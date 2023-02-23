РУС
Бойцы показали, почему ВСУ теряют дроны на передовой. Как с этим бороться. ВИДЕОинструкция

Военный Сергей "Флэш" рассказал, почему ВСУ теряют гражданские дроны на передовой и дал несколько советов по борьбе с этим.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, украинский воин записал специальную видеоинструкцию для своих побратимов, в которой показал российскую серийную компактную РЭБ, которую россияне стали часто применять для борьбы с украинскими дронами.

Читайте также: В Беларуси недостаточно войск для наступления на Украину, - Генштаб

+18
УкрОборонПром, де ти є?
Рік війни пройшов.
23.02.2023 16:36 Ответить
+8
В кацапів все поставлено на промислову основу, дронами опікується держава.
А наш міноборони картоплю по 22 грн за кіло купує.
А дрони та антидрони та міномети і міни нехай волонтери купують.
23.02.2023 16:54 Ответить
+6
А чому не зробити так, щоб дрон у випадку втрати зв'язку, будь-якого, з пультом, чи з GPS, піднімався автоматично на певну висоту, максимальну наприклад, де вже не буде діяти на нього ця глушилка? А визначити висоту можна приблизно, там є останні дані в ньому до глушіння сигналу GPS і є розуміння, яку умову прописати скільки приблизно треба працювати двигунам на певній потужності, щоб підняти дрон вгору на певну відстань. А якщо глушити тільки канал управління, то з підйомом дрону на висоту взагалі проблеми не виникне.
23.02.2023 16:37 Ответить
Китайские чипы стоя на месте кое что ещё может. Это не ракеты.
23.02.2023 17:15 Ответить
23.02.2023 16:36 Ответить
Шарки укроборонпром зробив...які ребами садяться на ура...зате коштують як 3 Порша.
23.02.2023 17:26 Ответить
Він сховався у яйце по 17. Тому воно таке коштовне.
23.02.2023 17:30 Ответить
не на часі
23.02.2023 17:39 Ответить
А чому не зробити так, щоб дрон у випадку втрати зв'язку, будь-якого, з пультом, чи з GPS, піднімався автоматично на певну висоту, максимальну наприклад, де вже не буде діяти на нього ця глушилка? А визначити висоту можна приблизно, там є останні дані в ньому до глушіння сигналу GPS і є розуміння, яку умову прописати скільки приблизно треба працювати двигунам на певній потужності, щоб підняти дрон вгору на певну відстань. А якщо глушити тільки канал управління, то з підйомом дрону на висоту взагалі проблеми не виникне.
23.02.2023 16:37 Ответить
Якщо заглушать GPS, то піднявшись на висоту він може спіймати знову сигнал і повернутися по координатам в точку пуску. Я б взагалі поставив туди барометричний датчик, щоб він міг орієнтуватися на скільки підніматися.
23.02.2023 17:18 Ответить
Это да. Но в комплекте желательно и артиллерия или миномётчики на связи, которые могли бы сразу послать подарок глушилке.
23.02.2023 17:24 Ответить
Кстати это сработает только если батареи на взлёт хватит.
23.02.2023 17:27 Ответить
Якщо дрон за гранатами, то прописати умову, щоб у випадку втрати зв'язку, на такий-то час, щоб він скидав автоматично усе навантаження і тоді менший розхід батареї буде на підйом.
23.02.2023 17:41 Ответить
Может быть. И желательно перед этим остановится над источником излучения
23.02.2023 17:53 Ответить
Тепер треба щоб віськіві таке робили і ті, хто займається їх забезпеченням. Бо якщо вони таке не роблять, або це не працює в реальних умовах, як я пропоную, або їм усім все одно і мавіки наприклад по 100к для их просто витратний матеріал, за який можна не турбуватися, бо волонтери знову назбирають і привезуть, навіщо тоді паритися.
23.02.2023 18:09 Ответить
Тому, що ті дрони теж закуплені на аліекспрес і їх перепрограмувати наші славні айті не здатні.
23.02.2023 16:55 Ответить
Так треба закуповувати у тих виробників, які при закупівлі певних партій товару нададуть відкритий код, або протокол, щоб його можна було програмувати, або буде готовий робити програмні доробки за вимогою. Якщо наші програмісти не можуть перепрограмувати самостійно. У нас же є можливість звернутися до спеціалістів, які можуть хакнути прошивку і зробити декомпіляцію?
23.02.2023 17:23 Ответить
Их и в западе можно купить. Но принцип связи и частоты там повсюду те же.
23.02.2023 17:26 Ответить
Абсолютно здатні, більше того, здатні зробити керування на іншій частоті і безліч розумних, корисних речей. Здатні зробити дрони які будуть працювати навіть в Новосибірську чи Томську. Але державі це нецікаво, і було нецікаво ще з 2014 року, коли Порошенко приїжджав з інспекцією в Дніпро, там вже була команда, яка запропонувала перший бойовий дрон. У нас той хто розробляє бойові дрони - злочинець. Це не просто так, думаю це вимога когось іншого впливового, поза межами нашої держави.
23.02.2023 18:42 Ответить
Ні, я думаю це просто боязнь за власну шкуру. Уявіть собі дрон над Конча-Заспою, який не можна заглушити, а він по тобі відбомбить. І не важливо - хто ти.
23.02.2023 19:03 Ответить
Проблема может быть в том, что схемы могут быть недоступны, как в японской электронике.
23.02.2023 17:18 Ответить
Зараз дрони які працюють по різним каналам радіозв'язку фактично одноразові,. Дронами можна керувати лазерними технологіями для яких різні глушилки до одного місця , можна лише збити. Укроборомпром мав би такі речі вже випускати серійно, але нажаль на..р кому воно потрібно((
23.02.2023 16:47 Ответить
Это не так просто из за ограниченй по размеру и весу дрона. Знаю по аматёрской практике 😉
23.02.2023 17:56 Ответить
23.02.2023 16:54 Ответить
Покупаются на Али вот такие штуки замеряются диапазоны работы и клепаются "сковородки" - https://aliexpress.ru/item/1005004971792514.html?sku_id=12000031200315685&spm=a2g2w.productlist.search_results.14.16054aa6tCXiL
23.02.2023 17:33 Ответить
Похоже что там оно и стоит. Плюс Ардуино для проверки статуса и включения нужных модулей. Кстати могли бы продемонстрировать сиё чудо из окопа в разобранном виде.
23.02.2023 17:59 Ответить
А шо там демонстрировать, стоят генераторы частот, усилители сигнала и аккумулятор. Задачка для любителей из журнала Радио.
23.02.2023 18:19 Ответить
Вот интересная штука до 2 км. https://aliexpress.ru/item/1005004701616635.html?sku_id=12000030153303699&spm=a2g2w.productlist.search_results.19.16054aa6tCXiLn
23.02.2023 18:30 Ответить
Глушилка жрёт много энергии, поэтому аккумуляторы надо часто заряжать и таскать с собой генератор
23.02.2023 19:25 Ответить
Які такі міри? А нічого тут ти не зробиш. Аеро та космічна розвідка тут ніяк не допоможе. Тільки польова і агентурна розвідка може допомогти, а це ой як не просто. За рахунок далекобійності і швидкості пересування та перезарядки хаймар не так легко засікти. Фактично РДГ має заходити глибоко у тил, що практично не можливо, а навіть якщо можливо то не ефективно. Всю лінію фронту ти ніколи не закриєш. Хіба що навмання випадково на хаймарс наскочиш і знищиш. Ну та що? Ну буде на один хаймарс менше. Це не критично. А покласти у пошуках хаймарсів всіх РДГ спеців елементарно можна.
23.02.2023 17:23 Ответить
так мабуть треба переходити з закупки китайських дронів на власне високотехнологічене виробництво
23.02.2023 17:19 Ответить
Когда власне високотехнологічене виробництво выковырнет из под асфальта. Пока за неимением другого приходится пользоватся всем что под рукой.
23.02.2023 17:22 Ответить
Девайс этот простой но хитрожопый. На коленке такого можно собрать без особых проблем даже в квартире. Единственный минус - обслуживающий должен находится поблизости. Это и можно использовать и при констатации включения сильного передатчика который следит за вашим каналом связи, ******* прямо на него. В бонусе - орк в виде самовара или пачка пелменей - как получится.
23.02.2023 17:20 Ответить
как вовремя упростили ввоз мавиков.
23.02.2023 17:29 Ответить
дохлым курицам втюхивайте эту херню,колотушка с проводками.
23.02.2023 17:59 Ответить
Що за маячня??
23.02.2023 20:04 Ответить
Опять они со своим спамом блинов. Репортируйте ихний канал в YouTube как злостный распространитель спама.
23.02.2023 20:23 Ответить
Ну а если перепрошить что бы при потере связи дрон прекращал миссию и возвращался на место взлета или как писал другой автор, дрон подымался бы на высоту 1 километра, и соответственно там рэб его не достанет. Надо ж шо то делать, так наши останутся без "глаз", мы ж в этом пока кацапов превосходим,нельзя терять это .
23.02.2023 20:12 Ответить
Дополнительно нужен дрон разведки с управлением через спутник, который на землю не излучает практически ничего. Типа как это было сделано в байрактарах. Идеально если такого можно послать в сторону распространения помех и найти место кучкования кацапни. Потом дело за миномётчиками или артиллерией.
23.02.2023 20:27 Ответить
Так, мабуть щось в цьому є. Скажімо такий собі маловисотний репітер (додатковий дрон). В разі збою основного каналу на бойовому дроні, працюємо через репітер і виводимо "захвачений" дрон" на РЕБ. Кацапня стає приманкою і починає сратися користуваться тими глушилками. Ну якось так. Є голови умніші, додумають.
23.02.2023 21:58 Ответить
 
 