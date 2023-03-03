12 лет за решеткой проведет российский летчик, бомбивший Харьковскую телебашню, - СБУ. ВИДЕО

Заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа ВС РФ проведет 12 лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"6 марта прошлого года он на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и осуществил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове. Установлено, что для проведения воздушной атаки враг применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонн в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российского летчика украинские защитники сбили сразу после того, как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления он был задержан.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Фигуранту назначено наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух боевиков, обстреливавших жилые кварталы Луганской области, отправили за решетку на 9 и 10 лет, - СБУ