На зверский российский обстрел Запорожья будет ответ как военный, так и юридический, - Зеленский. ВIДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 372-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки – сугубо по фронтовой и ситуации безопасности. Общий доклад сделал Главнокомандующий. Был доклад разведки. ОСГВ "Хортица" – ключевое внимание Бахмут. ОСГВ "Таврия" – обсудили Донецкое и Запорожское направления. Был подробный доклад генерала Тарнавского.

На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет чувствовать нашу силу. Силу справедливости – во всех смыслах слова. И я хочу поблагодарить всех наших спасателей, которые с ночи разбирают завалы дома, подъезд которого был разрушен ракетой.

ОСГВ "Одесса" – доклад по ситуации по южному направлению. В частности, о том, что касается Херсона и Херсонщины. Конечно, не оставляем без внимания север нашего государства, границу.

Командующие прекрасно понимают, что их задача – делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", – сказал Зеленский.

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