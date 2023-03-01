Бойцы взяли в плен вражеских танкистов: "Да ты денээровец?! Ох, ты гусь!". ВИДЕО

Украинские военные пленили трех вражеских танкистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой бойцы проводят первый осмотр пленных, опубликована в соцсетях.

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