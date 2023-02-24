РУС
Зеленский о ситуации на фронте: Восток – очень тяжело. Юг – довольно опасно на части направлений. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 365-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня заседание Ставки. Расширенный формат, подробные доклады. Залужный, Сырский, Тарновский, Москалев и Наев. Ситуация по основным направлениям.

Восток – очень тяжело. Мучительно. Но делаем все, чтобы выстоять. Юг – на части направлений ситуация довольно опасна, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанту. Одесса и Черноморское пространство – ситуацию контролируем. Север – все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся.

Был доклад руководителя ГУР Буданова по поводу актуальных намерений оккупанта. Есть решение и о нашем противодействии.

Отдельно и очень подробно на Ставке были рассмотрены вопросы производства и поставки боеприпасов и оружия. Конечно, я не могу публично сообщить детали по этому поводу. Но это содержательная работа. И я рад слышать на Ставке, что даже в таких условиях у нас есть соответствующий потенциал.

В течение вечера получаю подробные доклады по ситуации в Херсоне. Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление около 600 домов – более 40 тысяч человек! Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", - сказал Зеленский.

24.02.2023 00:31 Ответить
24.02.2023 00:52 Ответить
Нажаль ще багато слухають цей гундос і бачать в ньому президента, нажаль.
24.02.2023 00:47 Ответить
24.02.2023 00:31 Ответить
Нажаль ще багато слухають цей гундос і бачать в ньому президента, нажаль.
24.02.2023 00:47 Ответить
Ото й радію, що жоден родич чи подруга, друг оте лайно не дивляться
24.02.2023 01:20 Ответить
А лично вы кого хетели бы видеть президентом? Только не надо называть Порошенко.
24.02.2023 09:08 Ответить
Порошенко передав нову партію Єдельвейс для фронту, а не тупі відосики. ЄС має стояти у керма України, війною доказано.
24.02.2023 09:24 Ответить
Порошенко даже при УМНОЙ ЧАСТИ УКРАИНЫ не проходной в этом зеленом стаде из 73%.Но в пост-военной Украине должность бы министра иностранных дел была бы очень полезной для самой Украины. Но на это и Его согласие нужно. Согласны?(( А то Порох однажды уже вернул деньги 20,5 миллионам вкладчиков Привата....на которые их Коломойский И.В. кинул.Выбрали куклу Бени.Ну очень благодарный и мудрый народ....окуеть можно даже от ИХ благодарности и мудрости.(
24.02.2023 09:40 Ответить
24.02.2023 01:00 Ответить
Головне щоби білий порошок був якісним
під час конференціі 🙁
24.02.2023 01:27 Ответить
Гиркин в своем телеграм-канале сообщил «о массе погибших» в рядах российских войск за 23 февраля.

«Сижу с семьей, праздную. Но ни разу ни весело: масса погибших сегодня, Донецк, Белгородская область… и на позициях тоже. Утром разговаривал с товарищами по «несостоявшемуся» батальону, - бойцы бодры, несмотря на полное понимание ситуации. Но кадровый штабист-подполковник - командует взводом, а кадровый капитан-связист ВС СССР - вообще рядовой… про «мясные штурмы», про подлость при оформлении «боевых», о вопиющем кумовстве и воровстве командования - обо всем завтра… о том, о чем можно сказать, конечно», - написал Гиркин.
24.02.2023 00:31 Ответить
а ПІВНІЧ????
24.02.2023 00:33 Ответить
Яка ситуація на Далекому Сході, шеф - на кордоні із Китаєм?))
24.02.2023 00:41 Ответить
там шашлики жарять
24.02.2023 00:44 Ответить
*******
24.02.2023 00:44 Ответить
24.02.2023 00:44 Ответить
Кожний день Україна бореться, тримається хоронить своїх ,а цьому тільки піар, відосики і сморід страху за скоєне. Тепла ванна стане холодною,терпіння має кордон
24.02.2023 00:51 Ответить
24.02.2023 00:52 Ответить
команда дебилов
24.02.2023 00:57 Ответить
Колись Число звіра було 666.
Зараз Число звіра 73.
24.02.2023 04:20 Ответить
У Держбюджеті-2023 передбачено 200 млн гривень на телеканал "Рада".
І от на що Рада витрачає ці 200 лямів?

На серьоню лещенка ( який з ефірів не вилазить )
істота, яка є втіленням і символом політичної проституції, корупції, ватності і медіакілерства - розповідає про російську пропаганду.

Коли шарія чекати , може скажете преЗеденте ??😠
24.02.2023 01:22 Ответить
Телемарафон дає три сюжети на день. Мабуть це найдорожчі сюжети за всю історію телебачення планети. Але піпл хаває? Хаває! Аж ся заслинив...
24.02.2023 04:18 Ответить
Та ясно що важко там де ти розміновував і війська відводив.
Ще й армію на 40 тисяч заради миру скоротив
24.02.2023 07:36 Ответить
 
 