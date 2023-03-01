В Дарницком районе Киева предотвратили драку подростков из ЧВК "Редан", - Нацполиция. ВИДЕО

В Киеве полицейские предотвратили драку подростков в Дарницком районе. Установлены организаторы - два несовершеннолетних администратора телеграмм-каналов ЧВК "Редан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Полицейские установили, что на днях в Дарницком районе возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков движения "Редан". По информации правоохранителей, "подстрекателем" оказалась 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала Telegram-канал для поклонников субкультуры, и 14-летний парень – администратор другого канала, призывавшего сверстников к драке.

Полицейские провели с подростками и родителями профилактические беседы. Telegram-каналы заблокированы.

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