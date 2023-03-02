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Оккупант забегает в помещение, в которое падает граната, сброшенная с дрона: "Не фартовый орк". ВИДЕО

Оператор украинского дрона сбросил боеприпас в помещение, в которое забегал оккупант, чтобы скрыться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях.

"Не фартовый орк", - комментирует видео автор публикации.

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армия РФ (19562) уничтожение (7156) дроны (4049)


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Топ комментарии
+46
Может он єту гранату словить хотел? так бежал красиво, на встречу с ней
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02.03.2023 09:40
+46
Успел, слава Богу!
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02.03.2023 09:43
+31
Навпаки фартовий - зразу в рай, за путіна!
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02.03.2023 09:40
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Может он єту гранату словить хотел? так бежал красиво, на встречу с ней
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02.03.2023 09:40 Ответить
Душевно , по домашнєму ...))))
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02.03.2023 10:08 Ответить
На зустріч з кабдзоном, дуже поважає його творчість ))
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02.03.2023 10:17 Ответить
Неділю тому він її впіймав, старе відео, але красиво, хочеться дивитися на біс.
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02.03.2023 10:44 Ответить
На ловца и зверь бежит
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02.03.2023 14:05 Ответить
Навпаки фартовий - зразу в рай, за путіна!
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02.03.2023 09:40 Ответить
яка країна такий і "рай"
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02.03.2023 09:43 Ответить
Рай для рашиста: Він сидить на очку в дерев'яному сортирі, в одній руці бояришник, іншою дубасить жінку об двері. Перед ним на пеньку стоїть телевізор з якого соловйов розказує як рассія встає з колєн.
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02.03.2023 10:13 Ответить
Хоча такому гімну тільки в пекло, з терапевтичним засовуванням трилітрових банок в зад, катуванням піснями кобзона і розслабляючими чанами з киплячою нафтою.
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02.03.2023 10:16 Ответить
Наче Подерев'янського прочитав)))
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02.03.2023 10:18 Ответить
Може і fart-овий (fart - пердіти англійською)...
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02.03.2023 09:42 Ответить
Успел, слава Богу!
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02.03.2023 09:43 Ответить
побіг посцяти і всрався
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02.03.2023 09:43 Ответить
Умєр уставшім
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02.03.2023 09:44 Ответить
я спитаю як вічний ютубівський коментатор що під кожним відосіком питає - шо за музика іграє?
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02.03.2023 09:44 Ответить
Snow Walts
Lidsey stirling
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02.03.2023 09:56 Ответить
как никогда такое не спрашивающий в подобных ситуациях , а просто стартующий Sound Search, нахожу
https://www.youtube.com/watch?v=YIqSFna1RTY https://www.youtube.com/watch?v=YIqSFna1RTY

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02.03.2023 09:58 Ответить
дякую. переглянув кліп...краще я буду слухати і дивитись там де орк в хату залітає
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02.03.2023 10:11 Ответить
Зустрілись в потрібний час в потрібному місці.
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02.03.2023 09:48 Ответить
Так ,цей "фартовий"в один момент спалах в очах і одразу сцена ,кобзон співає...
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02.03.2023 09:49 Ответить
Козломордый думал, что то летит фанфурик бояры....
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02.03.2023 09:52 Ответить
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02.03.2023 10:07 Ответить
Раз туди скинули бімбу значить там ще свинособаки були, а цей організм, як кажуть - встигнув запригнути на Титанік
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02.03.2023 09:58 Ответить
Думаю просто оператор передбачив тупу логику орка ))
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02.03.2023 10:19 Ответить
Там все, мабуть, було простіше - оператор побачив, що перед сараєм звалені пусті снарядні ящики і вирішив, що всередині - "польовий" склад ***********, звідки кацапи б/к поповнюють От і кинув гранату А орку просто "падвезло малёхо"
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02.03.2023 10:38 Ответить
Он думал это гуманитарка
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02.03.2023 10:18 Ответить
В москалів якісь суїцидні настрої.
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02.03.2023 10:25 Ответить
Не тіште себе надією, з чого б не була стеля, він залишився не ушкодженим.
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02.03.2023 10:33 Ответить
Ти бачиш там "стелю"? То звичайний сарайчик з плоским дахом На стіни покладені лаги дерев"яні, а на них - шиферне покриття
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02.03.2023 10:40 Ответить
Яка стеля? На відео видно як граната зачіпляє край шиферу, відламує його і падає в середину будівлі, а після вибуху уламки пробивають стіну наскрізь ))
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02.03.2023 10:47 Ответить
не стіни а вилітають у вікно
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02.03.2023 12:00 Ответить
Тобі в э бєня, юрЫю, в э бєня!..
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02.03.2023 11:57 Ответить
Стелю пробило, та відстань, метра 4, плюс він міг коли забіг не в сторону гранати побігти, або ще якщо всередині були якись ящики чи стіни, між якими граната впала, тоді так, мін залишитися неушкодженим або з легким пораненням, але психічна травма забезпечена в будь якому випадку
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02.03.2023 12:36 Ответить
Не міг він побігти в інший бік. Вибух стався майже одночасно зі входом в будівлю. Миттєво поміняти напрямок руху теж нереально, враховуючи швидкість його руху і додаткову вагу амуніції, а забігав він по діагоналі в напрямку гранати. Побігти в бік протилежний гранаті, значить через 1.5 метри влупаситись в стіну. Сподіваємось здох кацап ...
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02.03.2023 13:06 Ответить
В таких ситуаціях сверх людиною становляться, така природа вже, і може змінити напрямок так, як ніколи б не змінив) та і 1.5 метра вирішує теж.
Взагалі, відео оборване, так би було зрозуміло - вибіг назад - неушкоджений, немає нікого - значить там лежить.
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02.03.2023 13:21 Ответить
Та й граната рвонула за будівлею.
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02.03.2023 10:37 Ответить
біг бо хотів зловити. сподіваюсь зловив сповна
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02.03.2023 10:40 Ответить
Любопытной Варваре дроном ***** оторвало.
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02.03.2023 11:07 Ответить
Это все фейк! Видео прокручено в обратную сторону! Храбрый воин точным броском гранаты из сарая денацифицировал жидобандеровский беспилотник. А затем передислоцировался.
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02.03.2023 11:09 Ответить
Знайшли один одного - орк знайшов двері, гранатка знайшла шпаринку на даху. Що це як не доля.
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02.03.2023 11:50 Ответить
Гарний волейболіст .... був.
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02.03.2023 13:53 Ответить
Да что там думать - гадать, подох он там и усё!!!
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01.05.2023 17:58 Ответить
 
 