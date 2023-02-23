"Добровольно перевелся в пехоту из авиации, потому что пришел воевать", - воин 214-го спецбатальона, защитник Бахмута Алексей. ВИДЕО

Воин 214 отдельного специального батальона OPFOR Алексей защищает Украину в Бахмуте.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это интервью мы записали во время небольшой паузы во время перестрелки, которая шла на этой позиции под Бахмутом целый день. На таких солдатах держится фронт. Алексей - слесарь 5-го разряда "Укрзалізниці" из Лимана Донецкой области, патриот украинского Донбасса, до 24 февраля 2022 был абсолютно мирным человеком. Но когда российские оккупанты атаковали, Алексей вывез семью в безопасное место, а сам пошел на войну защищать свою землю.

Его как высококвалифицированного работника распределили в авиацию, но Алексей не захотел быть в тылу, он выбрал самый трудный путь на войне – штурмовое подразделение пехоты в составе 214-го специального батальона ORFOR. Чтобы попасть на самые горячие участки фронта под Соледаром и Бахмутом Алексею пришлось приложить значительные усилия - он три месяца добивался перевода! В очень трудных условиях Алексей выполняет задачу там, где нужно остановить атаки врага. Какая честь быть украинцем, зная, какие великие люди идут в бой за нашу свободу", – рассказал журналист.

