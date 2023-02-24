Зеленский о ситуации на фронте: Восток – очень тяжело. Юг – довольно опасно на части направлений. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 365-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня заседание Ставки. Расширенный формат, подробные доклады. Залужный, Сырский, Тарновский, Москалев и Наев. Ситуация по основным направлениям.
Восток – очень тяжело. Мучительно. Но делаем все, чтобы выстоять. Юг – на части направлений ситуация довольно опасна, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанту. Одесса и Черноморское пространство – ситуацию контролируем. Север – все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся.
Был доклад руководителя ГУР Буданова по поводу актуальных намерений оккупанта. Есть решение и о нашем противодействии.
Отдельно и очень подробно на Ставке были рассмотрены вопросы производства и поставки боеприпасов и оружия. Конечно, я не могу публично сообщить детали по этому поводу. Но это содержательная работа. И я рад слышать на Ставке, что даже в таких условиях у нас есть соответствующий потенциал.
В течение вечера получаю подробные доклады по ситуации в Херсоне. Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление около 600 домов – более 40 тысяч человек! Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", - сказал Зеленский.
під час конференціі 🙁
«Сижу с семьей, праздную. Но ни разу ни весело: масса погибших сегодня, Донецк, Белгородская область… и на позициях тоже. Утром разговаривал с товарищами по «несостоявшемуся» батальону, - бойцы бодры, несмотря на полное понимание ситуации. Но кадровый штабист-подполковник - командует взводом, а кадровый капитан-связист ВС СССР - вообще рядовой… про «мясные штурмы», про подлость при оформлении «боевых», о вопиющем кумовстве и воровстве командования - обо всем завтра… о том, о чем можно сказать, конечно», - написал Гиркин.
Зараз Число звіра 73.
І от на що Рада витрачає ці 200 лямів?
На серьоню лещенка ( який з ефірів не вилазить )
істота, яка є втіленням і символом політичної проституції, корупції, ватності і медіакілерства - розповідає про російську пропаганду.
Коли шарія чекати , може скажете преЗеденте ??😠
Ще й армію на 40 тисяч заради миру скоротив