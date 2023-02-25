Я благодарю вас, что вы не усомнились в том, поддерживать ли Украину, - Зеленский обратился к народу Дании. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 февраля обратился к народу Дании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

Президент Украины отметил: "Я благодарю вас, народ Дании, за то, что вы не пошатнулись в своей преданности нашей защите. Спасибо за ваши действия и поддержку! Спасибо за каждый день, который мы прожили и переживем вместе! Я уверен, что мы будем с вами в наш главный день – день нашей победы".