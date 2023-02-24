Зеленский о ситуации на фронте: Восток – очень тяжело. Юг – довольно опасно на части направлений. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 365-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня заседание Ставки. Расширенный формат, подробные доклады. Залужный, Сырский, Тарновский, Москалев и Наев. Ситуация по основным направлениям.

Восток – очень тяжело. Мучительно. Но делаем все, чтобы выстоять. Юг – на части направлений ситуация довольно опасна, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанту. Одесса и Черноморское пространство – ситуацию контролируем. Север – все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся.

Был доклад руководителя ГУР Буданова по поводу актуальных намерений оккупанта. Есть решение и о нашем противодействии.

Отдельно и очень подробно на Ставке были рассмотрены вопросы производства и поставки боеприпасов и оружия. Конечно, я не могу публично сообщить детали по этому поводу. Но это содержательная работа. И я рад слышать на Ставке, что даже в таких условиях у нас есть соответствующий потенциал.

Также читайте: Сунак намерен призвать G7 предоставить Украине оружие большой дальности и ускорить военную помощь

В течение вечера получаю подробные доклады по ситуации в Херсоне. Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление около 600 домов – более 40 тысяч человек! Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", - сказал Зеленский.