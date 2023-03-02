Оккупант забегает в помещение, в которое падает граната, сброшенная с дрона: "Не фартовый орк". ВИДЕО

Оператор украинского дрона сбросил боеприпас в помещение, в которое забегал оккупант, чтобы скрыться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях.

"Не фартовый орк", - комментирует видео автор публикации.

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