Оккупант забегает в помещение, в которое падает граната, сброшенная с дрона: "Не фартовый орк". ВИДЕО
Оператор украинского дрона сбросил боеприпас в помещение, в которое забегал оккупант, чтобы скрыться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях.
"Не фартовый орк", - комментирует видео автор публикации.
Топ комментарии
+46 Bicko Nelich
показать весь комментарий02.03.2023 09:40 Ссылка
+46 Oleksiy Burkovskyy #461046
показать весь комментарий02.03.2023 09:43 Ссылка
+31 Volodymyr Zakaluzhnyi
показать весь комментарий02.03.2023 09:40 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Lidsey stirling
https://www.youtube.com/watch?v=YIqSFna1RTY https://www.youtube.com/watch?v=YIqSFna1RTY
Взагалі, відео оборване, так би було зрозуміло - вибіг назад - неушкоджений, немає нікого - значить там лежить.