делегацію від парашії нелюдями - та повісити в прямому ефірі!
показать весь комментарий
24.02.2023 04:37 Ответить
вбивай кацапа!
показать весь комментарий
24.02.2023 09:12 Ответить
Латвійський депутат нарешті зрозумів навіщо йому треба було вчити російську мову!
показать весь комментарий
24.02.2023 18:44 Ответить
"Я русский бы выучил только за то, что им хорошо материться")
показать весь комментарий
24.02.2023 20:50 Ответить
Вітаємо! Дякуємо! Їх потрібно посилати скрізь!!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 19:39 Ответить
