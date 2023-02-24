Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения РФ: "Это был год боли, сожаления, веры и единства". ВИДЕО

В годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба.

Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!" – говорится в сообщении.

