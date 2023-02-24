Я уничтожил российское присутствие в парламенте, российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста 5 канала, заявил, что уничтожил российское присутствие в Раде и медиа, а также олигархов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".
Отвечая на вопрос, чувствует ли он вину за то, что перед самым российским вторжением успокаивал украинцев, Зеленский отметил: "Мне кажется, что это важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины и благодаря нашим Вооруженным силам. Наверное благодаря немножко и мне.Как бы это Вам (журналистке 5 канала - ред) неприятно было слышать.Так считают многие. Но не все.И я никакой не герой.Но наверное я хоть что-то сделал.Раз мы здесь в деоккупированном Киеве, в деоккупированных городах нашего государства. Наверное, я что-то сделал. У нас есть натовское оружие и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, минские условия и т.д.".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Легендарну арену приводимо до стандартів ФІФА та УЄФА", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.
Вартість робіт оцінюється в 55 мільйонів гривень (10.04.20)
Вартість реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі обійдеться в 600 мільйонів гривень (28.08.2020)
Вартість реконструкції зросла до несподіваних 732 млн грн.(10.02.2021)
Проект реконструкції стадіону координує актор студії «Квартал 95» Артем Гагарін.
"Відродження вашого клубу ("Кривбас") - це велике щастя для всієї України." - Зеленський , 26.08.2020.
А Жаба вона або э,або...... ___
1. Завдяки тим договорам у тебе та інших "уставших ат вайни" була можливість вісім років ігнорувати повістки з воєнкомату та грати хером на роялі.
2. Про "зрадницькі мінські умовини" один "найвеличніший" донедавна зовсім інше співав:
9.12.2019: https://www.president.gov.ua/news/zagalni-uzgodzheni-visnovki-parizkogo-samitu-v-normandskomu-58797 Мінські домовленості продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави-члени якого відданні їхній повній імплементації. Вважаємо за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство.
1.12.2021: https://lb.ua/news/2021/12/01/499888_mi_zmozhemo_zupiniti_viynu_bez.html "Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", - Зеленський
11.01.2022 (за півтора місяці до великої війни): https://lb.ua/news/2022/01/11/502806_zelenskiy_zayaviv_pro_gotovnist.html Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
27.01.2022 (менше місяця до війни): https://www.president.gov.ua/news/shodo-zustrichi-radnikiv-lideriv-******-normandskogo-formatu-72573 Рухаємось до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей.
брехня на брехне
Це писець! Якась пародія на пародію... Шкода тільки, що багато ще дебілів, кому цей дешевий пафос заходить....
діло лишилось за малим - звільнити окуповані землі, повернути біженців і переселенців, все відбудувати. тільки мертвих вже не вернеш! (все практично нереально)
Тут ще не обговрювали, як він мінські протоколи обізвав зрадницькими?
"Що ще наплело це бундючне й тупе? Старий набір фраз "я не втік", "я президент" (добре, що знову не згадав про "я не лох". Урівняв себе з народом і ЗСУ в тому, що ми зберегли державу. А може, всупереч тобі? "Напевно я щось зробив, раз ми тут в деокупованому Києві" (!!!) Деокупований Київ?! Він цілковитий ідіот, чи це про Порошенка подумав і залишки глузду втратив, чи він настільки неграмотний, що навіть не знає змісту цього слова?
Далі з реально перекошеною від злоби мордою прорік про "зрадницькі" Мінські умовини. Його порівняння себе з Порошенком ще й мега-цинічне. Бо ми таки переможжемо всупереч діям Зеленського, але вже за це заплатили понад сотнею тисяч убитих українців і мільйонами зламаних доль. Цей виродок ні в чому не розкаюється й нічого не спроможний зрозуміти. Він справді безнадійний.
Далі воно ще приписало собі усунення російських впливів у Раді, хоча ми ж знаємо, що все це відбувається якраз усупереч волі його та його ж слуг. Але вершиною навіть не цинізму, а тупості була фраза про те, що він знищив олігархів. Далі був звичний плювок у бік Петра Порошенка (і ви мене будете переконувати, що оце лікується?) Але при цьому в першому ряду напроти нього сидів олігарх Пінчук, як особливо почесний гість, а десь за стінкою реготав найодіозніший олігарх Коломойський...
Усе. Крапка. Я й так забагато уваги присвятив примітивному піарівському заходу дріб'язкової й абсолютно недієздатної істоти, яка навіть говорити власними словами не спроможна. Це просто пара аргументів для роздумів тим, хто повірив, що Зеленський спроможний якось змінюватися. Та він навіть найпростішому дресируванню не піддається..."
підпишусь під кожним вашим словом