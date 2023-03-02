РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10069 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 759 17

Зеленский о ночном обстреле Запорожья: "Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночной обстрел Запорожья российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье. Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3, 4, 5 этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ночью россияне обстреляли Запорожье, разрушена пятиэтажка. В результате удара погибли 2 человека.

Смотрите также: Из-под завалов на месте ракетного удара по жилому дому в Запорожье спасены 11 человек, два человека погибли, - ГСЧС. ВИДЕО

Автор: 

Запорожье (2674) Зеленский Владимир (20734) обстрел (27652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Нашашличнилась мразь?
показать весь комментарий
02.03.2023 09:17
+12
Видно, що у зєлєбоби ізжога від шашликів почалася
показать весь комментарий
02.03.2023 09:21
+9
Сьогодні ми виженемо, після Перемоги-я вигнав.
показать весь комментарий
02.03.2023 09:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
02.03.2023 09:11 Ответить
Нашашличнилась мразь?
показать весь комментарий
02.03.2023 09:17 Ответить
Перетворила
показать весь комментарий
02.03.2023 09:19 Ответить
Видно, що у зєлєбоби ізжога від шашликів почалася
показать весь комментарий
02.03.2023 09:21 Ответить
Сьогодні ми виженемо, після Перемоги-я вигнав.
показать весь комментарий
02.03.2023 09:21 Ответить
Не треба чекати. У пропагандиському фільмі мусьйо Комарова"Рік"(як Комаров не на фронті), навіть, на перемотці вже суцільне "Я".
показать весь комментарий
02.03.2023 09:38 Ответить
https://youtube.com/shorts/Azt-LVZgcQI?feature=share ...

Командир мінометного взводу з БахмУту позивний "Відьма"... Красуня ✊🌹🌹🌹 Слава ЗСУ Слава ІСУ Слава Україні Слава генералу Залужному Потужному Гетьману України 🔱🔱🔱
показать весь комментарий
02.03.2023 09:30 Ответить
Для того, щоб в Україні було менше жалоби - необхідно, щоб у РФ почалася суцільна жалоба (подихати повинні не тільки руськи військові, а й цивільна русня має подихати як таргани).👈
показать весь комментарий
02.03.2023 09:37 Ответить
господин ПРЕЗИДЕНТ , сегодня в новостях росрадио "вести" сказали , что ДОМ в Запорожье РАЗРУШИЛА ракета ПВО Украины ((((( точно по НАРОТИВУ этого подонка Арестовича по ТРАГЕДИИ в г. ДНЕПРЕ !!! Прошу Вас НАКАЗАТЬ эту сволочь !!!! как можно подумать про ТАКОЕ , обломок ракеты РАЗРУШАЕТ под ноль МНОГОЭТАЖНОЕ ЖИЛОЕ здание ???(((
показать весь комментарий
02.03.2023 09:40 Ответить
так абдристович з італії постить висери, а абдристович нібито військовий, з бойовим досвідом. як цей гідропідар виїхав з країни знає тільки паяц зеленський
показать весь комментарий
02.03.2023 09:54 Ответить
Если бы ты падло гундосное не сдало Украину,этих бы жертв не было
показать весь комментарий
02.03.2023 10:02 Ответить
Тут питання з с300 на нашій території ось в чому, чому досі у нас немає супутників, щоб проводити розвідку в практично реальному часі, за рік війни, і чому немає засобів ураження, які зможуть превентивно наносити удари по пусковим установкам?
Де ці, якщо не атакмс, то GLSDB на 130 км?
Чому немає бпла, з нормальною оптикою чи з рлс, які можуть бачити ці цілі на великій відстані? Відповідь на питання ці очевидна. Або все є, просто ми не знаємо) Або над цим мало працювали, а потрібно було краще. А для цього потрібні префесіонали іншого рівня, яких до цих перемовин не допускають.
показать весь комментарий
02.03.2023 10:07 Ответить
Повірте, якби ми симетрично херачили їх інфраструктуру і будинки все б закінчилося швидше
показать весь комментарий
02.03.2023 10:18 Ответить
Представники держави-терориста, яка ЩОДЕННО вбиває УКРАЇНЦІВ, під дбайливим патронатом Стефанчука-Корнієнка-Арахамії сидять у ВРУ і сміються в очі Українців!!!
Три останні роки, опозажопники-ригоАнальні, відверто плювали на свою присягу і майже щомісяця відвідували московію для домовленостей щодо знищення Європейського шляху України!
Тобто керівництво ВРУ працює відверто проти України під час Воєнного Стану!!
Гео Лероса пресувати у них є повноваження, а московських агентів цілий рік в дупу цілують!!
Виникає питання, щодо доцільності перебування у ВРУ на свободі агентів МОСКОВІЇ та монозброду, які становлять загрозу Національної безпеки України!!
Питання до секретаря РНБОУ СБУ МВС ДБР, якщо ви безсилі знищувати ворогів України у ВРУ, як це роблять 24/7 Захисники України, скажіть Українцям про це відверто та незаважайте зробити це Народові України!!!
За рік саботажу проти України, треба відповідати теж життям!!!
Для внесення змін до Законів щодо посилення покарання військовослужбовців є час, а за РІК покарати ворога опозажопного у ВРУ, - діарея та бігаючі очкиу Стефанчука-Корнієка-Рахамії!!!
показать весь комментарий
02.03.2023 10:46 Ответить
Когда мы уже нападать будем? как же надоело то что говорит зеленский и прочие Г......
показать весь комментарий
02.03.2023 10:48 Ответить
 
 