Бойцы взяли в плен вражеских танкистов: "Да ты денээровец?! Ох, ты гусь!". ВИДЕО
Украинские военные пленили трех вражеских танкистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой бойцы проводят первый осмотр пленных, опубликована в соцсетях.
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+108 Gal
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показать весь комментарий01.03.2023 10:11 Ссылка
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С удовольствием посмотрел бы ещё второй, третий обзор пленных.
Там всё настолько убого, что жить в ближайшее время смогут только местные привычные к этому.
Будут на наших харчах в лагере отъедаться.
Та навіть і сама ж кацапня до них відноситься зі зневагою . Я іноді буваю свідком перепалок в соцмережах , між кацапами і денеерівцями . Кацапи для них слів не добирають .
Тут я з ними згодний . Для мене зрадники теж - наймерзенніші створіння на світі .
Зрадники всі однакові , і заслуговують покарання незалежно від часових термінів ..
А от шуфрич все прекрасно розуміє, десятки років український депутат. То ж кара для нього в десятки раз більша.
Цікаво, звідки в Україні ці *************** замашки?
вот же ж срань...
Ну червону доріжку не розстелили та шампусіком не пригостили, буває. Хлопці затуркані.
Вот что записал позднее один из очевидцев посадки на пароход «Саратов» в порту Севастополя: "Чувство страха, близкое к панике, остаться на берегу, доминировало над всеми, и потому каждый устремлялся к пароходу, стараясь всеми способами, забраться на него, хотя бы с потерей оставшегося у него скудного и легковесного багажа. Были случаи, когда члены семейств бросали своих близких родных… Многие, даже почтенного возраста, и люди в чинах, не имея возможности попасть на пароход по трапу, взбирались по канатам, оставляя на берегу все свое имущество". Воинам разрешали подниматься на борт лишь с личными вещами и легким вооружением. Все остальное приказано было оставить на берегу - пушки, повозки, лошадей… «Стали прибывать кубанские конные полки. Они подходили в конном строю, затем спешивались и уже пешими вводились на базу, оставляя своих лошадей на произвол судьбы. Некоторые казаки плакали, обнимая и целуя своих коней, другие убеждали толпившихся возле базы в небольшом числе феодосийских обывателей разобрать казачьих лошадей по своим домам. Изредка раздавались револьверные выстрелы, которые объяснялись тем, что некоторые офицеры убивали своих коней. Вскоре все прилегавшие к базе улицы были заполнены брошенными казаками лошадьми, которые тревожно ржали, тянулись за казаками, подходили к ограде базы, просовывали в отверстия ограды свои головы. Несколько коней прорвались через ворота за своими хозяевами».
История повторяется. Скоро российская армия будет снова покидать украинский Крым. Будем надеяться, что она учтет предыдущий горький опыт и заблаговременно покинет Крым. Хотя давка все равно будет