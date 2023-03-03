12 лет за решеткой проведет российский летчик, бомбивший Харьковскую телебашню, - СБУ. ВИДЕО
Заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа ВС РФ проведет 12 лет за решеткой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"6 марта прошлого года он на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и осуществил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове. Установлено, что для проведения воздушной атаки враг применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонн в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российского летчика украинские защитники сбили сразу после того, как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления он был задержан.
На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Фигуранту назначено наказание в виде 12 лет тюрьмы.
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В ніч пара українських МіГ-29, вийшла на перехоплення 12 рос.винищувачів. Підбив два ворожі літаки, після чого був збитий.
Ну по ходу вони по собі всіх міряють...
Щодо Т2, то саме з цієї телевежі здійснюється мовлення на всю Хар. область.
Та й яка різниця, аналогове мовлення, ци цифрове, і те і інше це радіохвилі, які не відрізняють форму сигналу а підпорядковуються однієї і тієї ж фізиці, чим вище вежа, тим далі сигнал розповсюджується.
А то 5 почти одновременно - наверное вообще ****** можно. Хорошо, 2-го числа выехали.
Ну, а кумовья сидели в подвале на ПП возле самого леса, вот они таки ******.