"Мы обошли все морги". За год по меньшей мере 1365 российских военных пропали без вести, - расследование. ИНФОГРАФИКА+ВИДЕО

За год полномасштабной войны России против Украины тысячи российских солдат пропали без вести. Скорее всего, почти все они ликвидированы. Но похоронить и получить компенсацию от государства близкие пропавших не могут.

"Новая газета - Европа" проанализировала 10 тысяч постов в группах VK о пропавших во время войны, информирует Цензор.НЕТ.

Выяснилось, что российские военные начали пропадать еще до вторжения. 24 февраля связь с родными потеряли не менее 10 солдат.

За год родственники оккупантов, прибывших с территории РФ, оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, сообщили в группах VK о пропаже 1365 военных.

Далеко не все родственники сообщают о пропаже в соцсетях. Реальное количество пропавших, по оценке военных экспертов, - около 25 тысяч.

"Мы с сестрой обошли все морги и обзвонили все госпитали, писали заявления куда только можно. Все говорят — ждите, информации нет", — пишет сын пропавшего без вести Виталия Чекала. Последний раз он связывался с детьми 19 марта из Мариуполя. Вместе с Виталием весной при штурме города пропали как минимум 50 российских военных. Летом в боях за Попасную и Рубежный связь с родными потеряли 40 солдат, при наступлении на Пески — еще 20.

В сентябре потери резко выросли — за месяц без вести пропали 170 военных. Большинство — в Донецкой и Харьковской областях, где Украина развернула успешное контрнаступление.

К декабрю количество новых сообщений о пропавших сократилось вдвое. Но только за одну новогоднюю ночь после удара ВСУ по лагерю мобилизованных в Макеевке без вести пропали 18 военнослужащих.

Киев сообщил о 700 погибших и раненых, британская разведка — о 300, Минобороны РФ подтвердило гибель 89 солдат.

Половина пропавших без вести последний раз звонили родственникам из Донецкой и Луганской областей Украины — это 640 военных. Еще 125 пропали в Харьковской области — во время весеннего наступления российской армии и осеннего контрнаступления ВСУ. В 35% постов родственники не указали место, откуда военный звонил последний раз.

Самые серьезные потери несет население оккупированных территорий, где мобилизация началась еще до вторжения. 90 солдат из 350, чьи родственники указали статус военнослужащих, — жители "ЛДНР". Это столько же, сколько пропало контрактников и добровольцев из России — и в два раза больше, чем российских мобилизованных.

За счет новых потерь и неэффективного поиска пропавших семьи военных все чаще просят помощи в соцсетях: до сих пор они ищут и срочников с крейсера "Москва", и мобилизованных из Макеевки. В январе родственники солдат опубликовали 850 сообщений о потере связи с близкими в группах VK — в 6 раз больше, чем в первый месяц войны. Каждый седьмой пост связан с поиском военных, пропавших еще весной или летом.

60 дней — столько, в среднем, солдаты участвовали в войне до того, как перестали выходить на связь. На поиски уходят месяцы, а о судьбе как минимум 85 военных их родственникам ничего неизвестно даже спустя полгода поисков. Многие из них до сих пор надеются найти близких, пропавших еще весной при штурме Мариуполя.

23 ноября 2022 года в ходе обмена пленными Россия и Украина также обменялись списками без вести пропавших и попросили друг друга помочь в поисках. 11 января российский омбудсмен Татьяна Москалькова отчиталась о результатах — на территории Украины были найдены 22 солдата.

Но это лишь 1,5% от всех пропавших без вести, даже если опираться только оценки "Новая - Европа".

"В ходе чеченских войн мамы солдат просто ехали в Чечню, встречались с боевиками и сами искали сыновей. Сейчас такой возможности, конечно, нет, — говорит глава движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко, — Случаев, когда украинцам удалось идентифицировать тело и передать родственникам, — буквально единицы, а желание организовывать полноценный поиск пропавших и работу с их близкими со стороны Минобороны (России - ред.) мы не видим. К тезису "своих не бросаем" очень много вопросов".