Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения РФ: "Это был год боли, сожаления, веры и единства". ВИДЕО

В годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба.

Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!" – говорится в сообщении.

Читайте: США о резолюции Генассамблеи ООН: 141 страна сказала России - "Выведи войска из Украины!"

Топ комментарии
+66
Попереджали ж таке буде, якщо тебе виберуть
Шкода людей...багато життів на твоїй совісті
24.02.2023 07:35 Ответить
+50
Да, единства. Но вот только странное это единство - мои сыновья с побратимами под Бахмутом, а твои друзья, вова в Кракове и Тайланде.
24.02.2023 07:38 Ответить
+41
А вы там увидели совесть?!
Где?
24.02.2023 07:39 Ответить
Страница 2 из 2
Дозвольте Вас виправити - не "народєц", а свідомі громадяни, що не входили до тих паскудних 73-х відсотків (які й зараз нікуди не ділися)!
А "народєц" як ховався під шконкою, так там досі і перебуває, під'їдаючи інформаційне лайно з "марахвону" і гундосячи про те, як гарно жилося при кучмі і януковощі!
24.02.2023 08:54 Ответить
висрало ********** впнне,в спам сосалка
24.02.2023 14:58 Ответить
Був рік розчварувань українців, бо відкрили свої обличчя і душонки половина посадових осіб, особливо СБУ, яка мала піклуватися за державу: наумов,баканов, всі генерали Херсонської області, міністр оборони, що скоротив підрозділи, які були створені для захисту Києва, ДБР, що вилучила клістрони, знищення "Мрії" і АНів і абдристовича з єрмаками, які вкрали на нашому блокпосту гранатомет, в магазині мівіну і "стійко", головне незамістно, відбили атаку десанту на Київ. До цього дня не можуть прийти в себе Бучанці, Гостомельці, Ірпінці і запитують самі в себе - "що то було?" Бо їм влада говорила, їх влада запевняла, що все під контролем і нападу не буде. Шок був і від дій кацапів, які точно, як колись німці кинули на міста України тисячі ракет і бомб, щоб нас, як українців, знищити. Не забудемо і не пробачимо!
24.02.2023 08:32 Ответить
Выбрал народ вора и лжеца шашлычного,который лепит из себя хероя,который принимает как немецкая проститутка со всех сторон,служит Бене,и держит фсб-шников рядом,тварь слабоумная,наркотическая
24.02.2023 08:49 Ответить
Вовчик знову набрехав,
Рік назад він нас прохав,
Готуватись на шашлик,
Та не вестись на той крик,
Де Америка аж вила,
Що повзе із Раші сила...
Що, Володенька, забувся?
Чи миттєво перебувся?
24.02.2023 08:51 Ответить
Гнусявий, ****** вже на шашлики і забирай з собою всю свою шоблу воровську!
24.02.2023 09:10 Ответить
Цікаво, в сторону клоуна залишились якісь добрі слова? Бо я бачу тут народ дуже вдячний тим 73%уродів, які проголосували за війну в Україні.
24.02.2023 09:13 Ответить
відкрила існтаграм а там ллються жалісливі відосики від куплених блогерів- все зелю прославляють, мовляв єдиний наш герой, так страждає за всіх, змарнів бідний, бла, бла, бла
24.02.2023 09:37 Ответить
Так зелька будує диктатуру, поява купи сраколізів це одна з неотємних складових.
24.02.2023 09:45 Ответить
Zachowajcie jedność, bądźcie silni jak dotąd. Jeszcze trochę i zwyciężycie. Chwała Ukrainie!.
24.02.2023 09:22 Ответить
Такої єдності мородерів й корупціонерів з Президентом важко не згадати.
24.02.2023 09:41 Ответить
https://t.me/babchenko77/7306https://t.me/babchenko77/7306 Просто нагадати... причинно-наслідковий ряд
24.02.2023 09:44 Ответить
Він розуміє що другий термін йому не світить і системно веде країну до диктатури.
24.02.2023 09:47 Ответить
Йому світить інший термін-на нарах! І сподіваюся надовго!
24.02.2023 13:32 Ответить
яка диктатура хто йому дасть це зробити, наймовірніше наші партнери дали йому якісь гарантії
24.02.2023 13:37 Ответить
вже дали !!! під прикриттям війни зелені наркомани роблять що хочуть !!!

https://youtu.be/am5rEpgi9Nc

Трухін вийшов із лісу. Приніс 6 мільйонів.

https://www.youtube.com/watch?v=H3yM01IMmVY
...

Тоді постає "навіщо це все?", "за що гинуть воїни?" щоб жити в черговій копії росії, в якій державні органи, які мають нести справедливість, займаються імітацією і покриванням злочинців, а для інших існує суровий закон? Для того, щоб кончєний підмітав під себе Конституцію, а його слуги гвалтували закон та людей, безкарно?

Власне, саме через це люди і вийшли на Майдан 9 років тому. Щоб не було росії тут і гидкої відрижки русского міра, яка ніяк не може вивітритись з владних кабінетів, не зважаючи на весь словесний пафос і пізд.ож про надзвичайні перемоги в боротьбі з корупцією.
24.02.2023 15:37 Ответить
нет слов... одни вздохи... этот падел зеленский еще к народу обращается... человек, чья деятельность была направлена только на уничтожение Украины и отработку оманского задания... будь он и навечно проклят...
24.02.2023 09:49 Ответить
Це був рік воїнів, героїзму, подвигу та самопожертви контрацептив ти штопаний. Сльози, біль та жаль залиш собі.
24.02.2023 09:54 Ответить
якеж воно ґидке, ґадино корупційне та брехливе.
24.02.2023 09:59 Ответить
Актор розмовного жанру... "Єдність" кажеш? Еге ж... Якби не генерали на кшталт Кривоноса, Марченко, тощо, не Патріоти Неньки з всіх верств нашого НАРОДУ чоловічої та жіночої статі, то ти б, Вова, зараз сидів на власній віллі в Італії, "смажив шашлики" та "писав мемуари" про те, як ТИ ПРОСРАВ УКРАЇНУ!!! Про "патріотизм" влади, яку особисто ти очолюєш, свідчать численні факти намагань багатьох її представників ще більше пограбувати "простих" українців в час війни, узурпувати владу та тотальне невиконання ними діючої Конституції і Законів України! А за це ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІСТИ!!! П.С. Зараз більшість з найбільш радикально налаштованих українців просто чекають часу, коли війна з московитами перейде у "сплячу фазу" після звільнення всіх наших територій. А там і побачимо, яка "єдність" у хлопця, який дивом вижив під Бахмутом, і Потворою, яка "законно" грабувала людей, потім 24 лютого 2022 року "штурмувала" кордон з валізами, вщент забитими валютним "налом", а після того, як "ніщєброди" змусили ворога тікати, повернулась в Україну та знов намагається грабувати людей! Так що, СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!! Особливо ВНУТРІШНІМ!
24.02.2023 10:02 Ответить
"найвеличніший" і його ******* недооцінили українців. І союзники теж не розуміли з чого зроблено народ україни (та й сам народ в шоці від того, на що здатен).
24.02.2023 10:18 Ответить
знав про початоу війни за 2 тижні.. вивіз евреів банкірів. і наплював на украінців..якаж ти сволота.. це на твоій совісті.. а в нього іі нема. вбиті малі діти і дорослі украіни.. яки могли кудась переіхати чі єлементарно подумати про місця де можна переседіти арт обстріли і бомбежки..де були твоі діти **** і чим вони краще наших...
24.02.2023 10:36 Ответить
Він думає, що люди робили вибір… навіть вибору зброї не було - брали, що давали, а кому не вистачало - неесли з дому… Слава Україні!
24.02.2023 11:06 Ответить
24.02.2023 11:21 Ответить
24.02.2023 11:23 Ответить
24.02.2023 11:24 Ответить
Трухін вийшов із лісу. Приніс 6 мільйонів.
https://www.youtube.com/watch?v=H3yM01IMmVY
...

Тоді постає "навіщо це все?", "за що гинуть воїни?" щоб жити в черговій копії росії, в якій державні органи, які мають нести справедливість, займаються імітацією і покриванням злочинців, а для інших існує суровий закон? Для того, щоб кончєний підмітав під себе Конституцію, а його слуги гвалтували закон та людей, безкарно?

Власне, саме через це люди і вийшли на Майдан 9 років тому. Щоб не було росії тут і гидкої відрижки русского міра, яка ніяк не може вивітритись з владних кабінетів, не зважаючи на весь словесний пафос і пізд.ож про надзвичайні перемоги в боротьбі з корупційов.
24.02.2023 11:29 Ответить
У другій частині книги «Свідчення генерала Омельченка» читачі мають змогу вперше ознайомитися з архівними таємними документами і нормативними актами КГБ СССР про організацію агентурної роботи, яку вели органи державної безпеки та як вербувалися агенти. Оприлюднені фотокопії підписок агентів та їх алфавітні картки (форма 3). Названі прізвища президентів, прем'єр-міністрів, членів уряду, глав АП, народних депутатів України, які були завербовані КГБ та яку роль вони відіграють і донині в Незалежній Україні за дорученням своїх кураторів з Москви.

https://litgazeta.com.ua/reviews/oleh-k-romanchuk-voiny-antymafii/ Олександр Михайлюта, «Воїни «Антимафії» (Київ: «Журналіст України», 2021. - 464 с., іл.)
24.02.2023 16:14 Ответить
Маю надію, що це був ще й рік прозріння - про те, кого обрали, а також хто наші друзі.
24.02.2023 11:33 Ответить
24.02.2023 11:37 Ответить
Цього шута потрібно повільно запікати на вертелі поки не здохне. Привселюдно.
24.02.2023 11:56 Ответить
Прищемить писон крышкой пианино и пусть прилюдно его тащит за собой в СИЗО.
24.02.2023 13:57 Ответить
С апреля девятнадцатого каждый год был годом боли. Пришла гнида и принесла в Украину горе.
24.02.2023 14:14 Ответить
24.02.2023 23:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 