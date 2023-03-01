Оккупант о боях вблизи Угледара: "Мой танк горит. Сейчас БК начнет въ#бывать. Мины летают". ВИДЕО
Российский оккупант записал видео, на котором рассказал о боях близ Угледара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана в воронке от артснаряда, в котором прячутся четыре оккупанта. Один из них, судя по видео, тяжело ранен и потерял ногу. Три оккупанта - экипаж российского танка, который горит неподалеку.
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Кацапи , ви ідіоти . !!!
Но это другое....
украинский националист - фашист
и никак иначе у этих зверонелюдей, ходящих на двух лапах
Ей скажут, она зарыдает(С)
Это стааарая песня. На кацапии радуются. когда их родственники дохнут в Украине, есть шанс этим нищебродам получить белую ладу-калину.
трупалади біля танка такий в москаликів кінець
а потом поехать к этим ребятам и научить их между собой также говорить по-украински. И потом расскажите нам об ваших успехах. Добро?
Я в цьому не сумніваюся.
p.S. - Вночі орки знову вбили Українців ракетою , а наших Воїнів вбивають щоденно , а такі "захисники", як ти вимагаєте "рускій язік"!
Італіець?
особливо огиднi всi цi малi народи паРашi, свинособаки iх чурками називають, вважають за другий-третiй гатунок, а вони воюють нiбито за рюзьге мiр. тьфу.
таких калiчити в першу чергу, перебивати їм руки-ноги, щоб вони вже тiльки, як хробаки, пересувались та не повертались пiсля полону знову вбивати в Україну .
насправдi вся ця сволота повзе вбивати українцiв за рЖублi, за грошi, якi вони в своїх замкадних єпенях нiколи не зароблять.
И доктор пришил ему ножки,
И заинька прыгает снова.
А с ним и зайчиха-мать
Тоже пошла танцевать,
И смеётся она и кричит:
"Ну, спасибо тебе. Айболит!"
Бурят пол легкого выкашлял и туда-же слава соссии ! Базара нет ,слава...... Давуны давят именно благодаря слабоумию, чутка больше извилин и все, он уже не давит, а торчит в очереди на проход границы с Грузией или Казахстаном, лишь бы свалить, желание давить прямо пропорционально степени слабоумия.... Что не говори ******** и его своре очень повезло с количеством безмозглых давунов, ни у ленина ничего не вышло бы ,ни у путина, если бы количество *********** на душу населения не зашкаливало как в рашке..... Многовековое беспробудное пьянство сделало эту страну идеальной лабораторией для проведения експериментов кровавыми маньяками типа ленина/сталина/путина.... Думаете столь низкое количество нобелевских лауреатов случайно? Или это заговор против вЯликой раиси? Нет тут никаких случайностей, рождение гениев или просто умных людей в этой помойке вот это главная случайность, потому их исчезающе мало, основной генофонд страны как раз и состоит из слабоумных ********* сидящих в разрывах, плюются собственными легкими и орут слава росии, нормальность это случайность..... Господи! Там ничего уже не исправить.... ЖГИ.......
лонг лив зе куинтанцуй и радуйся, Хйло. - диды вроде как за Сталина помирали, а тут ... все просрали.
щоб стати ювiлейним 150-тисячним хорошим руським.🙄