Оккупант о боях вблизи Угледара: "Мой танк горит. Сейчас БК начнет въ#бывать. Мины летают". ВИДЕО

Российский оккупант записал видео, на котором рассказал о боях близ Угледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана в воронке от артснаряда, в котором прячутся четыре оккупанта. Один из них, судя по видео, тяжело ранен и потерял ногу. Три оккупанта - экипаж российского танка, который горит неподалеку.

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