В Украине вышел документальный фильм "Непокоренные. Украинские партизаны" о движении сопротивления. ВИДЕО

В Украине представили документальный фильм о движении сопротивления во время войны. Лента состоит из реальных историй храбрых украинцев, которые сопротивляются на временно оккупированных территориях еще с начала 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьера фильма состоялась 27 февраля на телеканале ICTV2 и на YouTube-канале MIR&CO PRODUCTION, занимавшемся производством фильма.

Цель фильма – всесторонне показать сопротивление украинского народа против войны и насильственной оккупации Российской Федерацией. А также в очередной раз продемонстрировать миру, насколько Украина едина в своем желании жить в независимом, суверенном, свободном и мирном государстве.

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"Приняв решение о полномасштабном вторжении, Российская Федерация ожидала быстрого и легкого захвата Украины. Однако Кремль недооценил тех, кто должен стать легкой добычей. Мир завороженно смотрел на героизм обычных украинцев. Мы решили рассказать часть истории большого сопротивления", – рассказывает сопродюсер фильма Кирилл Нечмоня.

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Режиссером фильма стал Мирослав Гай. В гражданской жизни его знают как руководителя БФ "Мир и ко", журналиста, блоггера и преподавателя актерского мастерства. Со времен Майдана Мирослав защищал Украину от оккупантов, впоследствии одним из первых записался добровольцем в ряды Нацгвардии и отправился в горячие точки. С началом полномасштабной войны Мирослав также является активным участником боевых действий, участвовал в освобождении острова Змеиного и вместе с товарищем лично устанавливал украинский флаг на телебашне в Славянске.

"На фильм меня воодушевила встреча с настоящим украинским партизаном. Он пересек границу временно оккупированной территории десятки раз. Существовал и общался с окружением в рамках своей "легенды", водя окупантов за нос. При этом он абсолютно обычный человек, у которого нет военной профессии, он просто настоящий патриот и герой", – рассказывает Мирослав.

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Главные герои документального фильма – настоящие партизаны, активно работающие на захваченных россиянами территориях Востока и Юга Украины, помогая украинской армии. Находясь рядом с оккупационными репрессивными органами, они постоянно сообщают координаты складов с боеприпасами и военными базами, а также извещают о местонахождении русских солдат и их передвижении.

Также в фильме говорится о том, как участники партизанского движения ликвидируют коллаборантов разными способами: некоторые из них загадочно умирают от взрывов в собственных домах или авто, погибают от пуль или отравляются. Добровольцы умело подрывают мосты и железнодорожные станции, которыми пользуются оккупанты. Партизаны занимаются и ненасильственным сопротивлением, так же рискуя жизнью – повсюду на оккупированных территориях можно увидеть распространенную ими украинскую символику и агитационные письма, главными адресатами которых оккупанты.

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"Пока мы снимали єтот фильм, мы поняли, что масштаб сопротивления только растет, а контроль над оккупированными регионами россияне установить не могут. Герои нашего фильма всячески демонстрируют захватчикам, что им здесь не рады. И их действия не только деморализуют оккупантов, но и морально поддерживают оставшийся в оккупации украинский народ", - дополняет Кирилл Нечмоня.