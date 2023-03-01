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Один "двухсотый", один "трехсотый": снайпер с расстояния 1275 метров остановил попытку оккупантов штурмовать позиции ВСУ. ВИДЕО

Снайпер Орест, служащий в Иностранном легионе ГУР Минобороны, сорвал намерение группы российских оккупантов штурмовать позиции украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие планы были у 20 вражеских пехотинцев, которые ночью двинулись в направлении позиций ВСУ. Пройти незамеченными им не удалось – с расстояния 1275 метров украинский снайпер начал заворачивать окупантов назад. В результате штурмовая группа отказалась от попытки атаковать и убежала, покинув своего "двухсотого" и забрав "трехсотого".

Также смотрите: Уничтожение вражеской бронемашины из ПТРК FGM-148 Javelin. ВИДЕО

армия РФ (19578) иностранец (495) уничтожение (7165) боевые действия (4258) снайперы (487) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+20
Українському снайперу респект-вдосконаленню немає меж...
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01.03.2023 15:51
+17
Потрібно поставити на дрони динаміки і вночі під цю музичку політати над позиціями орків , впевнений кацапня відразу аналізи поздає ))
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01.03.2023 16:02
+15
"з відстані 1275 метрів"

та ще вночі, два влучання на такій відстані, це реально профі, і обладнання ******* має та вміє користуватися, мабуть волонтери чи побратими підігнали за свої гроші
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01.03.2023 16:29
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Українському снайперу респект-вдосконаленню немає меж...
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01.03.2023 15:51 Ответить
Далеко ппц, красавчик
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01.03.2023 16:00 Ответить
Потрібно поставити на дрони динаміки і вночі під цю музичку політати над позиціями орків , впевнений кацапня відразу аналізи поздає ))
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01.03.2023 16:02 Ответить
👍
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01.03.2023 16:23 Ответить
"з відстані 1275 метрів"

та ще вночі, два влучання на такій відстані, це реально профі, і обладнання ******* має та вміє користуватися, мабуть волонтери чи побратими підігнали за свої гроші
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01.03.2023 16:29 Ответить
а не проще ли было из пулетмета их завалить? или дроном сгонять - есть же и на них тепловизоры - скинуть пару смаколыкив ? )
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01.03.2023 17:24 Ответить
Ну не знайшлося в коморі...
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01.03.2023 20:29 Ответить
Слава министерству обороны Украины за оборудование для наших снайперов, Резникову респект мля))))
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01.03.2023 17:28 Ответить
Хто ще не бачів? Тут теж про 200х орків.
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
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01.03.2023 18:55 Ответить
Не люблю постановку... Как не крути, а без документалки - не передать пережитого...
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01.03.2023 22:47 Ответить
Снайперу Орест - тесці - слава та шана
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01.03.2023 19:33 Ответить
Снайперу респект і повага, артою ще б додати.
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01.03.2023 22:12 Ответить
 
 