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"Мы обошли все морги". За год по меньшей мере 1365 российских военных пропали без вести, - расследование. ИНФОГРАФИКА+ВИДЕО

За год полномасштабной войны России против Украины тысячи российских солдат пропали без вести. Скорее всего, почти все они ликвидированы. Но похоронить и получить компенсацию от государства близкие пропавших не могут.

"Новая газета - Европа"  проанализировала 10 тысяч постов в группах VK о пропавших во время войны, информирует Цензор.НЕТ.

Выяснилось, что российские военные начали пропадать еще до вторжения. 24 февраля связь с родными потеряли не менее 10 солдат.

За год родственники оккупантов, прибывших с территории РФ, оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, сообщили в группах VK о пропаже 1365 военных.

Далеко не все родственники сообщают о пропаже в соцсетях. Реальное количество пропавших, по оценке военных экспертов, - около 25 тысяч.

"Мы с сестрой обошли все морги и обзвонили все госпитали, писали заявления куда только можно. Все говорят — ждите, информации нет", — пишет сын пропавшего без вести Виталия Чекала. Последний раз он связывался с детьми 19 марта из Мариуполя. Вместе с Виталием весной при штурме города пропали как минимум 50 российских военных. Летом в боях за Попасную и Рубежный связь с родными потеряли 40 солдат, при наступлении на Пески — еще 20.

В сентябре потери резко выросли — за месяц без вести пропали 170 военных. Большинство — в Донецкой и Харьковской областях, где Украина развернула успешное контрнаступление.

Мы обошли все морги. За год по меньшей мере 1365 российских военных пропали без вести, - расследование 01

К декабрю количество новых сообщений о пропавших сократилось вдвое. Но только за одну новогоднюю ночь после удара ВСУ по лагерю мобилизованных в Макеевке без вести пропали 18 военнослужащих.

Киев сообщил о 700 погибших и раненых, британская разведка — о 300, Минобороны РФ подтвердило гибель 89 солдат.

Половина пропавших без вести последний раз звонили родственникам из Донецкой и Луганской областей Украины — это 640 военных. Еще 125 пропали в Харьковской области — во время весеннего наступления российской армии и осеннего контрнаступления ВСУ. В 35% постов родственники не указали место, откуда военный звонил последний раз.

Мы обошли все морги. За год по меньшей мере 1365 российских военных пропали без вести, - расследование 02

Самые серьезные потери несет население оккупированных территорий, где мобилизация началась еще до вторжения. 90 солдат из 350, чьи родственники указали статус военнослужащих, — жители "ЛДНР". Это столько же, сколько пропало контрактников и добровольцев из России — и в два раза больше, чем российских мобилизованных.

За счет новых потерь и неэффективного поиска пропавших семьи военных все чаще просят помощи в соцсетях: до сих пор они ищут и срочников с крейсера "Москва", и мобилизованных из Макеевки. В январе родственники солдат опубликовали 850 сообщений о потере связи с близкими в группах VK — в 6 раз больше, чем в первый месяц войны. Каждый седьмой пост связан с поиском военных, пропавших еще весной или летом.

Мы обошли все морги. За год по меньшей мере 1365 российских военных пропали без вести, - расследование 03

60 дней — столько, в среднем, солдаты участвовали в войне до того, как перестали выходить на связь. На поиски уходят месяцы, а о судьбе как минимум 85 военных их родственникам ничего неизвестно даже спустя полгода поисков. Многие из них до сих пор надеются найти близких, пропавших еще весной при штурме Мариуполя.

23 ноября 2022 года в ходе обмена пленными Россия и Украина также обменялись списками без вести пропавших и попросили друг друга помочь в поисках. 11 января российский омбудсмен Татьяна Москалькова отчиталась о результатах — на территории Украины были найдены 22 солдата.

Мы обошли все морги. За год по меньшей мере 1365 российских военных пропали без вести, - расследование 04

Но это лишь 1,5% от всех пропавших без вести, даже если опираться только оценки "Новая - Европа". 

"В ходе чеченских войн мамы солдат просто ехали в Чечню, встречались с боевиками и сами искали сыновей. Сейчас такой возможности, конечно, нет, — говорит глава движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко, — Случаев, когда украинцам удалось идентифицировать тело и передать родственникам, — буквально единицы, а желание организовывать полноценный поиск пропавших и работу с их близкими со стороны Минобороны (России - ред.) мы не видим. К тезису "своих не бросаем" очень много вопросов".

Автор: 

армия РФ (19578) россия (96038) пропавший без вести (159)


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Топ комментарии
+29
Зателефонувала жіночці у Чернігів сестра з Росії: "Твой племянник , наш сынок, у вас на Чернигавщине, в марте, ваевал Пропал в канце марта Ты не можешь через сваих что-то узнать?"
А у сестри батьки без хати залишилися - кацапи з танка розбили Відповіла: "Приезжай и ищи! Я лопату дам!!!"
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01.03.2023 17:17
+18
По посадках лежать догнивають , а інших собаки догризають 😠
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01.03.2023 17:14
+11
Та чи не пох#й.
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01.03.2023 17:13
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та чи не пох#й.
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01.03.2023 17:13 Ответить
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01.03.2023 17:14 Ответить
По посадках лежать догнивають , а інших собаки догризають 😠
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01.03.2023 17:14 Ответить
Ще багатьох ЗСУ перетворили в попіл🙃
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01.03.2023 19:46 Ответить
деяких свої ж в крематоріях спалили
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02.03.2023 09:42 Ответить
Еті лапотниє смєрди уже на канцертє кабздуна...
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01.03.2023 17:17 Ответить
Зателефонувала жіночці у Чернігів сестра з Росії: "Твой племянник , наш сынок, у вас на Чернигавщине, в марте, ваевал Пропал в канце марта Ты не можешь через сваих что-то узнать?"
А у сестри батьки без хати залишилися - кацапи з танка розбили Відповіла: "Приезжай и ищи! Я лопату дам!!!"
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01.03.2023 17:17 Ответить
Нехай москалі лопату беруть і копають на два метри вглиб, може щось знайдуть, якщо собаки не доїли.
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01.03.2023 17:21 Ответить
Краще б вся ця недонація зникли з мапи землі.
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01.03.2023 17:21 Ответить
Горів Ваня разом з танком,
Українським літнім ранком...
Чо ж ти Ванька, ліз до нас,
Вкрасти старий унітаз?
Розтрощити магазини...
Вивезти чиїсь машини?
Вбити мирних українців?
Гірші ви за всіх тих німців,
Що були тут в сорокових,
Пуйло дав нацистів нових.
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01.03.2023 17:30 Ответить
Да и хрен с ними. Пусть на концерте кобзона теперь пляшут.

Поют про дамбили бамбас целых уосииим лет и про мальчиков в обоссаных трусиках и про биолаборатории.

Твари вонючие.
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01.03.2023 18:16 Ответить
Сумська обл.
Привезли 3 --,,200""
Ніхто їх не віз нікуди
Прикопали в ямі і все
По області їх не п'ять дуже більше
А ще е ті від яких нічого не лишилость
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01.03.2023 18:33 Ответить
Запитайте бахмутських собак. Чи лисиць.
Із жопою, як банки. І ворон ,що наклювались так,
Що злітали лиш стрибнувши з танків.
Може скаже слово тракторист, що задОвбавсь заривать воронки,
До матюччя дядько має хист, але наче помне захоронки...
Не сиділось дома їм чому? Думали нахапать унітазів?
Кривили призирливо губу, "вмиг разгоним етих саломазов",
Розігнали лиш свої кістки, вибух їх розвішав по тополям,
Можна все зібрать ,от лиш мізки... не знайшлися , не було в наборі.
Можете їх більше не шукать. Їм не встать і злочином не хвастать.
Було б на кордоні прочитать, там висіло: "*****, підри ,шастать".
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01.03.2023 19:05 Ответить
ну нет так нет.. кто не заховався я не віноват.. ваш автопром не справляеться з такею кількістю білих лад..от і горять крематоріі
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01.03.2023 19:38 Ответить
Ну інтернет повний відео де пси та навіть коти догризають гоблінів. Відео із сотнями тисяч переглядів. І викладають їх люди під веселі дитячі пісеньки про тваринок та іншу веселу музику чи приколи.

А у нас ще є свині в тому числі дикі... Тому очевидно що всіх не знайдуть бо багато гоблінів просто згризли та ще раз висрали.

І це прекрасно бо на росіян навіть самим росіянам було завжди на срати, тому не треба міняти скрепи. Та й доля окупанта і його ********* має бути це стати кормом для худоби і бути висраними. Як на мене це найкраще закінчення історії життя для гобліна.
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01.03.2023 20:33 Ответить
Боже, как нам важно хдє ваші хробакі гніют!!!
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01.03.2023 21:27 Ответить
зате українські собаки та дикі кабани виглядають вгодованими.
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02.03.2023 09:41 Ответить
Ці пітараски шукають своїх пітарасів, наче вони за хлєбушком пішли та не повернулись.
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02.03.2023 10:04 Ответить
Яка "сумна" новина!..
Ібо нех...уй.
Коти із собаками з'їли або згнили вщент.
Як тобі, русня, таке?..
Бачили вже, як ваші "сваіхнибрасают" - "брасают" як сміття, де йдуть там "сваіх" і "брасают".
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02.03.2023 10:12 Ответить
 
 