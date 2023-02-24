Нужно преодолеть "табу" по поводу "авиационной коалиции", мы все должны над этим работать, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине предстоит еще преодолеть "табу" касательно "авиационной коалиции".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким.

Зеленский поблагодарил премьера Польши, что именно он инициировал создание "танковой коалиции".

"Я благодарю наших партнеров, которые уже присоединились, или присоединятся. Поэтому тебе (Матеуш Моравецкий. – ред.) придется звонить нашим партнерам, чтобы они присоединялись, потому что они самостоятельно очень медленно приобщаются. Но это большая поддержка для Украины. Верю, что благодаря такой настойчивости нашей и наших польских братьев, всех наших союзников мы сможем преодолеть и другие оборонные табу. Преодолеть табу по авиационной коалиции. Это очень сложный вопрос, но мы все должны над этим работать. Это усугубит украинскую армию и безопасность нашего пространства", - добавил глава государства.

