Путин об инциденте в Брянской области РФ: Это террористический акт. ВИДЕО
Российский диктатор Путин прокомментировал инцидент в Брянской области. Пропаганда утверждала, что якобы "украинские диверсанты" нарушили государственную границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня совершили очередной террористический акт. Проникли на пограничную территорию и открыли огонь по гражданским. Видели, что это гражданское авто, там сидят гражданские и дети. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории и традиций, языка", - сказал он
Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.
ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.
В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.
Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.
"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.
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Іди ***** підер, рукописи не горять, за усі злочини ви суки будете відповідати.
корисні їб*нати
Какая угроза?
Учитывая что уже на "их территории" война (по их мнению после аннексии)
Лучше бы процитировал Фаину Раевскую - "Люди как свечи, либо горят, либо в жопу их".
Ху#ло продовжує намагання вкрасти чуже
"Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", - заява озброєних чоловіків коло фельдшерського пункту в Любечанах
Історія починає грати новими фарбами. Це ж тепер можна росіян привчати до терміну "гражданская война", але вже в нових сенсах.
мабуть час редагувати визначення "терроризму" у вікі
Спасло только то что удалось найти продажных предателей
Не сдохнет если раньше
Боец «Русского добровольческого корпуса» подтвердил «Важным историям», что РДК заходил на территорию Брянской области
«Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали».
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А главное с кем согласовано все это
то обстреляли Ниву,то школьный автобус; то держат заложников в мвгазине, то в ДК.
Месные власти говорят шо пока ничего не ясно, новости узнают из центральных каналов.
Но уже есть коментарий одной местной,шо у нападавших были желтые повязки.Вроде всех окружили, идет бой.Другие пишут шо удалось уйти. Вот такое кино.