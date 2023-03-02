Зеленский о ночном обстреле Запорожья: "Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночной обстрел Запорожья российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье. Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3, 4, 5 этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ночью россияне обстреляли Запорожье, разрушена пятиэтажка. В результате удара погибли 2 человека.

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