Активисты в Польше включили под российским представительством в Варшаве тревожные сирены и звуки взрывов. ВИДЕО
Утром в Варшаве под посольством России активисты включили звуки сирен и взрывов и развернули баннер с надписью на английском языке "Россия - государство террорист"
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места проведения акции опубликована в соцсетях.
Наверное я древний и несовременный... Но такая классическая идея - явно облагородит слишком уж "модерную" реальность!!!)))