Я благодарю вас, что вы не усомнились в том, поддерживать ли Украину, - Зеленский обратился к народу Дании. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 февраля обратился к народу Дании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.
Президент Украины отметил: "Я благодарю вас, народ Дании, за то, что вы не пошатнулись в своей преданности нашей защите. Спасибо за ваши действия и поддержку! Спасибо за каждый день, который мы прожили и переживем вместе! Я уверен, что мы будем с вами в наш главный день – день нашей победы".
I thank you, the people of 🇩🇰, for not wavering in your commitment to our defense.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2023
Thank you for your actions and support!
Thank you for every day that we have gone through and will go through together! I am sure we will be with you on our major day – the day of our victory. pic.twitter.com/HROf1z2V2Z
А шоб было с кого поржать
А ты покрываешь коррупцию, мародёрство, предательство...и ищешь оваций у другого народа ..
Жалюгидний малорос
народ вірить...
розвідка та керівництво країн-партнерів нікуя не вірять.
вони просто, за рахунок українського народу борються з ******, надаючи допомогу.
і моня в очах простих людей, дружніх нам країн є лідером української нації
а що на справді???
послухайте майора чорнобаєва в тікток
процитую абзац про конференцію
бачив підараса який *******. я знаю що він *******, і він знає що я знаю що він *******, і все одно *******..........