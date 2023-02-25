"Сломайте мне пятку": оккупант рассказал о россиянах, пытающихся сбежать с фронта, - перехват ГУР. АУДИО
Жена военнослужащего РФ возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных. Оккупант ей рассказал, как другие россияне готовы ломать кости, чтобы убежать из передовой в Украине.
Об этом говорится в перехвате разговора российского оккупанта, опубликованном ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
"Парень говорит: "Сломайте мне пятку", - и предлагает 60 тысяч. По его словам, она долго заживает, и чтобы на полгода домой уехать. А я ему говорю: "Давай я ее тебе прострелю, готовь деньги, только из твоего автомата это сделаю", - рассказал оккупант.
Его жена возмутилась, что к мужу и подразделения никакая помощь не доходит.
"Надо петицию, разобраться надо, почему до вас не доходит ничего. На Кременную собирают, на передовую, деньги на тепловизоры. Я же понимаю, это наши мужики, надо помочь. Но извините, не я же вас туда отправляла. Почему я должна помогать армии РФ? И говорю девушкам, чтобы собраться вместе и спросить про это", - говорит жена.
Муж ей рассказал, что других военных наказывают тем, что отправляют в его подразделение на перевоспитание. Это делается из-за их жалоб на плохое обеспечение.
легкої смерті захотів ?
Простуда, гемарой, чиряк на срацi, Запльована пiдлога, лiкарi, Вiд шприця гематома i - могила! На нiй брудна Офелiя вонюча Та купка маргариток, а пiд нею Лежить той фраєр, що любив освобождати Україну от націстов.