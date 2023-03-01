Размеры нашего государства таковы, что всегда найдется лазейка, по которой беспилотник может пролететь, - депутат Госдумы Картаполов. ВИДЕО

Комментируя удары неизвестных беспилотников по территории РФ, глава комитета Госдумы по обороне, экс-замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил, что при таких размерах территории России всегда есть лазейка, через которую в нее может залететь ударный дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его выступление на пропагандистском канале распространяют соцсети.

Он отметил: "Размеры нашего государства таковы, что всегда найдется лазейка, по которой может какой-нибудь беспилотник пролететь. Дело даже не в Русте памятном. Средства противовоздушной обороны имеют свои параметры — по высоте, по дальности, то есть, в принципе, это такие круги, которые нужно правильно расставить. Никто не говорит, что у них [украинских военных] нет средств разведки. Более того, на них и американцы работают, и натовцы работают, и они им дают эти сведения. То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны, в принципе, вполне возможно".