Уничтожение вражеского самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров вблизи Угледара. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров вблизи Угледара

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей установки и детонацию боекомплекта бойцы опубликовали в соцсетях.

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