Мы с тобой, Украина – в годовщину российского вторжения мировые звезды, среди которых Джулия Робертс и Барбра Стрейзанд, выступили в поддержку нашего государства. ВИДЕО
Более 30 мировых выдающихся артистов, среди которых Морган Фримен, Джулия Робертс, Барбра Стрейзанд и еще более 30 мировых знаменитостей, обратились к жителям Украины со словами поддержки в годовщину российского вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, их видеообращение опубликовала украинская платформа по сбору пожертвований United24.
Среди тех, кто принимал участие в записи обращения, актеры Джулия Робертс, Морган Фримен, Майкл Китон, Мэтт Дэймон, Марк Хэмилл, режиссер Уэс Андерсон, певица Барбра Стрейзанд, группа Pet Shop Boys, солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс, историк Тимоти Скотт Келли.
"Вы боретесь за всех нас", - отметил актер Итан Хоук. "За наш мир, наше благополучие, нашу свободу", - добавил Тимоти Снайдер. "Вы в наших сердцах и мыслях", - сказал Вес Андерсон.
"Вы вдохновляете весь мир... Мы будем поддерживать вас столько, сколько понадобится. И мы надеемся на скорейшую победу и мир", - заявила Барбра Стрейзанд.
"Мы думаем о вас и посылаем вам нашу любовь, силы и наши молитвы", - добавила Джулия Робертс.
"Мы с тобой, Украина", - говорит в ролике участник группы ABBA Бьорн Ульвеус.
"И пусть с тобой будет сила. Всегда", – заканчивает видео Марк Хэмилл.
Thank you all American people!
Разом до Перемоги!
Слава Україні!
Героям Слава!
Якщо ви маєте друзів за кордоном, подякуйте їм.
Боротьба починається між світовими Добром та Злом. Ми маємо бути разом!
Переможемо тільки так те світове зло, яке кучкується - рашка, чайна, іран, півн.корея... Орбан, альтернатива для Німеччини, МАГА. Ці шайтани вміють об'єднуватись
By the dawn's early light...
Угруповання мага на чолі з трампоном вже почали передвиборчу кампанію і зараз почнуть налаштовувати своїх прихильників проти нас та на підтримку *****. П