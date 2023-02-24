В Одессе задержали двоих "смотрящих" и сообщили о подозрении вору в законе Лавасоглы-Батумском и пяти его ставленникам. ВИДЕО

Полицейские задержали в Одессе двоих "смотрящих" и сообщили о подозрениях шестерым представителям криминалитета, в том числе злодеям в законе, четырем "смотрящим" и бывшему "куратору" Черноморска.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что подсанкционный вор в законе по прозвищу Лавасоглы-Батумский принял участие в преступном собрании, где определялись с кандидатурами "смотрящих" в СИЗО и за городом Черноморск.

Этот Лавасоглы-Батумский, по данным следователей, входит в ближайшее окружение злодея в законе Шакро Младшего, поддерживающего Россию в войне против Украины. Шакро хотел использовать связи Лавасоглы в пользу РФ.

Так что полицейские провели спецоперацию. Они задержали двоих "смотрящих" за городом Черноморск и отдельным корпусом в СИЗО.

На основании собранных доказательств шестерым представителям криминалитета сообщили о подозрении. Среди них - злодей в законе по прозвищу Лавасогли-Батумский, четверо так называемых "смотрящих" - за госучреждением "Одесский следственный изолятор" и отдельными его корпусами, за городом Черноморск, а также бывший "куратор" за этим городом.

Их подозревают в распространении преступного воздействия и участии в преступном собрании.

Правоохранители провели 29 обысков, изъяли оружие, деньги, наркотики, авто и инструкции, как себя вести и что говорить в случае разоблачения правоохранителями.

Злодея в законе собираются объявить в международный розыск, а лиц из его окружения - выдворить за пределы Украины.