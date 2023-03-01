Один "двухсотый", один "трехсотый": снайпер с расстояния 1275 метров остановил попытку оккупантов штурмовать позиции ВСУ. ВИДЕО

Снайпер Орест, служащий в Иностранном легионе ГУР Минобороны, сорвал намерение группы российских оккупантов штурмовать позиции украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие планы были у 20 вражеских пехотинцев, которые ночью двинулись в направлении позиций ВСУ. Пройти незамеченными им не удалось – с расстояния 1275 метров украинский снайпер начал заворачивать окупантов назад. В результате штурмовая группа отказалась от попытки атаковать и убежала, покинув своего "двухсотого" и забрав "трехсотого".

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