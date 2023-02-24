Я уничтожил российское присутствие в парламенте, российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста 5 канала, заявил, что уничтожил российское присутствие в Раде и медиа, а также олигархов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

Отвечая на вопрос, чувствует ли он вину за то, что перед самым российским вторжением успокаивал украинцев, Зеленский отметил: "Мне кажется, что это важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины и благодаря нашим Вооруженным силам. Наверное благодаря немножко и мне.Как бы это Вам (журналистке 5 канала - ред) неприятно было слышать.Так считают многие. Но не все.И я никакой не герой.Но наверное я хоть что-то сделал.Раз мы здесь в деоккупированном Киеве, в деоккупированных городах нашего государства. Наверное, я что-то сделал. У нас есть натовское оружие и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, минские условия и т.д.".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ошибок у меня было достаточно, главное, чтобы не было роковых, - Зеленский