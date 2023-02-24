Основа нашей стойкости – люди. За 9 лет войны мы стали крепче бетона и стали, - Залужный. ВИДЕО

Основа стойкости Украины – люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома, свою страну.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Основа нашей стойкости – люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю", - отметил он.

Залужный акцентирует внимание, что это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от вражеской неспровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь побратимам, помогают войску всем, чем только можно помочь.

"За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПа и Азовстали. Спасибо вам, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины, - уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит - земной поклон. Всем павшим за свободу - Вечная Память и уважение. Мы выстоим. И ПОБЕДИМ", - резюмирует главнокомандующий.

Также читайте: Китай представил "позицию по политическому урегулированию кризиса в Украине" из 12 пунктов