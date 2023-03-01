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В Дарницком районе Киева предотвратили драку подростков из ЧВК "Редан", - Нацполиция. ВИДЕО

В Киеве полицейские предотвратили драку подростков в Дарницком районе. Установлены организаторы - два несовершеннолетних администратора телеграмм-каналов ЧВК "Редан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Полицейские установили, что на днях в Дарницком районе возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков движения "Редан". По информации правоохранителей, "подстрекателем" оказалась 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала Telegram-канал для поклонников субкультуры, и 14-летний парень – администратор другого канала, призывавшего сверстников к драке.

Полицейские провели с подростками и родителями профилактические беседы. Telegram-каналы заблокированы.

Смотрите также: "Кибер Сопротивление" обнародовало документы семьи российского "детского омбудсмена" Львовой-Беловой, которая способствует депортации украинских детей с оккупированных территорий. ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (6554) Киев (25659) Нацполиция (16549) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+49
и мне было 14 лет , но что бы отупеть до такого уровня , Бог миловал.
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01.03.2023 18:09
+23
Нажаль молодь деградує (не вся , але багато). TikTok, російська музика - напрочь мізки виїли. Навколишній социум не штовхає їх на благовидні діла.
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01.03.2023 18:18
+19
оце якраз той випадок, коли гумові кийки були б чудовими ліками...
хотіли бійки? відгрібай!
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01.03.2023 18:16
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Профілактичні бесіди? А по-доброму ці "діточки" повинні бути в колонії...
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01.03.2023 18:52 Ответить
Чим більше новин та хайпу на тему Редана, тим більше вона стає популярною. Корисні йолопи роблять безкоштовну рекламу. Найближчим часом ця чума ще більше завіруситься
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01.03.2023 18:53 Ответить
Я вспоминаю Южный парк с эпизодом про Чимпокамона. Там дети как раз увлекались японской игрушкой. Родители придумали как отбить желание. Они пришли к детям и сказали им что им очень нравится Чимпокамон. И дети тогда сказали - теперь это не круто и бросили играть.
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01.03.2023 18:59 Ответить
Саме так це і відбувається, підлітки бачать бурхливу реакцію та тролять дорослих... Не вірю, що в нас таки телепні сидять у владі, що цього не розуміють. Вочевидь, зараз комусь вигідно розгойдати цю тему та відволікти увагу від дійсно важливих питань.
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01.03.2023 19:10 Ответить
Тим, хто працює на кацапню.
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02.03.2023 07:44 Ответить
Типовий "ефект Барбари Стрейзанд" - активне публічне поширення інформації, що стало наслідком її первісної заборони або обмеження до неї доступу...
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01.03.2023 19:11 Ответить
9 років війни, а велика частина населення, особливо молодь і підлітки все ще перебувають в російському інформаційному просторі. Я впевнений, що їх батьки і рідні не воюють за Україну. Це ті кому "какая разніца" і для яких "ето нє мая вайна". Таке, на жаль, в Києві можна все ще почути. Зелена влада бореться з журналісткою 5-го каналу, а не з інформаційною агресією параші.
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01.03.2023 19:01 Ответить
Не факт,приклад мої сусіди-батько в ЗСУ,мати з маленькою дитиною в Ірландії,вони розлучені,а онука на старій бабусі-проблемна дитина, цілими днями на вулиці у компаніях.
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01.03.2023 19:21 Ответить
У молоді енергії через край. Задача держави скерувати її в правильний напрям.
Військово-патріотичне виховання, спорт.секції, риття окопів.
Ну а самих упоротих в обізяник, до блатних))
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01.03.2023 19:07 Ответить
Спортивні секції? Онук ходить на футбол. Задоволення нині не з дешевих...
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01.03.2023 20:39 Ответить
Отож, що коли міністерство молоді та спорту зайняте своєю прямою справою як в Ісландців на приклад , то країна застроюється футбольними майданчиками, а підліток зголошуючись пройти тест на наркоту отримує дуже нехілі гоші, які може витратити у спортивних магазинах на снарягу, та батьки не відчувають що футбол це коштовне заняття, країна дебютує на чемпіонаті та доходить до півфіналу, в нас міністерство молоді та спорту лише бідкається що воно не міністерство інфраструктури, де с3,14здити коштів можна набагато більше, а глава ассоціації футболу тримає у домі кімнати для сотен пар коштовного взуття..... Всі або майже всі державні сліжбовці будь яких міністерств зайняті лише одним, вони теж бажають кімнату для взуття, і в них її ще нема лише тому, шо вони поки що не не змогли с,314здити достатньо державних коштів..... Нема в Ісландців проблем с ПВК Редан, тому що вони знайшли чим зайняти молодь.... В них енергія б'є струмом, всі були підлітками, та якщо ти не ходиш на легку атлетіку, авіамоделювання та ще на каноє, то енергію треба кудись дівати, якщо ти не падаєш від усталості після тренуваннь, то ти їдеш пити пиво, а потім битися район на район))
В нормальних країнах дорослі працюючі на державу думають куди діти ту шалену енергію підлітків, у корумпованих, думають як умикнути ще трошки грошей)))
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02.03.2023 10:32 Ответить
Все це так. Але знову ж... За 30 років у нас змінилось тисячі різних чиновників всіх рівнів. Два Майдани. Але в цілому в країні все залишилось, як і було з самого початку. Як казав Олежка Скотиняка: брешуть і крадуть, крадуть і брешуть. В чому ж тоді справа? Чиновників нам теж не з Марса ж присилають...
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02.03.2023 12:24 Ответить
Це тільки початок,нажаль.Загострення підліткового криміналу під час війни-це звичайна річ.Навчання нема,неповні родини з розлученими батьками,серед яких багато таких,які ще й розділені кордонами...
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01.03.2023 19:15 Ответить
Побеседовали, пальчиком погрозили "низзя". А почему бы ни припаять малолетним ссыкунам создание банд во время военного положения?
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01.03.2023 19:18 Ответить
В чому суть цього редану, я шось старий вже щоб це зрозуміти
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01.03.2023 19:22 Ответить
З вікі: «Редан», «"ПВК" Редан», «Рьодан» - молодіжна субкультура та частково громадський рух, який виступає за вільний стиль, захищає людей від НС-скінхедів та "офників", з'явився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російській Федерації , вплинув на створення Редану розвиток скінхедів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расизму . Нині заборонений у Росії.

В Україні Редан з'явився майже одразу після Росії. Мета Українського Редану така ж як і у російського але Редан також хоче зробити Україну гідною для вступу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейський Союз , наводячи приклад корупції в органах влади, те що поліція не займається тим що сотні через зовнішність потрапляють в лікарню, така поведінка заборонена в ЄС. Тих хто влаштовує бійки через зовнішність називають "офниками".
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02.03.2023 02:17 Ответить
А чому обмежились розмовами з батьками ? Штраф для батьків , суспільно-корисні роботи для підлітків ( робота в лікарні , в хоспісі , прибирання вулиць , допомога літнім людям ) , щоб вони побачили реальне життя , а не компьютерну гру. І поставити всіх на облік в правоохоронні органи і відслідкувати , де взялась ця зараза , не думаю , що 14-15 річним дітям саме це прийшло в голову.
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01.03.2023 19:22 Ответить
Шкіряний ремінь періоду загниваючого соціалізму швидко вилікував би від дурників в голові.Виростуть ще будуть гречно вдячні.
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01.03.2023 19:23 Ответить
Ага,ремінь...Зараз воно тільки вилупилось,разом з матюками вже свої права знає. Коли дітьми ніхто не займається-ними займається кримінал або вулиця.
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01.03.2023 19:53 Ответить
Часи такі...Моїм батькам теж часу не було обоє на роботі,будинок будували у вільний час ,а ще до бабусі в село допомогти. Зараз так батьків навантаж то я навіть не знаю і все одно часу немає.Але ремінець був присутній якщо за діло
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01.03.2023 20:10 Ответить
Не так давно,випадково натрапив
в мережі на такі речі НЛП,способи маніпуляцій,впливу,переконань і тд.
Цікаво що були приклади і тести як це працює...Суть така:читаєш короткі фрази 10-15 слів,потім запитання,швидко не задумуючись вибираєш варіант відповіді.Від моменту старту включається таймер,потрібно швидко встигнути дати відповідь на 5-8запитань(різні були тести). Таймер стоп,з'являється весь тест,спокійно читаєш, аналізуєш...Я сам собі неміг повірити що я давав такі відповіді!!!! Спробував ще раз!!!!....За третім разом дружина записувала все на відео.Побачив,проаналізував і зрозумів:все чесно і питання тільки до моєї свідомості і психіки.До речі після кожного з чотирьох варіантів відповіді була статистика в % як відповідали інші користувачі ...Вірний варіант вибирали менше 1%...Враховуючи що питання дуже прості ,правильно мали відповідати 90%мінімум...Було написано що ці <1% з стійкою психікою,а інші вразливі до маніпуляцій...
Можливо ця хрєнь,що відбувається праццює подібним способом.Я думаю тут не поліція має проводити "профілактичні заходи",а "кваліфіковані специ"мають проаналізувати ЩО ЦЕ ТАКЕ???...

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01.03.2023 19:26 Ответить
Що дуже цікаво через якийсь час запросив товариша на цей експеримент.Уявіть моє здивування він дав 100%вірні віідповіді...А вся суть в тому,що перед тестами короткий
опис,який я завжди читав,а він почав тест одразу після після СТАРТ,не читаючи опис...А вже наступного разу він відповісти вірно вже не зміг....
Вся суть була в цьому короткому описі перед тестами...
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01.03.2023 19:39 Ответить
Кацапські спецслужби дуже добре це освоїли і використовують.
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02.03.2023 07:55 Ответить
Не дивно що цей "реден" пройшов з росії ,адже де росія там чекай лише біди : смерть ,сльози ,розруха і хаос ось що несе це терористичне утворення ,Дивує ******* молодь навіть під час війни ніяк не розумнішають.
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01.03.2023 19:26 Ответить
навіщо їм розумнішати коли є смартфон, інтернет і соцмережі??? Де всі відповіді на їх запити. Ще он зробили GPT-Chat, штучний інтелект типу що буде за вас думати. Для чого це все впроваджують - щоб люди особливо діти та молоде покоління отупіли зовсім. Тупий раб - це найкращий раб, 100% керований. Ми це бачимо наочно з цим Редан - ці діти, підлітки повністю керовані з соцмереж
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02.03.2023 09:47 Ответить
Може є сенс таких дебілів присипляти?

Це ж чистий гуманізм по відношенню до розумово неповноцінних.

Якщо б в нашому суспільстві було менше дебілів, зараз ЗЄ не був би президентом, а РФ і не думала б нападати на сильну та озброєну Україну.
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01.03.2023 20:09 Ответить
Саме так. Навіть більше: ЖОДЕН з минулих не був би президентом. А наша країна з її ресурсами та можливостями була б одною з найбагатших флагманів ЕС...
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01.03.2023 20:48 Ответить
Відверте свято дебілів в нас відбулося 2 рази - коли обрали Яника і, коли обрали ЗЄ.

Причому, у другому випадку це сталося під час війни.
Тобто, обрання ЗЄ - це взагалі випадок клінічного ідіотизму з суіцидальним нахилом.
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02.03.2023 00:37 Ответить
Свято в нас всі 30 років. БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ. Саме тому до влади і зміг прийти блазень.
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02.03.2023 07:39 Ответить
Брехня.
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02.03.2023 08:55 Ответить
Обирати було з кого.

Якщо ти не бачиш різниці між банкіром та завгаром, а також між бізнесменом-патріотом та ватною маріонеткою, то ти і є дебіл.
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02.03.2023 12:19 Ответить
Бізнесмен-патріот??? Зрозуміло. Далі дискутувати вже нецікаво. Набридла упоротість.
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02.03.2023 12:28 Ответить
Гнид потрібно дустом виводити, разом з родичами.
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01.03.2023 20:23 Ответить
Ага... Спершу батькам відміняють нормований 8-ми годинний робочий день і платять мінімальні зарплати, а потім 1) звинувачують їх у тому що в них немає часу займатися дітьми і 2) зобовязують витрачати кошти на дітей згідно встановленим стандартам. Діагноз примітивний: бідність і надмірна зайнятість батьків проблемою заробітку
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01.03.2023 20:45 Ответить
Хотят подраться - надо дать возможность. Пусть с омоном подерутся, а еще лучше - просто головой об стенку с разбега!
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01.03.2023 21:19 Ответить
Цим питанням має зайнятися наші довбодятли міністерства освіти. Ви нащо видалили із ЗНО історію України.?
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01.03.2023 21:24 Ответить
Приємно бачити, що хтось про це ще памʼятає.
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01.03.2023 22:09 Ответить
почитал коменты. Понял, что страна продолжает быть не в адеквате, и продолжает "хавать" всё, что "подают" такие же не адекватные журналисты и иксперды. Реакция власти понятна, это отличный информповод отвлечь от настоящих проблем, которые нагромоздились шо пижженая гуманитарка на подпольных складах.
Еще раз ликбез:
https://www.youtube.com/watch?v=yeju624oNqY ЧВК "РЕДАН" УКРАИНА
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01.03.2023 22:17 Ответить
Я не ідеологізую ******** дегенератів, однак в середині 90-х, серед покоління 13-18 річних, у Києві у спальних районах був бєспрєдєл сильно більший, а ніж зараз. Коли мочілово район на район було нормою, коли гоп-стоп - це звичне явище, коли наркоту вживали майже всі хлопці(крім лохів), коли в старшому класі обов'язково була дєвка з зальотом чи абортом, коли в кожному класі обов'язково хтось був хто на "учьоті" в міліції, тощо. Так що сьогоднішній бєспрєдєл у дарницькому районі - це ще квіточки у порівнянні з тим, що було на русанівці, березняках чи рембазі 25-30 років тому.
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02.03.2023 08:45 Ответить
Це потрібно розцінювати, як дистабілізацію у воєнний час і відповідно покарання((
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02.03.2023 08:47 Ответить
Мені більше "Синій кит" подобався. Там просто закликали ідіотівв покінчити з собою. Без неяких бійок, незрочностей для оточуючих.
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02.03.2023 09:33 Ответить
Ви панків і гопніків забули? Самі ким були? це діти які передивилися аніме. Іпсо нашли... Маразматіки. Краще дивіться уважно туди від чого вас оцмим реданами відволікають.
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02.03.2023 15:40 Ответить
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