Из-под завалов на месте ракетного удара по жилому дому в Запорожье спасены 11 человек, два человека погибли, - ГСЧС. ВИДЕО
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ракетного удара по жилому дому в г. Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм ГСЧС Украины.
"По состоянию на 06:30 на месте ракетного удара по жилому дому в г. Запорожье подразделениями ГСЧС спасены 11 человек (из них 1 беременная женщина) и 20 жителей эвакуированы из соседнего подъезда. Изъяты из-под завалов тела двух человек.
Психологами ГСЧС предоставлена помощь 20-ти людям", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
От Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области привлечено 24 ед. техники 89 спасателей л/с, развернут дополнительный пункт несокрушимости, работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
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Анатолий К #427424
показать весь комментарий02.03.2023 08:52 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Вікторія Залужна
показать весь комментарий02.03.2023 10:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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