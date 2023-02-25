Мы с тобой, Украина – в годовщину российского вторжения мировые звезды, среди которых Джулия Робертс и Барбра Стрейзанд, выступили в поддержку нашего государства. ВИДЕО

Более 30 мировых выдающихся артистов, среди которых Морган Фримен, Джулия Робертс, Барбра Стрейзанд и еще более 30 мировых знаменитостей, обратились к жителям Украины со словами поддержки в годовщину российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, их видеообращение опубликовала украинская платформа по сбору пожертвований United24.

Среди тех, кто принимал участие в записи обращения, актеры Джулия Робертс, Морган Фримен, Майкл Китон, Мэтт Дэймон, Марк Хэмилл, режиссер Уэс Андерсон, певица Барбра Стрейзанд, группа Pet Shop Boys, солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс, историк Тимоти Скотт Келли.

"Вы боретесь за всех нас", - отметил актер Итан Хоук. "За наш мир, наше благополучие, нашу свободу", - добавил Тимоти Снайдер. "Вы в наших сердцах и мыслях", - сказал Вес Андерсон.

"Вы вдохновляете весь мир... Мы будем поддерживать вас столько, сколько понадобится. И мы надеемся на скорейшую победу и мир", - заявила Барбра Стрейзанд.

"Мы думаем о вас и посылаем вам нашу любовь, силы и наши молитвы", - добавила Джулия Робертс.

"Мы с тобой, Украина", - говорит в ролике участник группы ABBA Бьорн Ульвеус.

"И пусть с тобой будет сила. Всегда", – заканчивает видео Марк Хэмилл.