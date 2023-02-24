РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9730 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 318 16

Активисты в Польше включили под российским представительством в Варшаве тревожные сирены и звуки взрывов. ВИДЕО

Утром в Варшаве под посольством России активисты включили звуки сирен и взрывов и развернули баннер с надписью на английском языке "Россия - государство террорист"

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места проведения акции опубликована в соцсетях.

Читайте также: Премьер Польши Моравецкий приехал в Киев в годовщину российского вторжения

Автор: 

Польша (8611) посольство РФ (452) Варшава (185)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Кацапські танки доїхали до Берліна, але є нюанс Ще і розмістили де треба
показать весь комментарий
24.02.2023 11:39 Ответить
+18
Треба, щоб і всередині будівлі серени гуділи цілодобово
показать весь комментарий
24.02.2023 11:40 Ответить
+17
Так їм і треба. Молодці !
показать весь комментарий
24.02.2023 11:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так їм і треба. Молодці !
показать весь комментарий
24.02.2023 11:38 Ответить
Кацапські танки доїхали до Берліна, але є нюанс Ще і розмістили де треба
показать весь комментарий
24.02.2023 11:39 Ответить
Цікаво, гармата там справна? А снаряди, відповідного калібру, є в наявності?
показать весь комментарий
24.02.2023 11:46 Ответить
там с продолжением. Русские понесли цветы, а наши плакаты раша убивает наше будущее https://www.youtube.com/watch?v=qKY0ZygY_Qs&ab_channel=FREEPEOPLEFREIEMENSCHEN%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%95%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%98
показать весь комментарий
26.02.2023 09:54 Ответить
Гражина, подолог з Польщі, моя названа сестра. Довілє з Литви, медсестра, моя друга сестра. Плачемо разом і разом радіємо. А сьогодні ще й квартиру в новому будинку отримала. Сину залишаю стару. Буде нове дихання в Україні буде мир і Перемога.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:39 Ответить
А чого сину стару? Може навпаки треба?
показать весь комментарий
24.02.2023 11:42 Ответить
Треба, щоб і всередині будівлі серени гуділи цілодобово
показать весь комментарий
24.02.2023 11:40 Ответить
Зер гут, водьдемар?))
показать весь комментарий
24.02.2023 11:43 Ответить
Молодці! І так кілька днів підряд, для збільшення ефекту!
показать весь комментарий
24.02.2023 11:49 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 11:56 Ответить
Годовщина вторжения. Европейцы могли организовать цивилизованные мероприятия, а не туповатые троллинги кацапских посольств.
показать весь комментарий
24.02.2023 12:25 Ответить
...так заправляй свой тактический диван и выдвигайся на помощь
показать весь комментарий
24.02.2023 13:21 Ответить
Ловити та пиз**ти ординців? Я з вами згоден.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:14 Ответить
Вот это я понимаю флеш моб...

Наверное я древний и несовременный... Но такая классическая идея - явно облагородит слишком уж "модерную" реальность!!!)))
показать весь комментарий
24.02.2023 20:06 Ответить
Замість тупуватого невдоволення повчись у європейців: https://youtu.be/uNExVFUm0so
показать весь комментарий
24.02.2023 23:17 Ответить
На відео мітингувальники не стоять перед посольством Росії у Варшаві. Це будинок, де живуть російські дипломати. Цими сиренами вони вранці розбудили росіян.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:18 Ответить
 
 