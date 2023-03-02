РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10069 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
5 912 2

Из-под завалов на месте ракетного удара по жилому дому в Запорожье спасены 11 человек, два человека погибли, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ракетного удара по жилому дому в г. Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм ГСЧС Украины.

"По состоянию на 06:30 на месте ракетного удара по жилому дому в г. Запорожье подразделениями ГСЧС спасены 11 человек (из них 1 беременная женщина) и 20 жителей эвакуированы из соседнего подъезда. Изъяты из-под завалов тела двух человек.

Психологами ГСЧС предоставлена помощь 20-ти людям", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

От Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области привлечено 24 ед. техники 89 спасателей л/с, развернут дополнительный пункт несокрушимости, работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Также читайте: Словакия может передать Украине 10 МиГ-29

Запорожье (2674) обстрел (27652) ГСЧС (4998)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смердючі і злобні кацапи, це що військові? Та навіть якби це були військові, то хто вам давав право стріляти по чужій території? Впевнений, що це бачить світ і ті ж угорці і китайці. Вас потрібно вигнати зо всіх структір і зо всього світу на свої московські болота. Там вам, полудиким, і місце.
показать весь комментарий
02.03.2023 08:52 Ответить
Зеленский, хватит нам уже это терпеть, нам нужно идти в атаку, и бомбить этот гнилой народ, нормальных людей там не осталось совсем
показать весь комментарий
02.03.2023 10:49 Ответить
 
 