Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения РФ: "Это был год боли, сожаления, веры и единства". ВИДЕО
В годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.
24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба.
Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!" – говорится в сообщении.
А "народєц" як ховався під шконкою, так там досі і перебуває, під'їдаючи інформаційне лайно з "марахвону" і гундосячи про те, як гарно жилося при кучмі і януковощі!
Рік назад він нас прохав,
Готуватись на шашлик,
Та не вестись на той крик,
Де Америка аж вила,
Що повзе із Раші сила...
Що, Володенька, забувся?
Чи миттєво перебувся?
https://youtu.be/am5rEpgi9Nc
Трухін вийшов із лісу. Приніс 6 мільйонів.
https://www.youtube.com/watch?v=H3yM01IMmVY
...
Тоді постає "навіщо це все?", "за що гинуть воїни?" щоб жити в черговій копії росії, в якій державні органи, які мають нести справедливість, займаються імітацією і покриванням злочинців, а для інших існує суровий закон? Для того, щоб кончєний підмітав під себе Конституцію, а його слуги гвалтували закон та людей, безкарно?
Власне, саме через це люди і вийшли на Майдан 9 років тому. Щоб не було росії тут і гидкої відрижки русского міра, яка ніяк не може вивітритись з владних кабінетів, не зважаючи на весь словесний пафос і пізд.ож про надзвичайні перемоги в боротьбі з корупцією.
