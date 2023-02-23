РУС
7 507 10

"Добровольно перевелся в пехоту из авиации, потому что пришел воевать", - воин 214-го спецбатальона, защитник Бахмута Алексей. ВИДЕО

Воин 214 отдельного специального батальона OPFOR Алексей защищает Украину в Бахмуте.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это интервью мы записали во время небольшой паузы во время перестрелки, которая шла на этой позиции под Бахмутом целый день. На таких солдатах держится фронт. Алексей - слесарь 5-го разряда "Укрзалізниці" из Лимана Донецкой области, патриот украинского Донбасса, до 24 февраля 2022 был абсолютно мирным человеком. Но когда российские оккупанты атаковали, Алексей вывез семью в безопасное место, а сам пошел на войну защищать свою землю.

Его как высококвалифицированного работника распределили в авиацию, но Алексей не захотел быть в тылу, он выбрал самый трудный путь на войне – штурмовое подразделение пехоты в составе 214-го специального батальона ORFOR. Чтобы попасть на самые горячие участки фронта под Соледаром и Бахмутом Алексею пришлось приложить значительные усилия - он три месяца добивался перевода! В очень трудных условиях Алексей выполняет задачу там, где нужно остановить атаки врага. Какая честь быть украинцем, зная, какие великие люди идут в бой за нашу свободу", – рассказал журналист.

военнослужащие (6254) Бутусов Юрий (4409)
+18
23.02.2023 16:34 Ответить
+13
Бажаю Оленксію міцного здоров'я та вдачі козацької!....
23.02.2023 16:37 Ответить
+3
Достатньо зайти на Ютуб, знайти відео з Луценком, де він на передовій, і відкрити коментарі. Там просто *******: кацапська ботва, подоляцька ботва і малороське бидло злились в одне ціле, обпльовуючи українських патріотів. При цьому ніхто з цієї наволочі не згадує "слуг", хоча % зрадників серед них вже сам по собі вражає.
23.02.2023 17:16 Ответить
23.02.2023 16:34 Ответить
вітаю с початку рабочого дня, ботоферма в пятницю працюе...коли у вас вихідний...
24.02.2023 11:14 Ответить
💪
23.02.2023 17:28 Ответить
В Бахмуте они уже замёрзли и хочет быстрее согреться.
23.02.2023 17:28 Ответить
дуже позитивна, світла людина, воїн, вдачи тобі та твоїм побратимам на полі бою та довгого життя
23.02.2023 21:54 Ответить
Slava VSU! Uzhe segodnja vtoraja armija Mira. Po opotu i duhe.
23.02.2023 22:18 Ответить
aitäh
24.02.2023 09:39 Ответить
як приемно чути чисту украінську мову від мешканця Лиману,укачі тобі казаче, янгола охоронца бережи себе!
24.02.2023 11:12 Ответить
 
 