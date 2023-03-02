На зверский российский обстрел Запорожья будет ответ как военный, так и юридический, - Зеленский. ВIДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 372-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел заседание Ставки – сугубо по фронтовой и ситуации безопасности. Общий доклад сделал Главнокомандующий. Был доклад разведки. ОСГВ "Хортица" – ключевое внимание Бахмут. ОСГВ "Таврия" – обсудили Донецкое и Запорожское направления. Был подробный доклад генерала Тарнавского.
На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет чувствовать нашу силу. Силу справедливости – во всех смыслах слова. И я хочу поблагодарить всех наших спасателей, которые с ночи разбирают завалы дома, подъезд которого был разрушен ракетой.
ОСГВ "Одесса" – доклад по ситуации по южному направлению. В частности, о том, что касается Херсона и Херсонщины. Конечно, не оставляем без внимания север нашего государства, границу.
Командующие прекрасно понимают, что их задача – делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", – сказал Зеленский.
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Військова - то зрозуміло. Ти до неї вже рік примазуєщься: он навіть "Жуляни" по твоїй команді заблокували (а проти Генерала, який дійсно те зробив, завели карну справу) і Київ ти деокупував! Мабуть "забористу" мівіну дєрьмак тобі підсовує!
А юридичні то як? Дєрьмака посадиш, сам підеш у відставку на лікування в наркодиспансер і Баканова з підпілля до суду випустиш?
Тріпло брехливе!
Військова буде,а юридичну "відповідь" ми вже побачили. ГП ніх.я не робить для екстрадиції вагнерівців які знаходяться в по Європі і їздять відпочивати в Турцію. Вагнергейт продовжується.