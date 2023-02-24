Нужно преодолеть "табу" по поводу "авиационной коалиции", мы все должны над этим работать, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский считает, что Украине предстоит еще преодолеть "табу" касательно "авиационной коалиции".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким.
Зеленский поблагодарил премьера Польши, что именно он инициировал создание "танковой коалиции".
"Я благодарю наших партнеров, которые уже присоединились, или присоединятся. Поэтому тебе (Матеуш Моравецкий. – ред.) придется звонить нашим партнерам, чтобы они присоединялись, потому что они самостоятельно очень медленно приобщаются. Но это большая поддержка для Украины. Верю, что благодаря такой настойчивости нашей и наших польских братьев, всех наших союзников мы сможем преодолеть и другие оборонные табу. Преодолеть табу по авиационной коалиции. Это очень сложный вопрос, но мы все должны над этим работать. Это усугубит украинскую армию и безопасность нашего пространства", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дмитро:
Твоє хлєбало коли відсторонив депутата і заборонив розказувати про закони які приймаються у ВР, а вкраїнчики це все ще й схавали.
прибери клованів з конкурсу ?
в етичній комісії сидять поважні американці, а ти туди сором свій сунеш
А 2 недели назад все тут орали где обещанные самолёты, нам пан Зе.обещал будут на днях