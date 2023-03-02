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Уничтожение вражеского самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров вблизи Угледара. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров вблизи Угледара

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей установки и детонацию боекомплекта бойцы опубликовали в соцсетях.

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уничтожение (7156) Угледар (132)


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Топ комментарии
+23
по перше : це красиво
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02.03.2023 13:10
+15
Вугледар продовжує виробляти вугілля та вуглець))
Слава ЗСУ!
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02.03.2023 13:12
+10
Тюльпан перетворився в "розочку"!
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02.03.2023 13:15
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по перше : це красиво
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02.03.2023 13:10 Ответить
Вугледар продовжує виробляти вугілля та вуглець))
Слава ЗСУ!
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02.03.2023 13:12 Ответить
Горить, палає теїхніка ворожа, пляшка в дупі ***** переможе!
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02.03.2023 13:12 Ответить
Тюльпан перетворився в "розочку"!
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02.03.2023 13:15 Ответить
Жаль що не "добавили" - між установкою та будівлею мабуть міни в укупорках викладені
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02.03.2023 13:45 Ответить
Такі "Тюльапани" були на вулцях Маріуполя та нищили місто. Жахливая зброя, яка ховала маріупольців під руїнами їх власних осель. Усього їх не так уж і багато - до 600. Сподіваюсь, спіткала кара саме тих вбивць мирних мешканців
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02.03.2023 13:48 Ответить
Когда у нас будут самолеты с новыми ракетами или хотя бы тяжелые БПЛА с дальнобойными ракетами, то эти минометы никогда не смогут подойти без уплаты штрафа на дистанцию выстрела. Аналогично и солнцепеки-буратино, и змеи горынычи, и прочий кацапский малоточный, но крайне разрушительный хлам. Вертолеты с ракетами с лазерным наведением (точку поставим дроном) тоже отлично подойдут и будут безопасно держаться от кацапского ПВО. Наземное ПВО прикроет от кацапских самолетов, а танки, птуры и другие комлексы защитят от внезапно прорыва кацапов. Даже с ядерной миной они не смогут подойти на необходимую дистанцию, все будут уничтожаться. Кацапы все равно отправят все минометы воевать и они будут уничтожены вместе с экипажем. Так карма и настигнет тех, кто обстреливал Марьку в осаде, прекрасно понимая, куда и по кому стреляет и что будет на месте прилета. Они не смогут потом на трибунале тыкать пальцем в генералов и говорить, что те отдали им такой приказ. Это не прокатит. Кацапы эти не выполняли приказы генералов и не шли в наступление, потому что страшно, а вот здесь они делали это с удовольствием, даже многие наснимали компромата на себя.
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02.03.2023 17:24 Ответить
нэ пры зэлэных уродах
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02.03.2023 18:48 Ответить
Чорний тюльпан. Цікава доля тюльпанщиків.
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02.03.2023 13:52 Ответить
патерь нет
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02.03.2023 13:58 Ответить
Може його ще й зремонтірують...

... але вже того здоровля не буде мати!

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02.03.2023 14:31 Ответить
Завял тюльпан и дядя ваня....
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02.03.2023 14:50 Ответить
Оце 100% знищення.
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02.03.2023 14:59 Ответить
Вам не здається, що для тюльпана ствол дуже дліний?
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02.03.2023 15:05 Ответить
Так, і завужений на край, не схоже на 240мм.
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02.03.2023 15:23 Ответить
 
 