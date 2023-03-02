Путин об инциденте в Брянской области РФ: Это террористический акт. ВИДЕО

Российский диктатор Путин прокомментировал инцидент в Брянской области. Пропаганда утверждала, что якобы "украинские диверсанты" нарушили государственную границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня совершили очередной террористический акт. Проникли на пограничную территорию и открыли огонь по гражданским. Видели, что это гражданское авто, там сидят гражданские и дети. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории и традиций, языка", - сказал он

Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.

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