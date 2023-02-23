Латвийский депутат отправил россиян в направлении "русского военного корабля" во время заседания ОБСЕ. ВИДЕО
Латвийский депутат отправил представителя россиян в направлении "русского военного корабля" во время заседания ОБСЕ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время выступления представителя РФ. После этого участники заседания начали покидать зал в знак протеста против российского присутствия.
Топ комментарии
+129 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий23.02.2023 15:03 Ответить Ссылка
+86 Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий23.02.2023 15:05 Ответить Ссылка
+60 Виталий Серко #552949
показать весь комментарий23.02.2023 15:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ix absoliutno čiotko poslali, a oni tupidly ešče v mikrofon što-to tryndetj stali pro vragov bla bla bla...
позвать свиней в гости, а потом слушать что они там по праву и что они не потерпят??
ну странные люди!