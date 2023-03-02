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Украинские артиллеристы завершили в Эстонии обучение по стрельбе из гаубиц FH-70. ВИДЕО

На Центральном полигоне Сил обороны Эстонии в среду прошли учебные стрельбы, ставшие завершающим этапом в обучении украинских артиллеристов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на национального вещателя ERR.

Экзамен сдавали девять украинских артиллерийских расчетов. Чтобы научиться стрелять из гаубиц FH-70, украинским артиллеристам потребовалось всего две недели. "У них богатый опыт работы с советскими буксируемыми системами вооружений. Так что можно сказать, что двух недель вполне хватает", - сказал командир эстонского артиллерийского батальона, подполковник Аллан Райдма.

Это уже пятая группа украинских артиллеристов, проходящая обучение в Эстонии. До сих пор им приходилось стрелять лишь из гаубиц советского образца Д-20 и Д-30 152-го калибра - одного из самых распространенных на пространстве бывшего СССР.

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Военнослужащий ВСУ с позывным Портфель отметил, что уровень гаубиц FH-70 гораздо выше. "Это примерно, как ездить на "Жигулях" и на "Мерседесе". Смысл остается тем же самым, пушка она и есть пушка. Определенные нюансы, конечно, есть, но в целом все идентично. Отличается лишь качество", - добавил другой военнослужащий ВСУ с позывным "Шрек".

Помимо большей дальности и точности, FH-70 отличается от советских образцов и более мощным 155-м калибром. Это универсальный стандарт НАТО, а значит и проблем с боекомплектом у украинских артиллеристов будет меньше.

В ближайшие дни украинские артиллеристы отправятся вместе с освоенными в Эстонии орудиями обратно на родину. Но на фронт они попадут не сразу. "Мы еще будем обучать своих товарищей, которые не приехали сюда. Я думаю, это займет у нас немного больше времени, чем у эстонских инструкторов, но у нас парни толковые, они быстро все освоят", - сказал военнослужащий ВСУ с позывным Портфель.

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Допомогти б трохи Бахмуту!!! Хлопці чекають...
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02.03.2023 12:06 Ответить
Оце зараз потрібніше за танки
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02.03.2023 12:15 Ответить
чув як вчора навалювали
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02.03.2023 12:42 Ответить
здавали залік після закінчення навчання???
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02.03.2023 12:43 Ответить
я не питав)))
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02.03.2023 12:46 Ответить
Якщо правильно пам'ятаю, вона ще й самохідна, з двигуном 1,6 від Фольцваген. Звісно не для марш-кидків. Але змінити позицію можна
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02.03.2023 13:11 Ответить
Эстонское государственное ТВ, но дикторша ведёт передачу на русском языке:

а московские фашисты-выродки воняют последние 30 лет, что в Эстонии кто-то "притесняет" русский язык. Мрази лживые...
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03.03.2023 14:21 Ответить
 
 