Бойцы показали, почему ВСУ теряют дроны на передовой. Как с этим бороться. ВИДЕОинструкция

Военный Сергей "Флэш" рассказал, почему ВСУ теряют гражданские дроны на передовой и дал несколько советов по борьбе с этим.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, украинский воин записал специальную видеоинструкцию для своих побратимов, в которой показал российскую серийную компактную РЭБ, которую россияне стали часто применять для борьбы с украинскими дронами.

