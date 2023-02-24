РУС
Нужно преодолеть "табу" по поводу "авиационной коалиции", мы все должны над этим работать, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине предстоит еще преодолеть "табу" касательно "авиационной коалиции".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким.

Зеленский поблагодарил премьера Польши, что именно он инициировал создание "танковой коалиции".

"Я благодарю наших партнеров, которые уже присоединились, или присоединятся. Поэтому тебе (Матеуш Моравецкий. – ред.) придется звонить нашим партнерам, чтобы они присоединялись, потому что они самостоятельно очень медленно приобщаются. Но это большая поддержка для Украины. Верю, что благодаря такой настойчивости нашей и наших польских братьев, всех наших союзников мы сможем преодолеть и другие оборонные табу. Преодолеть табу по авиационной коалиции. Это очень сложный вопрос, но мы все должны над этим работать. Это усугубит украинскую армию и безопасность нашего пространства", - добавил глава государства.

Также читайте: Польша примет на лечение и реабилитацию 2,5 тыс. украинских воинов, - Зеленский

авиация (2902) Зеленский Владимир (21582) танк (2296) Моравецкий Матеуш (287)
Топ комментарии
+11
****... и тут табу !!! ((((

показать весь комментарий
24.02.2023 16:54 Ответить
+11
Це про що?
Дмитро:
Твоє хлєбало коли відсторонив депутата і заборонив розказувати про закони які приймаються у ВР, а вкраїнчики це все ще й схавали.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:59 Ответить
+10
Пане Зе, ви певно не в курсі - Резніков сказав, що питання літаків вже вирішене
показать весь комментарий
24.02.2023 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
а табу насчет анала, тот депутатишка ваш уже подолал ? ))))
показать весь комментарий
24.02.2023 16:50 Ответить
То у поважної пані найдревнішої професії було табу. А у цих.... без табу у всі дірки
показать весь комментарий
24.02.2023 17:54 Ответить
Це табу пов'язано з мародерством ! Нема довір'я к крадіям та зрадникам !
показать весь комментарий
24.02.2023 16:52 Ответить
Пане Зе, ви певно не в курсі - Резніков сказав, що питання літаків вже вирішене
показать весь комментарий
24.02.2023 16:53 Ответить
****... и тут табу !!! ((((

показать весь комментарий
24.02.2023 16:54 Ответить
Захід бачить шо Китаи шось починає роздибендувати про мир словами наче иому рашка нашіптує -- тои літаки надасть .
показать весь комментарий
24.02.2023 16:58 Ответить
Це про що?
Дмитро:
Твоє хлєбало коли відсторонив депутата і заборонив розказувати про закони які приймаються у ВР, а вкраїнчики це все ще й схавали.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:59 Ответить
Це той, що Свинярчук?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:44 Ответить
Літаки в порівнянні з далекобійними ракетами - ракети виграють і їх можна використовувати майже одразу. а літаки можна клянчить не один рік. Думаю краще ракети.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:59 Ответить
табу заключається в НАБУ
прибери клованів з конкурсу ?
в етичній комісії сидять поважні американці, а ти туди сором свій сунеш
показать весь комментарий
24.02.2023 17:10 Ответить
А, уже табу?
А 2 недели назад все тут орали где обещанные самолёты, нам пан Зе.обещал будут на днях
показать весь комментарий
24.02.2023 17:18 Ответить
Наймотивуючий!
показать весь комментарий
24.02.2023 17:41 Ответить
Как говорил класик: у тебя скучное лицо денег никто тебе не даст.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:17 Ответить
 
 