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Новости Видео Война
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На зверский российский обстрел Запорожья будет ответ как военный, так и юридический, - Зеленский. ВIДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 372-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки – сугубо по фронтовой и ситуации безопасности. Общий доклад сделал Главнокомандующий. Был доклад разведки. ОСГВ "Хортица" – ключевое внимание Бахмут. ОСГВ "Таврия" – обсудили Донецкое и Запорожское направления. Был подробный доклад генерала Тарнавского.

На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет чувствовать нашу силу. Силу справедливости – во всех смыслах слова. И я хочу поблагодарить всех наших спасателей, которые с ночи разбирают завалы дома, подъезд которого был разрушен ракетой.

ОСГВ "Одесса" – доклад по ситуации по южному направлению. В частности, о том, что касается Херсона и Херсонщины. Конечно, не оставляем без внимания север нашего государства, границу.

Командующие прекрасно понимают, что их задача – делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", – сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-под завалов на месте ракетного удара по жилому дому в Запорожье спасены 11 человек, два человека погибли, - ГСЧС. ВИДЕО

Запорожье (2674) Зеленский Владимир (20734)


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Топ комментарии
+15
какой ответ ты же ракетную программу уничтожил...гнида
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02.03.2023 21:57
+14
пук в лужу посредством видосика
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02.03.2023 21:46
+12
Тільки нахваляєшся . Тріпло.
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02.03.2023 21:46
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пук в лужу посредством видосика
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02.03.2023 21:46 Ответить
Тільки нахваляєшся . Тріпло.
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02.03.2023 21:46 Ответить
Окремий відосик буде? Оце сила, оце відповідь!
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02.03.2023 21:46 Ответить
Ти це триндиш ледве не на кожен обстріл! Може, досить вже ******* - і пора нарешті, таки дати відповідь? Хоч дронами покошмарити Маскву і Підер? Нє? Тріпло, а не мужик.
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02.03.2023 21:53 Ответить
какой ответ ты же ракетную программу уничтожил...гнида
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02.03.2023 21:57 Ответить
оно просто знало что хуженебудет....курвы-вудка-наркотыки-импреза-фейерверки......ну и конечно ж шашлыки.(
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02.03.2023 22:11 Ответить
огидна потвора....
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02.03.2023 21:57 Ответить
"...буде наша відповідь як військова, так і юридична" Джерело:

Військова - то зрозуміло. Ти до неї вже рік примазуєщься: он навіть "Жуляни" по твоїй команді заблокували (а проти Генерала, який дійсно те зробив, завели карну справу) і Київ ти деокупував! Мабуть "забористу" мівіну дєрьмак тобі підсовує!

А юридичні то як? Дєрьмака посадиш, сам підеш у відставку на лікування в наркодиспансер і Баканова з підпілля до суду випустиш?

Тріпло брехливе!
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02.03.2023 21:59 Ответить
Хай найвэлычниший прокомментирует скандал с Безуглой (в народе Безумная). Хотя, судя по тому, шо в официальных новостях об этом ни слова, то Безумная, як и Трухин, ,,тихонечко уйдёт в лес"(с)
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02.03.2023 22:04 Ответить
Ще хтось оце щовечора дивиться... Розумному горе дурному втіха...
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02.03.2023 22:30 Ответить
рік повномасштабного вторгнення і все на місці виробництво зброї ноль ракет ноль зато на квартал 95 со ні мільйонів
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02.03.2023 22:52 Ответить
...буде відповідь як військова, так і юридична...
Військова буде,а юридичну "відповідь" ми вже побачили. ГП ніх.я не робить для екстрадиції вагнерівців які знаходяться в по Європі і їздять відпочивати в Турцію. Вагнергейт продовжується.
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02.03.2023 23:45 Ответить
Відповідь буде з асфальту, шашлику чи є-бабусь? Запроданець і вбивця нашого народу
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03.03.2023 08:26 Ответить
 
 