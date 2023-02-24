РУС
Основа нашей стойкости – люди. За 9 лет войны мы стали крепче бетона и стали, - Залужный. ВИДЕО

Основа стойкости Украины – люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома, свою страну.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Основа нашей стойкости – люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю", - отметил он.

Залужный акцентирует внимание, что это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от вражеской неспровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь побратимам, помогают войску всем, чем только можно помочь.

"За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПа и Азовстали. Спасибо вам, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины, - уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит - земной поклон. Всем павшим за свободу - Вечная Память и уважение. Мы выстоим. И ПОБЕДИМ", - резюмирует главнокомандующий.

Також читайте: Китай представив "позицію по політичному урегулюванню кризиса в Україні" з 12 пунктів 

Залужный Валерий (666)
+55
Шана та повага справжньому воїну. Ось, хто вже точно буде в підручниках історії ті військового мистецтва
24.02.2023 08:10 Ответить
+46
24.02.2023 08:18 Ответить
+44
Если бы ещё Залужному и ЗСУ не мешали Ху#ловские гниды на Банковой...
24.02.2023 08:17 Ответить
Шана та повага справжньому воїну. Ось, хто вже точно буде в підручниках історії ті військового мистецтва
24.02.2023 08:10 Ответить
ну це якшо підручники писатиме не Арестович
24.02.2023 08:12 Ответить
хай пише. з під шконаря
24.02.2023 08:13 Ответить
Блин, так пошутить... Да хай уже пишет ложкой с дыркой по баланде, за дальним столом, блин само фамилие его на это надыхае.
24.02.2023 08:21 Ответить
Фамилие его - это окацапленная версия українського прізвища Орестович, тобто нащадок Ореста.
24.02.2023 09:34 Ответить
"ич" - це більше до білоруських прізвищ.
24.02.2023 12:17 Ответить
рабинович с абрамовичем подтверждают
24.02.2023 16:55 Ответить
это фамилии белоруских местечковых евреев.
в переводе "сын раввина" и "сын абрама"
24.02.2023 18:49 Ответить
та мажліва і так,

тільки чому це чмо відоміше за того чувака, який зірвав ціною свого життя генічеський міст ?
24.02.2023 21:35 Ответить
Скакун Виталий Владимирович
24.02.2023 22:07 Ответить
та ну, Леонтович, Немирич - це питомі українці
25.02.2023 21:21 Ответить
треба щоб він брав владу в свої руки
бо навіть по законам військового стану, країною має керувати ставка, а не єрмак.
який, до речі навіть в коридорі коло дверей ставки не має права стояти, а він на всій найсекретніших засіданнях
ще й льовочкін в комітеті нацбезпеки ВР
25.02.2023 22:30 Ответить
Штаты согласовали продажу Польше 500 Himars.
Пятьсот, Карл!!!
24.02.2023 08:12 Ответить
Реальность все расставляет по местам.
Военные теоретики уже списали в отставку артиллерию и танки, налегая на то, что войны 21-го века, войны нового типа, будут вестись высокотехнологичным и компьютеризированным оружием. А оказалось, что все по прежнему, против хорошего залпа никакие технологии и компьютеры не устоят
24.02.2023 08:19 Ответить
Якби США зчепились з Китаєм то на перших місцях була б авіація і ракети .
24.02.2023 08:40 Ответить
Війна США з Китаєм, що наближається, буде війною глобальною, із застосуванням усіх родів військ та всіх видів озброєнь, аж до ядерних.
Війна в Україні - локальний конфлікт, десь на 90% заснований на сухопутних силах
24.02.2023 08:53 Ответить
Чим більш розвинуті краіни тим більш високотехнологічна зброя -- в Анголі чи Сомалі воювали автоматами .
24.02.2023 09:01 Ответить
війна США з Китаєм буде наближатися ще років 200
серед країн Півдня тільки Тайвань та Філіпіни є дружніми до США
всі решта "самі свої", ті ж самі індонезія та малайзія (до речі Філіпіни теж малайці) - вони швидче стануть на сторону китайців

тому питання "а за кого там США воювати ?"
25.02.2023 21:27 Ответить
тільки ці 500 хаймарсів приїдуть у польщу років за 5.
24.02.2023 08:33 Ответить
Ну у них є трохи часу на відміну від нас..
24.02.2023 12:31 Ответить
Если бы ещё Залужному и ЗСУ не мешали Ху#ловские гниды на Банковой...
24.02.2023 08:17 Ответить
24.02.2023 08:18 Ответить
Слава ЗСУ!
24.02.2023 08:17 Ответить
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Слава ЗСУ! 💙💛
26.02.2023 11:51 Ответить
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА ГЕРОЯМ! СЛАВА УКРАЇНІ!
24.02.2023 08:29 Ответить
правельно писати Героям Слава - це гасло армії УНР а потім ОУН УПА !!!
24.02.2023 08:43 Ответить
Не "правЕльно", а вірно....
24.02.2023 09:19 Ответить
зацваження прийняті ... постараюсь виправитися ...
24.02.2023 09:21 Ответить
Тут можна подивитись, як "найвеличніший лідОр" та його квартальна шобла знущалися з гасла "Слава Україні" та з Степана Бандери. Це ще одна відповідь кого у 2019 наобирав "мудрий нарід" та чому 24.02.22. ми отримали "шашличкі" у вигляді широкомасштабної війни з "оманськими" партнерами "найвеличнішого"... https://www.youtube.com/watch?v=7V44Ys9faKY https://www.youtube.com/watch?v=7V44Ys9faKY
24.02.2023 12:52 Ответить
Знаєте, я теж не голосував за зелених. Знаєте я не думаю, що вони глузували з України. То шо вони висміювали депутатів які тільки піарились на українстві та розповідали як вони ******* неньку, а насправді не меньше крали за ригівське кодло то це є гірка правда. Я не оправдовую зелених, але якби вони себе не поводили з 2019 року то це на рішення ***** напасти не вплинуло б зовсім ніяк. Він (*****) цю ідею виношував ще з початку 2000-х як тільки засів в головне крісло мордора.
24.02.2023 13:29 Ответить
Якщо ви не можете (або не хочете) відрізнити антиукраїнську москальську пропаганду, де знущаються не з депутатів, а з символів української держави, з тих понять, які власне й формують українську ідентичність, тоді ви, скоріш за все голосували за ОПЗЖ, а у 2 турі 2019 таки голосували за ватного блазня (зараз напевно соромно але що вже поробиш), бо його "ржач" з домішками москальської пропаганди був спрямований саме на тих, кому какаяразніца що воно верзе зі сцени, головне, що "прікольно"...
24.02.2023 13:56 Ответить
Не згущуйте кольори. За зажопінців ніколи не голосував, ригів ненавиджу не менше чим кацапів. На виборахо голосував за Ющенка, Порошенка, симпатизую Яценюку.
24.02.2023 14:20 Ответить
Завоняло зєльоной мєтодічкой
24.02.2023 18:52 Ответить
Так все вірно каже Залужний. Основа нашої стійкості це люди, а не відосіки з небритим єпалом одного дебіла.
24.02.2023 08:48 Ответить
що з 8271 ?????
24.02.2023 10:26 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
24.02.2023 08:59 Ответить
Довіряю Головнокомандуючиму України Залужному В. 100%, але герою , який під назвою боневтік, щось довіри ніякої. може це асфальт, вагнергейт, Чонгар, шашлики, Оман чи омана українців дєрьмак з татаровим, смірновим, дєрібан з корупцієй чи "какая разница".
24.02.2023 09:03 Ответить
Пхи , свiтлину його пики не намалювали - це плагiатне ялозення глупостю по клавiшам роялю ... https://youtu.be/o7DqOwnkACg FREAKING BROTHERS... - ТИПО, ДРОЧУЩИЕ БРАТЬЯ, С КОТОРЫМИ В КОНЦЕ РОЛИКА , ДАЖЕ КОНФЕРАНСЬЕ БРЕЗГУЕТ РУЧКАТЬСЯ...
24.02.2023 16:43 Ответить
Кловуни ничего краще не видумали ніж вкрасти чуже та виконати те на сцені
25.02.2023 08:50 Ответить
Вангую сьогодні бенефіс жОПи..... Які вони патріоти, як боролись з окупантами з перших днів вторгнення... Якби не вони, то нам всім уже був би пез#ець, і т.д. і т.п... 🤮🤮🤮
24.02.2023 09:14 Ответить
Люди з Бетону, люди зі Сталі, прості люди-це і є Україна. Дякую, що Ви є, залишайтесь живими
24.02.2023 09:19 Ответить
26.02.2023 11:52 Ответить
Слава ЗСУ❤️🖤 та генералу Залужному 🥇Потужному ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱💙💛🔱👍💯💯💯 Штурм Авдеевки начался 2 Марта 2014 скоро 9 лет

✊✊✊💪💪💪Авдіївка місто Герой🔱🔱🔱💪💪💪✊✊✊💯💯💯
24.02.2023 09:37 Ответить
А от слабкість у вже 45 -річному нелосі,але лошарі та його антиуукраїнському зеленому кодляку,на 90% абсолютно безмозглому та ще й у більшості випадків антиукраїнському.Яку тільки дурню не проголошував Вовочка і отримував повний адобрямс від свого кодла-а всю ту дурню писало його бемозгле оточення.
24.02.2023 09:38 Ответить
Дякую пане Генерал!Дякую ВСІМ,хто зі зброєю в руках боронить державу,хто розробляє та планує операціі,хто рятує поранених.Дякую народу який не мріє про втечу з держави а мріє та вцрить у ПЕРЕМОГУ України.Слава ВСІМ оборонцям України!Слава Україні!Смерть рашистським окупантам!
24.02.2023 09:51 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
24.02.2023 10:30 Ответить
Маю надію, що після Перемоги, щонайменше, іменем Залужного назвуть новий український танк, по типу американських Абрамсів, чі Паттонів.
24.02.2023 11:37 Ответить
після Перемоги - закласти новий парк над Дніпром імені Залужного, з пам'ятною стелою і пам'ятним меморіальним комплексом...
24.02.2023 12:07 Ответить
Не поспішайте, ще не усі селючки до такого готові. Дивилась вчора відео з села Ватутіно, яке пропонують перейменувати на Залужне. То знайшлись старі ватниці, які не хочуть перейменовувати селище на честь нашого головнокомандувача, завдяки якому ці старі шкапи можуть жити у себе вдома.
24.02.2023 13:41 Ответить
В Україні зараз є свій Бог і звуть його - Валерій Залужний!

Слава ЗСУ! Низький уклін усім Героям-захисникам! Вічна пам'ять загиблим.
24.02.2023 13:44 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Нации!
24.02.2023 20:10 Ответить
Певно, Залужний має найбільше право заявити про це саме сьогодні.
24.02.2023 20:20 Ответить
Віслюк їм як хвостом маше !
25.02.2023 07:19 Ответить
Будущий президент
24.02.2023 22:32 Ответить
Щоб люди стали ще міцніше Залужний згодився на посилення покарань для учасників війни. Совок в годлові як і у Зелі.
25.02.2023 07:17 Ответить
Так основа це люди,вільні люди.А щоб вони не відчували себе занадто вільними ми їм закон 8271.
25.02.2023 10:08 Ответить
Наш майбутній Президент!

Порядна, чесна та смілива людина!

Без єрмаків, татарових, портрнових, смірнових, коломойських та іншої бидлоти, яка зраджує та розкрадає Україну!

Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава нашим самовідданим героям!
25.02.2023 14:36 Ответить
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ЖЕРТВ, А ШО ТАМ З КОРУПЦІЄЮ !!!???
26.02.2023 00:34 Ответить
Рада вже внесла 100 поправок в божу заповідь - НЕ КРАДИ.
Юристи і лінгвісти працюють над тлумаченням цього постулату, може там не все так однозначно і це лише помилка перекладу.
26.02.2023 13:30 Ответить
26.02.2023 23:12 Ответить
як тільки Залужний прогнувся кілька разів перед ОП - Тищенком, Єрмаком, Безуглою та іншими як об нього спочатку почали витирати ноги, а потім з нього взагалі зроблять цапа-відбувайла👇

26.02.2023 13:51 Ответить
 
 