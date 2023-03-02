Зеленский о ночном обстреле Запорожья: "Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночной обстрел Запорожья российскими оккупантами.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожье. Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3, 4, 5 этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы.
Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", - подчеркнул глава государства.
Напомним, ночью россияне обстреляли Запорожье, разрушена пятиэтажка. В результате удара погибли 2 человека.
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Командир мінометного взводу з БахмУту позивний "Відьма"... Красуня ✊🌹🌹🌹 Слава ЗСУ Слава ІСУ Слава Україні Слава генералу Залужному Потужному Гетьману України 🔱🔱🔱
Де ці, якщо не атакмс, то GLSDB на 130 км?
Чому немає бпла, з нормальною оптикою чи з рлс, які можуть бачити ці цілі на великій відстані? Відповідь на питання ці очевидна. Або все є, просто ми не знаємо) Або над цим мало працювали, а потрібно було краще. А для цього потрібні префесіонали іншого рівня, яких до цих перемовин не допускають.
Три останні роки, опозажопники-ригоАнальні, відверто плювали на свою присягу і майже щомісяця відвідували московію для домовленостей щодо знищення Європейського шляху України!
Тобто керівництво ВРУ працює відверто проти України під час Воєнного Стану!!
Гео Лероса пресувати у них є повноваження, а московських агентів цілий рік в дупу цілують!!
Виникає питання, щодо доцільності перебування у ВРУ на свободі агентів МОСКОВІЇ та монозброду, які становлять загрозу Національної безпеки України!!
Питання до секретаря РНБОУ СБУ МВС ДБР, якщо ви безсилі знищувати ворогів України у ВРУ, як це роблять 24/7 Захисники України, скажіть Українцям про це відверто та незаважайте зробити це Народові України!!!
За рік саботажу проти України, треба відповідати теж життям!!!
Для внесення змін до Законів щодо посилення покарання військовослужбовців є час, а за РІК покарати ворога опозажопного у ВРУ, - діарея та бігаючі очкиу Стефанчука-Корнієка-Рахамії!!!