Из-под завалов на месте ракетного удара по жилому дому в Запорожье спасены 11 человек, два человека погибли, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ракетного удара по жилому дому в г. Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм ГСЧС Украины.

"По состоянию на 06:30 на месте ракетного удара по жилому дому в г. Запорожье подразделениями ГСЧС спасены 11 человек (из них 1 беременная женщина) и 20 жителей эвакуированы из соседнего подъезда. Изъяты из-под завалов тела двух человек.

Психологами ГСЧС предоставлена помощь 20-ти людям", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

От Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области привлечено 24 ед. техники 89 спасателей л/с, развернут дополнительный пункт несокрушимости, работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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