10 784 25

Мы с тобой, Украина – в годовщину российского вторжения мировые звезды, среди которых Джулия Робертс и Барбра Стрейзанд, выступили в поддержку нашего государства. ВИДЕО

Более 30 мировых выдающихся артистов, среди которых Морган Фримен, Джулия Робертс, Барбра Стрейзанд и еще более 30 мировых знаменитостей, обратились к жителям Украины со словами поддержки в годовщину российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, их видеообращение опубликовала украинская платформа по сбору пожертвований United24.

Среди тех, кто принимал участие в записи обращения, актеры Джулия Робертс, Морган Фримен, Майкл Китон, Мэтт Дэймон, Марк Хэмилл, режиссер Уэс Андерсон, певица Барбра Стрейзанд, группа Pet Shop Boys, солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс, историк Тимоти Скотт Келли.

"Вы боретесь за всех нас", - отметил актер Итан Хоук. "За наш мир, наше благополучие, нашу свободу", - добавил Тимоти Снайдер. "Вы в наших сердцах и мыслях", - сказал Вес Андерсон.

"Вы вдохновляете весь мир... Мы будем поддерживать вас столько, сколько понадобится. И мы надеемся на скорейшую победу и мир", - заявила Барбра Стрейзанд.

"Мы думаем о вас и посылаем вам нашу любовь, силы и наши молитвы", - добавила Джулия Робертс.

"Мы с тобой, Украина", - говорит в ролике участник группы ABBA Бьорн Ульвеус.

"И пусть с тобой будет сила. Всегда", – заканчивает видео Марк Хэмилл.

+27
Translator

Thank you all American people!
25.02.2023 00:44 Ответить
+24
Дякуємо за підтримку! Аж мурашки по шкірі, так приємно.
25.02.2023 00:44 Ответить
+23
Дякуємо всім друзям України!
Разом до Перемоги!
Слава Україні!
Героям Слава!
25.02.2023 00:45 Ответить
Щойно закінчив писати подяки своїм друзям з багатьох країн різних куточків світу.
Якщо ви маєте друзів за кордоном, подякуйте їм.
Боротьба починається між світовими Добром та Злом. Ми маємо бути разом!
25.02.2023 00:48 Ответить
Дуже потужно і неймовірно! Відомі люди мають величезний вплив на звичайних людей, а звичайні люди впливають на своїх політиків на виборах.
25.02.2023 00:46 Ответить
Добрі люди мають триматись разом.
Переможемо тільки так те світове зло, яке кучкується - рашка, чайна, іран, півн.корея... Орбан, альтернатива для Німеччини, МАГА. Ці шайтани вміють об'єднуватись
25.02.2023 00:53 Ответить
Oh, say, can you see
By the dawn's early light...
25.02.2023 00:47 Ответить
тільки не усика і не шевченка андрія. цих засранців
25.02.2023 00:54 Ответить
Це для нас у політиці вони засранці, а для світу - вони зірки.
25.02.2023 08:33 Ответить
Це до чого? Тобто Ломаченко не засранець, а Усік засранець? Усік прозрів, сподіваюсь, бува теке з людьми. А Шева помилився з Корольовою, та то молодий був, ще дурний.
25.02.2023 08:43 Ответить
Потужно, дякую нашим друзям!
25.02.2023 00:55 Ответить
__чужие Актёры оказались разумными и адекватными,чем соседи йЕ баньки машковыгазмановы...___
25.02.2023 01:10 Ответить
Got bless America Got bless Ukraine
25.02.2023 02:14 Ответить
Кто теперь заменит проститутку из "Pretty women" ? Кабаева ?
25.02.2023 07:29 Ответить
А коли ксанка марченко запише відео?
25.02.2023 07:55 Ответить
Аж на сльозу пробило. Ну, коли вже ці за нас, яких Бог так щедро обдарував, то напевно, і він сам за нас. Тому дякуємо Богу і усім божим людям, а #уйло просто здохне, а не потрапить до раю
25.02.2023 08:34 Ответить
Селебріті мають потужний вплив на думку суспільства, особливо тоді, коли це суспільство намагаються розколоти між добром та злом. Щира подяка усім, хто обрав добро та підтримав нас.

Угруповання мага на чолі з трампоном вже почали передвиборчу кампанію і зараз почнуть налаштовувати своїх прихильників проти нас та на підтримку *****. П
25.02.2023 09:51 Ответить
Марк Хэмилл точно знает, кто на стороне света, а кто на темной стороне.
25.02.2023 10:10 Ответить
НАЗВАНИЕ УКРАИНА БУДЕТ ЕЩЁ ДОЛГО ЗВУЧАТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ !!! ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВСЕМ МИРОМ, ЧТОБЫ НАЗВАНИЕ РФ ИСЧЕЗЛО !!! БОГ И БЭТМЕН С УКРАИНОЙ !)
25.02.2023 10:37 Ответить
А Брюс Уиллис?
25.02.2023 22:15 Ответить
БЫЛ БЫ Я В АМЕРИКЕ - ПРИШЁЛ ЕГО ПОДДЕРЖАТЬ !!!
25.02.2023 23:13 Ответить
Після таких відео, головне не задирати носа, а то прям відчув себе дуже класним класним!
25.02.2023 12:25 Ответить
СЛАВА И РЕСПЕКТ ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ которые выступают в поддержку Украины,за правду и свободу!
25.02.2023 15:42 Ответить
 
 