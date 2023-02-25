РУС
"Сломайте мне пятку": оккупант рассказал о россиянах, пытающихся сбежать с фронта, - перехват ГУР. АУДИО

Жена военнослужащего РФ возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных. Оккупант ей рассказал, как другие россияне готовы ломать кости, чтобы убежать из передовой в Украине.

Об этом говорится в перехвате разговора российского оккупанта, опубликованном ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Парень говорит: "Сломайте мне пятку", - и предлагает 60 тысяч. По его словам, она долго заживает, и чтобы на полгода домой уехать. А я ему говорю: "Давай я ее тебе прострелю, готовь деньги, только из твоего автомата это сделаю", - рассказал оккупант.

Его жена возмутилась, что к мужу и подразделения никакая помощь не доходит.

"Надо петицию, разобраться надо, почему до вас не доходит ничего. На Кременную собирают, на передовую, деньги на тепловизоры. Я же понимаю, это наши мужики, надо помочь. Но извините, не я же вас туда отправляла. Почему я должна помогать армии РФ? И говорю девушкам, чтобы собраться вместе и спросить про это", - говорит жена.

Муж ей рассказал, что других военных наказывают тем, что отправляют в его подразделение на перевоспитание. Это делается из-за их жалоб на плохое обеспечение.

Краще шию ламати, результат гарантований!
показать весь комментарий
25.02.2023 21:22 Ответить
пока ктото думает как пятку себе сломать Столяров ***** Шойгучки на карибах или шейлах выступает против войны и называет упоротых З патриотов быдлом
показать весь комментарий
25.02.2023 21:31 Ответить
позор русской армии
показать весь комментарий
25.02.2023 21:44 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 21:45 Ответить
Зломайте п'ятку зеленскому - у нього чотири повістки.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:52 Ответить
Порошенко винуватий, не зміг цього поца вчасно на фронт відправити
показать весь комментарий
25.02.2023 22:44 Ответить
Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *немца* - *россянец*, що є дуже актуально тепер для кожного українця. *Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли россияне не люди. Отныне слово "россияне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянен" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного россиянина. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя россиянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, россиянин убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей россиянина штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь россиянина жить, россиянин повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее россиянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою россиянцев. Убей россиянца! - это просит старуха-мать. Убей россиянца! - это молит тебя дитя. Убей россиянца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
25.02.2023 22:00 Ответить
расеян немав як і нема расеі.. е скот і скотобаза
показать весь комментарий
26.02.2023 10:59 Ответить
тундряной Ахілес обаний - ранєніє в пятку, гангрена....
легкої смерті захотів ?

Простуда, гемарой, чиряк на срацi, Запльована пiдлога, лiкарi, Вiд шприця гематома i - могила! На нiй брудна Офелiя вонюча Та купка маргариток, а пiд нею Лежить той фраєр, що любив освобождати Україну от націстов.
показать весь комментарий
25.02.2023 22:12 Ответить
 
 