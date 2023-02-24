РУС
В Одессе задержали двоих "смотрящих" и сообщили о подозрении вору в законе Лавасоглы-Батумском и пяти его ставленникам. ВИДЕО

Полицейские задержали в Одессе двоих "смотрящих" и сообщили о подозрениях шестерым представителям криминалитета, в том числе злодеям в законе, четырем "смотрящим" и бывшему "куратору" Черноморска.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что подсанкционный вор в законе по прозвищу Лавасоглы-Батумский принял участие в преступном собрании, где определялись с кандидатурами "смотрящих" в СИЗО и за городом Черноморск.

Этот Лавасоглы-Батумский, по данным следователей, входит в ближайшее окружение злодея в законе Шакро Младшего, поддерживающего Россию в войне против Украины. Шакро хотел использовать связи Лавасоглы в пользу РФ.

Также смотрите: В Одессе зафиксировали жесткое задержание мужчины людьми в форме: проводится служебное расследование. ВИДЕО

Так что полицейские провели спецоперацию. Они задержали двоих "смотрящих" за городом Черноморск и отдельным корпусом в СИЗО.

На основании собранных доказательств шестерым представителям криминалитета сообщили о подозрении. Среди них - злодей в законе по прозвищу Лавасогли-Батумский, четверо так называемых "смотрящих" - за госучреждением "Одесский следственный изолятор" и отдельными его корпусами, за городом Черноморск, а также бывший "куратор" за этим городом.

Смотрите: Киевский блогер присвоил 340 тыс. донатов на ВСУ, - правоохранители. ФОТО

Их подозревают в распространении преступного воздействия и участии в преступном собрании.

Правоохранители провели 29 обысков, изъяли оружие, деньги, наркотики, авто и инструкции, как себя вести и что говорить в случае разоблачения правоохранителями.

Злодея в законе собираются объявить в международный розыск, а лиц из его окружения - выдворить за пределы Украины.

вор в законе (315) Одесса (8007) Нацполиция (16700) Черноморское (23)
+28
Нужно было просто свинцом убедить, что кацапскому паханату здесь места нет.
24.02.2023 16:02 Ответить
+22
Які ше вори в законі -- розстріляли нах -- ділов то .
24.02.2023 16:04 Ответить
+14
Лавасоли,Россоли,Батумі,Сухумі і все криСуючі з дозволу хохло камцамольців.
24.02.2023 16:06 Ответить
а Лёне Черновецкому до сих пор ничего не предъявили ? )))))
24.02.2023 16:00 Ответить
Ладно Лёня - безобидный... но хотя бы Юре Енакиевскому что то предъявите, или он до сих пор депутат ? я невкурсе...
24.02.2023 16:01 Ответить
"безобидный" Леня по 115 тарахтит
24.02.2023 17:55 Ответить
Не на часі.
24.02.2023 16:41 Ответить
Шо там з трухановим, він ще не злиняв?
24.02.2023 16:05 Ответить
Він у зеленій вишиванці незламності
24.02.2023 16:06 Ответить
А за пахана Труханова знов забули...
24.02.2023 16:07 Ответить
Довго думали в СБУ, як розібратися із злодіями. А що з цього приводу думають одеські судді, мабуть все таки затягнуть і прикриють, дуже хотів би я помилитися.
24.02.2023 16:14 Ответить
Відпустять, консільєрі від салохівських вже дав указівку.
24.02.2023 16:19 Ответить
Для кацапського крімінального лайна Україна як маліна. Треба просто відстрілювати.
24.02.2023 16:20 Ответить
"Воры в законе"-по понятиям козлы,работают на ФСБ,
24.02.2023 16:22 Ответить
Хороша акція
24.02.2023 16:25 Ответить
Ну і що? Можна подумати, що на зоні вони одразу втратять "автопитет" чи стануть на шлях виправлення. Таких "виправить" тільки одне!
24.02.2023 16:27 Ответить
Вже випустили?
24.02.2023 16:39 Ответить
ЩО??? Інструкції для крадіїв в законі як себе вести у письмовому вигляді???

Ви серьозно???
24.02.2023 17:01 Ответить
Всі «смотрящі» зараз по кабінетах сидять та займаються не місцевими проблемами, а піаряться новинами, до яких не мають жодного відношення.
24.02.2023 17:56 Ответить
Депортували би їх по морю, заодно і акваторію б розмінували, та гарантія була б що не повернуться.
24.02.2023 18:33 Ответить
це шантрапа. смотрящі в офісі зеленського . вори в законі в раді..
25.02.2023 21:45 Ответить
 
 