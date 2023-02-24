РУС
30 421 372

Я уничтожил российское присутствие в парламенте, российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста 5 канала, заявил, что уничтожил российское присутствие в Раде и медиа, а также олигархов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

Отвечая на вопрос, чувствует ли он вину за то, что перед самым российским вторжением успокаивал украинцев, Зеленский отметил: "Мне кажется, что это важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины и благодаря нашим Вооруженным силам. Наверное благодаря немножко и мне.Как бы это Вам (журналистке 5 канала - ред) неприятно было слышать.Так считают многие. Но не все.И я никакой не герой.Но наверное я хоть что-то сделал.Раз мы здесь в деоккупированном Киеве, в деоккупированных городах нашего государства. Наверное, я что-то сделал. У нас есть натовское оружие и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, минские условия и т.д.".

Топ комментарии
+103
А ще помітили, що день стає довшим? Отож. Дякую, Вова!
24.02.2023 22:34 Ответить
+100
Хахахахахха, что оно мелит. Прекратите, Зеля сгенерировал за сегодня такое количества бреда, что всем хватит этого на обсуждение в последующие пару месяцев (до нового жесткого обсера). Мда, вот что значит, когда текст спичрайтер ему не подготовил.
24.02.2023 22:35 Ответить
+88
Віддай Бєню до ФБР!
24.02.2023 22:34 Ответить
Страница 4 из 4
Наймасштабніший спортивний проєкт програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"- Реконструкція в Кривому Розі стадіону"Металург" , який є домашньою ареною футбольного клубу "Кривбас".
"Легендарну арену приводимо до стандартів ФІФА та УЄФА", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Вартість робіт оцінюється в 55 мільйонів гривень (10.04.20)
Вартість реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі обійдеться в 600 мільйонів гривень (28.08.2020)

Вартість реконструкції зросла до несподіваних 732 млн грн.(10.02.2021)

Проект реконструкції стадіону координує актор студії «Квартал 95» Артем Гагарін.

"Відродження вашого клубу ("Кривбас") - це велике щастя для всієї України." - Зеленський , 26.08.2020.
25.02.2023 00:24 Ответить
Забагато самозакоханих "Я".... й тирада-доповідь журналістки 5 каналу не стосувалась раціоналізму... ще б запитала про смі Мердока.... такі емоційно-невиважені журналісти не сприяють авторитету каналу в суспільстві... нажаль.
25.02.2023 00:26 Ответить
Построїв Космодром, засадив його мільярдом дерев, і під кожним розклав бабушкофони. Тепер на Марсі почну яблуні садити.
25.02.2023 00:27 Ответить
25.02.2023 00:28 Ответить
ТІЛЬКИ ВИЛІЗ З БУНКЕРА - І ПЕРШИМ ЧИМ ЗАЙНЯВСЯ ЦЕ ДЕОКУПУВАВ КИЇВ.
25.02.2023 00:34 Ответить
є чим пишатися, природжений оратор, до того ж 365 вечірніх гундосиків не минулися даремно
25.02.2023 00:40 Ответить
Раз ми тут в деокупованому Києві, в деокупованих містах нашої держави. Напевно я щось зробив. © Зе

25.02.2023 00:42 Ответить
__iнодi краще жувати ,(реклама жуЙки90х).
А Жаба вона або э,або...... ___
25.02.2023 00:43 Ответить
Манія величі маленького опущеного імбецила
25.02.2023 01:07 Ответить
Ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо. © Зе

1. Завдяки тим договорам у тебе та інших "уставших ат вайни" була можливість вісім років ігнорувати повістки з воєнкомату та грати хером на роялі.

2. Про "зрадницькі мінські умовини" один "найвеличніший" донедавна зовсім інше співав:

9.12.2019: https://www.president.gov.ua/news/zagalni-uzgodzheni-visnovki-parizkogo-samitu-v-normandskomu-58797 Мінські домовленості продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави-члени якого відданні їхній повній імплементації. Вважаємо за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство.

1.12.2021: https://lb.ua/news/2021/12/01/499888_mi_zmozhemo_zupiniti_viynu_bez.html "Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", - Зеленський

11.01.2022 (за півтора місяці до великої війни): https://lb.ua/news/2022/01/11/502806_zelenskiy_zayaviv_pro_gotovnist.html Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"

27.01.2022 (менше місяця до війни): https://www.president.gov.ua/news/shodo-zustrichi-radnikiv-lideriv-******-normandskogo-formatu-72573 Рухаємось до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей.

25.02.2023 01:13 Ответить
Вова, "какая разніца" не тату, цього із пам'яті українців не виведеш
25.02.2023 01:23 Ответить
Увімкнув величнішого на пару хвилин і знудило 🤕
25.02.2023 01:25 Ответить
Зєлєнскій так рідко говорить щось без сценарію на суфлері, що ми почали забувати наскільки він тупий
25.02.2023 01:51 Ответить
"Увімкнув величнішого на пару хвилин". Да вы , батенька, мазохист, или человек с очень устойчивой психикой и стальными нервами!
25.02.2023 07:50 Ответить
Відповідь ображеного хлопчика з манією величі
25.02.2023 03:07 Ответить
Зеленому блазню дуже пощастило з народом, який жидобільшовики суттєво прорідили... Будь який інший народ не обрав би його, а після нападу уже б виніс вирок...
25.02.2023 04:11 Ответить
НЕ МАЄ ШАНСІВ країна, котра відразу після Нападу починає вибори головнокомандуючого.
25.02.2023 07:49 Ответить
І історії багато очільників були "відсторонені" за зраду. І після цього народ перемагав окупантів.
25.02.2023 14:37 Ответить
Це мені тільки здалося,що забагато найвеличнішого в новостній стрічці?
25.02.2023 04:56 Ответить
25.02.2023 19:49 Ответить
Да знаємо що ти зробив добре!! Все бачимо що ти в країні тепер твориш!! Так вже накипіло що далі і нікуди Рятівник ти наш зелений!! Закінчиться колись війна за все спитаємо маю таку надію!!
25.02.2023 07:31 Ответить
Главное без текста шпарит
25.02.2023 07:39 Ответить
Який він жалюгідний! Я хотів змусити себе додивитись до кінця цю постанову Єрмака і Татарова, але не зміг. Зелене болото вважає, що війна усе зпише і усе забудеться, ось тільки сотні тисяч загиблих і мільйони знедолених не дадуть. Суди та розплата - усе ще буде.
25.02.2023 07:49 Ответить
жалкое зрелище.

брехня на брехне
25.02.2023 07:54 Ответить
Вчора думаю ввімкну фоном - хай попи..ить, давно не чув.... І саме на цій "відповіді" ввімкнув.
Це писець! Якась пародія на пародію... Шкода тільки, що багато ще дебілів, кому цей дешевий пафос заходить....
25.02.2023 08:07 Ответить
Так на оцей свій зелохторат безмозглий він і "єго маладая *******" і працюють.
25.02.2023 10:49 Ответить
Коррупции стало гораздо больше,в стране фактически ,, мягкая,, Зе диктатура , уродов и не адекватна у власти стало в разы больше , у власти уголовники - недобитки партии регионов. Одним словом мир задыхается от вони. Если бы не украинский народ- который никогда не будет рабами, наши воины, их мужество и сила и геополитика - не было бы ,, ну я хоть немного что то сделал? ,
25.02.2023 08:23 Ответить
Наглая циничная ложь предводителя коррупции в Украине.
25.02.2023 08:23 Ответить
смішно
25.02.2023 08:25 Ответить
Брехливая Оманская Нарко Мразь со своим фсбэшный завхозом Елдаком и хозяевами беней, пинчуком, ахметом добьют эту Страну...
25.02.2023 08:37 Ответить
"деокупований Київ"? Він дійсно так казав?
25.02.2023 08:46 Ответить
Яке воно потворне і жалюгідне!!!! Воно щось там знищило....впровадження проти Марченка, Кривоноса, Антоненка, Чорновіл до сих пір не скасовані!!!! Дерьмачок і татарів продовжують керувати... Герой хєров!!!!
25.02.2023 08:54 Ответить
Схаменись, чуваче,що ти мелеш
25.02.2023 09:24 Ответить
4 сторінки коментів (315 шт), 21 000 переглядів і жоден на даний час не поставив лайк статті )) Цікавий показник.
25.02.2023 09:35 Ответить
...нда...жодного
25.02.2023 09:38 Ответить
Може зараз тролі набіжуть, але скрін я зробив ))
25.02.2023 09:41 Ответить
25.02.2023 09:50 Ответить
Сюди народ заходить в масі. Сюди наріт не заходить бо дивіться марахфон.
25.02.2023 20:10 Ответить
Добавилось 7000 переглядів (було 21 000), 30 коментів (було 325) і з'явилося 7 лайків (було 0), 6 з яких від нонеймів. Думаю ці лайки завдяки моєму посту )
26.02.2023 11:41 Ответить
26.02.2023 12:25 Ответить
ну молодець, правда у відповідь мосКАЛі напали і окупували купу землі, вкрали і вбили купу людей! економіка -30% за минулий рік....

діло лишилось за малим - звільнити окуповані землі, повернути біженців і переселенців, все відбудувати. тільки мертвих вже не вернеш! (все практично нереально)
25.02.2023 09:48 Ответить
І майже знищив державу
25.02.2023 09:53 Ответить
Да,дайте ему подышать свежим воздухом,в парламенте прекрасно работает агент сивковича и продолжает управлять слугами,как дрессированными собачками.
25.02.2023 09:58 Ответить
велике дякую, що не втік😂.все
25.02.2023 10:06 Ответить
Краще б він з шоблою втік...
25.02.2023 17:24 Ответить
нарешті забрав комп з ремонту.

Тут ще не обговрювали, як він мінські протоколи обізвав зрадницькими?
25.02.2023 18:25 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/12372 Тарас Чорновіл :
"Що ще наплело це бундючне й тупе? Старий набір фраз "я не втік", "я президент" (добре, що знову не згадав про "я не лох". Урівняв себе з народом і ЗСУ в тому, що ми зберегли державу. А може, всупереч тобі? "Напевно я щось зробив, раз ми тут в деокупованому Києві" (!!!) Деокупований Київ?! Він цілковитий ідіот, чи це про Порошенка подумав і залишки глузду втратив, чи він настільки неграмотний, що навіть не знає змісту цього слова?
Далі з реально перекошеною від злоби мордою прорік про "зрадницькі" Мінські умовини. Його порівняння себе з Порошенком ще й мега-цинічне. Бо ми таки переможжемо всупереч діям Зеленського, але вже за це заплатили понад сотнею тисяч убитих українців і мільйонами зламаних доль. Цей виродок ні в чому не розкаюється й нічого не спроможний зрозуміти. Він справді безнадійний.
Далі воно ще приписало собі усунення російських впливів у Раді, хоча ми ж знаємо, що все це відбувається якраз усупереч волі його та його ж слуг. Але вершиною навіть не цинізму, а тупості була фраза про те, що він знищив олігархів. Далі був звичний плювок у бік Петра Порошенка (і ви мене будете переконувати, що оце лікується?) Але при цьому в першому ряду напроти нього сидів олігарх Пінчук, як особливо почесний гість, а десь за стінкою реготав найодіозніший олігарх Коломойський...
Усе. Крапка. Я й так забагато уваги присвятив примітивному піарівському заходу дріб'язкової й абсолютно недієздатної істоти, яка навіть говорити власними словами не спроможна. Це просто пара аргументів для роздумів тим, хто повірив, що Зеленський спроможний якось змінюватися. Та він навіть найпростішому дресируванню не піддається..."
25.02.2023 18:30 Ответить
дійсно так

підпишусь під кожним вашим словом
25.02.2023 22:34 Ответить
Чомусь саме при ньому путін і вся москальська банда вважали, що зможуть легко захопити Україну.
25.02.2023 18:59 Ответить
Більшість, то ти сам рахував? Чи Підляк?
25.02.2023 20:11 Ответить
Пропаганда вєлікоє дєло, один марафон чого вартий
25.02.2023 21:49 Ответить
Скромний та красивий наш
25.02.2023 20:41 Ответить
Ми всі знаємо де зараз перебувають олігархи. То що їх ЗАРАЗ НА ЧАСІ немає в Україні не говорить про то що їх не існує.
25.02.2023 23:22 Ответить
яких олигархив ?ти що були конкурентами а як инши олигархи яки зараз у парламенти сидят и при влfди дали . 5 канал не був николи проросийским а от канали Коломийского не закрив ще и зробив их платними
27.02.2023 10:21 Ответить
То воно з дитинства таке йо***те, чи йому ''лаври'' президента так на мізки тиснуть?
28.07.2023 10:07 Ответить
Страница 4 из 4
 
 