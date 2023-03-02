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Путин об инциденте в Брянской области РФ: Это террористический акт. ВИДЕО

Российский диктатор Путин прокомментировал инцидент в Брянской области. Пропаганда утверждала, что якобы "украинские диверсанты" нарушили государственную границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня совершили очередной террористический акт. Проникли на пограничную территорию и открыли огонь по гражданским. Видели, что это гражданское авто, там сидят гражданские и дети. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории и традиций, языка", - сказал он

Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.

Также смотрите: Украинские артиллеристы завершили в Эстонии обучение по стрельбе из гаубиц FH-70. ВИДЕО

Брянск (117) путин владимир (31501) россия (96018)


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Топ комментарии
+79
Хах, держава-терорист звинувачує інших в тероризмі!
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02.03.2023 14:20
+44
Теракт це те, що ти зробив сьогодні в Запоріжжі . Горіти тобі в пеклі.
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02.03.2023 14:23
+35
Дно і досі не пробито, раша летить у прірву
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02.03.2023 14:21
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Всi проблем вiд кацапiв. Нема кацапiв, нема i проблем.
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02.03.2023 14:56 Ответить
***** розв'язало війну, вбиває цивільних тисячами, в Маріуполі влаштувало пекло і пробує когось звинувачувати 🤦🤦🤦🤦
Іди ***** підер, рукописи не горять, за усі злочини ви суки будете відповідати.
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02.03.2023 14:59 Ответить
Бункерный дед опять перебрал с таблетками.
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02.03.2023 17:19 Ответить
ой, як невдобно вийшло... а який ґвалт тут здіймали за критику створення того пі3даватого "рдк"...
корисні їб*нати
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02.03.2023 14:59 Ответить
Вроде не Минитмен над Кремлем сбили

Какая угроза?
Учитывая что уже на "их территории" война (по их мнению после аннексии)
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02.03.2023 15:08 Ответить
Формально конечно так. Но Брянская область - это территория рф ДО аннексии... В любом случае мутняк какой-то, как с терактами 1999 г..
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02.03.2023 15:15 Ответить
Вы хотите сказать, что Брянская область в их конституции чем то отличается от Херсонской и Запорожской областей?) Или у ***** просто оговорочка по Фрейду?)
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02.03.2023 20:38 Ответить
Не в конституции отличается, а в мозгах рабсиян. Восприятие Брянской и Херсонской областей у среднего россиянского обывателя разное. Поэтому пропагандистский эффект про некую "украинскую ДРГ, проникнувшую в Брянскую область", срабатывает лучше. С Херсонской такое не прокатит. Есть мнение, что это инсценировка для подготовки населения к каким-то новым решениям.. Но это только предположение.
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02.03.2023 21:11 Ответить
Ну тут не поспоришь... Они до сих пор на каждом шагу доказывают что Крым их, тем самым выдают себя, что сами не уверенны в этом)
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02.03.2023 21:41 Ответить
Швиденько скликать Раду Безпеки ООН.
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02.03.2023 15:01 Ответить
...і ввести "блакитні каски" в Брянську область!
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02.03.2023 18:18 Ответить
Вы представляете, как у путлера засраны мозги, если в теме терроризма, военного конфликта государственного масштаба это чучело начинает цитировать какого-то педагога ?
Лучше бы процитировал Фаину Раевскую - "Люди как свечи, либо горят, либо в жопу их".
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02.03.2023 15:01 Ответить
Ушинський - українець, жив і помер в Одесі.

Ху#ло продовжує намагання вкрасти чуже
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02.03.2023 16:09 Ответить
Коли воно шось каже таке враження , що воно ( їхнім язиком) - Бредит)))
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02.03.2023 15:02 Ответить
"Сьогодні здійснили черговий терористичний акт. Проникли на прикордонну територію та відкрили вогонь по цивільних. Бачили, що це цивільне авто, що там сидять цивільні та діти. Саме такі люди і ставили перед собою задачу позбавити нас історичної пам'яті, своєї історії та традицій, мови", - сказав він Джерело:
"Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", - заява озброєних чоловіків коло фельдшерського пункту в Любечанах

Історія починає грати новими фарбами. Це ж тепер можна росіян привчати до терміну "гражданская война", але вже в нових сенсах.
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02.03.2023 17:45 Ответить
Вот же ты падаль конченная Вова Бункерный.
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02.03.2023 15:03 Ответить
новий вид терроризму: з метою позбавити кацапів історичної пам'яті, їх історії та традицій

мабуть час редагувати визначення "терроризму" у вікі
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02.03.2023 15:04 Ответить
А если метаданные снять с записи плешивой твари, то окажется, что запись была сделана 2 дня назад.
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02.03.2023 15:05 Ответить
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02.03.2023 15:08 Ответить
А відосік записаний вчора, чи тиждень тому?
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02.03.2023 15:09 Ответить
ушинский сказал бы тебе, что ты - мразь фашистская
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02.03.2023 15:10 Ответить
Процитував Ушинського, що дуже негарно позбавляти народу його мови, а що ти ботоксне робиш в Україні і де мовне коріння бвільше сотні народів, які сьогодні сидять в параші? Але то таке, воно хоче щоб ми обсуждали це питання, але тут інше, тут підготовка терористами терористичного акту і засудження терористами свого терористичного акту. Вова повторюється, що будете "мочити їх в сартірє?", Так мочіть, чому такий стогін? І кожного "замоченого" покажіть світу з його анкетними данними, бо добре пам'ятаємо про "розіпятого мальчіка" і тваринку пишняк. Чи терористи вже втекли кудисмь? Ну звичайно знову "пройшли" в Україну? Так, терористе номер 1? Тобі і своїх громадян не жалко і дітей, аби тільки прикрити свої військові злочини в Україні?
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02.03.2023 15:12 Ответить
Прошлое мочение в сортире закончилось позором

Спасло только то что удалось найти продажных предателей
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02.03.2023 15:16 Ответить
Хвора істота, шо твої мерзоти виробляли тут у нас та й виробляють... палати тобі в Пеклі
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02.03.2023 15:13 Ответить
Головне серед іного хатьєлі лішіть ізіка, *****
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02.03.2023 15:15 Ответить
Так, хотiли вiдрiзати пуйлу язик.
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02.03.2023 16:27 Ответить
"Памагите ! Хулиганьi язьiка лишают !"
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02.03.2023 16:29 Ответить
Да он уже скоро Брежнева догонит

Не сдохнет если раньше
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02.03.2023 15:18 Ответить
очередной гляйвиц . что то задумали
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02.03.2023 15:18 Ответить
Войну Украине обьвит
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02.03.2023 21:52 Ответить
Який теракт, болєзнєнний, то СВО твоє!
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02.03.2023 15:28 Ответить
Здається щур нервує!
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02.03.2023 15:48 Ответить
Костянти́н Дмитро́вич Уши́нський - педагог і правознавець українського походження, за його словами, «якщо вимерла мова в устах народу, вимер і народ». Обстоював думку, що кожний народ має право мати школу рідною мовою, засуджував царизм за заборону вивчення УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ у школах на українських землях. (Вікіпедія).
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02.03.2023 15:51 Ответить
Так, кто забыл утром деду таблетки дать?
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02.03.2023 15:51 Ответить
70 лет прожитых во лжи и насилие ,хадис Пророка, если не чуствуешь стыда то поступай как хочешь
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02.03.2023 15:54 Ответить
НАС ТАМ НЕМАЄ.
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02.03.2023 15:54 Ответить
а зачем эта акция ?похоже на историю ФСБ с Чечней тем более что исполнители -это хорошие рузкие
Боец «Русского добровольческого корпуса» подтвердил «Важным историям», что РДК заходил на территорию Брянской области

«Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали».

https://t.me/joinchat/AAAAAFCg99bpFf62A_f3yA Инсайдер UA
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02.03.2023 16:08 Ответить
В Госдуме призвали объявить войну Украине: Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что России «абсолютно точно» нужно заканчивать «СВО» и начинать настоящую войну
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02.03.2023 16:09 Ответить
Он бы лучше объяснил в чем "задача"
А главное с кем согласовано все это
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02.03.2023 16:18 Ответить
ну а чем задача 45 человек?захватить Брянск?-это на акцию ФСБ похоже тем более через своих одноплеменнико
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02.03.2023 16:20 Ответить
Согласен
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02.03.2023 16:20 Ответить
Пора вписати в нашу Конституцію Брянську та Курську області+ ще Кубань і тоді все буде легітимно. Звичайно спочатку проведемо там референдуми з 99.9% результатом "за".
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02.03.2023 16:10 Ответить
Можна почати підіймати документи УНР, бо її правонаступництво було передано Україні.
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02.03.2023 16:34 Ответить
Лішить істарічіскай паміті, історіі, єзика і анальной девственності! Праклятиє гєйропрци! Расісушку ізобідєть удумалі! Вторглісь в свящєнниє прєдєли нашей вілікай родєни, память дєдов іспоганєлі! Втаргаться можно только мнє! Так нє честно! Гдє мой чємодан для гов?:%на? Подать єго сюда нємєдлєнно!
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02.03.2023 17:00 Ответить
А до чого тут Ушинський ? Ми що хочем забрати їхній язик ?
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02.03.2023 17:03 Ответить
А почему не взорвали жилой дом рязанским порошком? Неужели не можете сделать тоже самое, что сделали 24 года назад? Это же так просто.
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02.03.2023 17:07 Ответить
Рос. СМИ пишут хто шо-
то обстреляли Ниву,то школьный автобус; то держат заложников в мвгазине, то в ДК.
Месные власти говорят шо пока ничего не ясно, новости узнают из центральных каналов.
Но уже есть коментарий одной местной,шо у нападавших были желтые повязки.Вроде всех окружили, идет бой.Другие пишут шо удалось уйти. Вот такое кино.
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02.03.2023 17:30 Ответить
}{уйло, цей теракт воняє рязанським цукром
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02.03.2023 17:27 Ответить
24-020- 22 терористи рашисти здійснили черговий терористичний акт в Україні Вони масово.великими силами і війсковою технікою вторглися на територію суверенної України ,та відкрили вогонь по цивільних,почали знищувати їх житло.цивільну інфраструктуру .Терористичний рашистський акт в Україні ,без перериву,продовжується більше року.Наказ про початок цього терористичного акту віддав світовий рашистський терорист із світовою кличкою "куйло"
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02.03.2023 18:56 Ответить
Це такий теракт, як і незаконний обіг нароктичних засобів, коли простому громадянину в кишеню підкидують папиросу, "заряджену" коноплею.
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02.03.2023 18:59 Ответить
ИХ ТАМ НЕТ ... ЭТО ,, ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ НЕ НАШИ ,, ... ФОРМУ И ОРУЖИЕ КУПИЛИ В МЕСТНОМ МАГАЗИНЕ
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02.03.2023 18:59 Ответить
москалота, вся поголовно - ПІД@РИ, починаючи з їхнього виродка-кремлівського ***** й закінчуючи останнім зариганим бомжом на сміттєзвалищі десь в Усть-Зжопінскє чи в Урюпінскє... москалі, це всепланетарне йо@ане біосміття, яке своїм вбогим, примітивним існуванням показує всьому цивілізованому людству, як жити не можна.
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02.03.2023 19:48 Ответить
Я так понял из сказаного , что 200 летие рождения Ушинского приоритет
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02.03.2023 19:50 Ответить
А язика у татар, у бурятов і т.д..., теж бєндеровци отобралі !???
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02.03.2023 19:56 Ответить
Боже яке кончене (с)
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02.03.2023 21:12 Ответить
Старый почерк. Как взрывы многоэтажек в рашке в 1999 году.
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02.03.2023 21:44 Ответить
Таке враження що все по катехізесу, все в чому звинувачують його, він звинувачує звинивувача( обвиняет обвинителя)
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03.03.2023 06:39 Ответить
утырок ********* начал ссаться... скоро начнет сраться от страха...
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03.03.2023 08:27 Ответить
стендапер куїв
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03.03.2023 09:31 Ответить
Колективно срали в чумадан.
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03.03.2023 17:06 Ответить
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