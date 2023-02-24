Основа нашей стойкости – люди. За 9 лет войны мы стали крепче бетона и стали, - Залужный. ВИДЕО
Основа стойкости Украины – люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома, свою страну.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Основа нашей стойкости – люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю", - отметил он.
Залужный акцентирует внимание, что это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от вражеской неспровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь побратимам, помогают войску всем, чем только можно помочь.
"За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПа и Азовстали. Спасибо вам, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины, - уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит - земной поклон. Всем павшим за свободу - Вечная Память и уважение. Мы выстоим. И ПОБЕДИМ", - резюмирует главнокомандующий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в переводе "сын раввина" и "сын абрама"
тільки чому це чмо відоміше за того чувака, який зірвав ціною свого життя генічеський міст ?
бо навіть по законам військового стану, країною має керувати ставка, а не єрмак.
який, до речі навіть в коридорі коло дверей ставки не має права стояти, а він на всій найсекретніших засіданнях
ще й льовочкін в комітеті нацбезпеки ВР
Пятьсот, Карл!!!
Военные теоретики уже списали в отставку артиллерию и танки, налегая на то, что войны 21-го века, войны нового типа, будут вестись высокотехнологичным и компьютеризированным оружием. А оказалось, что все по прежнему, против хорошего залпа никакие технологии и компьютеры не устоят
Війна в Україні - локальний конфлікт, десь на 90% заснований на сухопутних силах
серед країн Півдня тільки Тайвань та Філіпіни є дружніми до США
всі решта "самі свої", ті ж самі індонезія та малайзія (до речі Філіпіни теж малайці) - вони швидче стануть на сторону китайців
тому питання "а за кого там США воювати ?"
✊✊✊💪💪💪Авдіївка місто Герой🔱🔱🔱💪💪💪✊✊✊💯💯💯
Слава ЗСУ! Низький уклін усім Героям-захисникам! Вічна пам'ять загиблим.
Порядна, чесна та смілива людина!
Без єрмаків, татарових, портрнових, смірнових, коломойських та іншої бидлоти, яка зраджує та розкрадає Україну!
Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава нашим самовідданим героям!
Юристи і лінгвісти працюють над тлумаченням цього постулату, може там не все так однозначно і це лише помилка перекладу.