1 945 11

Я благодарю вас, что вы не усомнились в том, поддерживать ли Украину, - Зеленский обратился к народу Дании. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 февраля обратился к народу Дании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

Президент Украины отметил: "Я благодарю вас, народ Дании, за то, что вы не пошатнулись в своей преданности нашей защите. Спасибо за ваши действия и поддержку! Спасибо за каждый день, который мы прожили и переживем вместе! Я уверен, что мы будем с вами в наш главный день – день нашей победы".

I thank you, the people of 🇩🇰, for not wavering in your commitment to our defense.
Thank you for your actions and support!
Thank you for every day that we have gone through and will go through together! I am sure we will be with you on our major day – the day of our victory. pic.twitter.com/HROf1z2V2Z

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2023

Дания (621) Зеленский Владимир (21616)
Теперь я знаю зачем 73% его выбрали.
А шоб было с кого поржать
показать весь комментарий
25.02.2023 21:10 Ответить
Та ну да. Как не поржать с захитуна, который тупо пользкется сруцким текстом из бубыл переводчика.
показать весь комментарий
26.02.2023 07:11 Ответить
Героический народ прям у тебя под носом!!!
А ты покрываешь коррупцию, мародёрство, предательство...и ищешь оваций у другого народа ..
Жалюгидний малорос
показать весь комментарий
25.02.2023 21:16 Ответить
Мав намір розповісти більше однак враховуючи один розумний допис,що в державі росте прогресія вище 73% зе лохторату,висловлюся просто словами Симона Петлюри,"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
показать весь комментарий
25.02.2023 21:49 Ответить
Але краще б залишився гетьман Скоропадський! Тоді б був величезний шанс перемогти ще тоді!...
показать весь комментарий
25.02.2023 22:43 Ответить
люди інших країн, вірять йому....
народ вірить...
розвідка та керівництво країн-партнерів нікуя не вірять.
вони просто, за рахунок українського народу борються з ******, надаючи допомогу.
і моня в очах простих людей, дружніх нам країн є лідером української нації
а що на справді???
послухайте майора чорнобаєва в тікток
процитую абзац про конференцію
бачив підараса який *******. я знаю що він *******, і він знає що я знаю що він *******, і все одно *******..........
показать весь комментарий
25.02.2023 22:08 Ответить
Не знаю, що в нього там у голові твориться, але діагноз манії величі підтверджується. А взагалі, на цій останній пресконференції всі спостерігали зародження диктатора, запам'ятайте цей прогноз.
показать весь комментарий
25.02.2023 23:05 Ответить
Такое мне сказать, мол умный , бо диктатор...злопамятство и лайнистiсть - это с рождения и от того , шо недопалок.
показать весь комментарий
26.02.2023 07:13 Ответить
Шавки гавкают, а караван идёт..
показать весь комментарий
25.02.2023 23:57 Ответить
Ви маете рацiю, з якого боку на нього не глянь - звiдусiль моська.
показать весь комментарий
26.02.2023 07:16 Ответить
 
 