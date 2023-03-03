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Новости Видео Война
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12 лет за решеткой проведет российский летчик, бомбивший Харьковскую телебашню, - СБУ. ВИДЕО

Заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа ВС РФ проведет 12 лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"6 марта прошлого года он на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и осуществил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове. Установлено, что для проведения воздушной атаки враг применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонн в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российского летчика украинские защитники сбили сразу после того, как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления он был задержан.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Фигуранту назначено наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух боевиков, обстреливавших жилые кварталы Луганской области, отправили за решетку на 9 и 10 лет, - СБУ

армия РФ (19562) приговор (1232) СБУ (19983) Харьков (7548)


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Топ комментарии
+31
Лицо умного , порядочного, уверенного в себе человека , не то что рожи их пленных летунов. Вечная память ГЕРОЮ!
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03.03.2023 10:33
+24
Український часопис

В цей день 2022 року в районі Києва у повітряному бою загинув Олександр Бринжала - Герой України (2022, посмертно), майор ЗСУ, льотчик 1 класу 40 БрТА.
В ніч пара українських МіГ-29, вийшла на перехоплення 12 рос.винищувачів. Підбив два ворожі літаки, після чого був збитий.
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03.03.2023 10:25
+19
Чому не довічне??!!
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03.03.2023 10:25
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Ну фух. Через 12 років вийде прекрасною людиною
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03.03.2023 10:23 Ответить
Точніше через 11 і 3 дні
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03.03.2023 10:33 Ответить
Та не буде він сидіти 12 років,його обміняють на наших скоріше за все, суд і призначення вини - це затвердження на законодавчому рівні того що він здійснив злочин проти України і являється злочинцем, це на рівні закону,якщо хтось щось робить протизаконне то має вібуватися слідчі дії,суд,вирок і призначення покарання, це звичайна формальна процедура в любій державі,а по факту його просто обміняють на наших полонених.
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03.03.2023 10:48 Ответить
Гуманісти бл...
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03.03.2023 10:23 Ответить
Український часопис

В цей день 2022 року в районі Києва у повітряному бою загинув Олександр Бринжала - Герой України (2022, посмертно), майор ЗСУ, льотчик 1 класу 40 БрТА.
В ніч пара українських МіГ-29, вийшла на перехоплення 12 рос.винищувачів. Підбив два ворожі літаки, після чого був збитий.
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03.03.2023 10:25 Ответить
Лицо умного , порядочного, уверенного в себе человека , не то что рожи их пленных летунов. Вечная память ГЕРОЮ!
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03.03.2023 10:33 Ответить
нажаль війна забирає найкращіх, вічна пам'ять і шана героям!
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03.03.2023 10:38 Ответить
я думав катапульта рятує...RIP
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03.03.2023 11:45 Ответить
Двоє проти 12. Він знав на шо йшов. Честь і хвала.
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03.03.2023 15:55 Ответить
Чому не довічне??!!
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03.03.2023 10:25 Ответить
смысл? все равно обменяют.
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03.03.2023 10:30 Ответить
Патамуша он са слезами на глазах нажимал кнопку бомболюка.
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03.03.2023 10:30 Ответить
Всеодно кацап не виживе...
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03.03.2023 10:31 Ответить
12? Чому не довічне?
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03.03.2023 10:28 Ответить
Бо поміняють на нашого льотчика, якщо попаде в полон....
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03.03.2023 10:31 Ответить
Його скоріш за все вже обміняли
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03.03.2023 10:32 Ответить
2,5 тон бомб на телевежу - кацапи дійсно ідіоти, бо тільки вони можуть думати, що у 21 сторіччі телебачення настільки важливе (не кажучи про те, що у нас уже не ефірне мовлення, а Т2).
Ну по ходу вони по собі всіх міряють...
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03.03.2023 10:30 Ответить
Усе вони " робили грамотно" , завдяки ждунам в Криму і Донбасі ці території вдалося відносно легко окупувати.
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03.03.2023 10:59 Ответить
якщо б телебачення не було важливим то в кацапні голова хоч трохи думала , а українці не вибрали піськограя президентом під час війни .
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03.03.2023 11:07 Ответить
А ви вважаєте, що в цьому заслуга лише ТБ? Інтернет роль не зіграв з усіма його зеботами?
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03.03.2023 11:14 Ответить
саме так, інтернет має другорядне значення бо в інтернеті інформація подається різна . телебачення подає інформацію однобоко і вона направлена на не дуже розумних людей якими легко маніпулювати .
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03.03.2023 11:25 Ответить
Якщо не важливе, навіщо зелені вже рік палять стільки грошей на "шмарофон"?
Щодо Т2, то саме з цієї телевежі здійснюється мовлення на всю Хар. область.
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03.03.2023 11:08 Ответить
Шмарофон - то відмивання бабла, подивіться на його рейтинги, його реально не дивиться ніхто... Ну і для Т2 телевежа не дуже-то і потрібна, високі вежі для ефірного сигналу важливі, а не для цифрового. Т2 от і у Карпатах ловить...
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03.03.2023 11:13 Ответить
Я тобі кажу, що це центральний вузол Т2 мовлення в області, до чого тут висота вежі?
Та й яка різниця, аналогове мовлення, ци цифрове, і те і інше це радіохвилі, які не відрізняють форму сигналу а підпорядковуються однієї і тієї ж фізиці, чим вище вежа, тим далі сигнал розповсюджується.
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03.03.2023 11:20 Ответить
звичайно він виродок, але телевежа то таке, а ті, "херої", хто скидав авіабомби на житлові будинки Чернігова, що з ними? їх відпустили, обміняли?
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03.03.2023 10:31 Ответить
Не тільки відпустили, а й краснопикий дебіл Красноярцев, який бомбив Чернігів а потім у полі застрелив селянина - сидів, обвішаний медальками на промові *****, ***** торгував в образі героя.
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03.03.2023 11:27 Ответить
Кругломордого обмiняли на пятьох наших.
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03.03.2023 11:58 Ответить
В нас за масове вбивства під час війни 12 років, а в США тільки за експорт електротехніки до московії мінімум 20 РОКІВ. То хто бореться з агресією Московії українські суди чи американські?! Питання до влади. Може ВРУ пора перестати спати а приймати жорсткі закони проти агресорів, колобаронтів, зрадників.
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03.03.2023 10:31 Ответить
Наскільки я розумію, то він вже давно пішов на обмін
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03.03.2023 10:31 Ответить
Він про це ніколи не дізнається !
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03.03.2023 10:33 Ответить
Після відбуття покарання передати новому Сирійському уряду, там строків давності немає.
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03.03.2023 10:34 Ответить
Наблюдал как его сбили со двора дома, помню этот день как будто вчера было.....
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03.03.2023 10:38 Ответить
Сидели в погребе на Алексе, когда первый раз бомбили одной бомбой, незабываемые ощущения, несмотря на 2 км расстояние. По земле хорошо звук передается.
А то 5 почти одновременно - наверное вообще ****** можно. Хорошо, 2-го числа выехали.
Ну, а кумовья сидели в подвале на ПП возле самого леса, вот они таки ******.
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03.03.2023 11:14 Ответить
Да, ощущения непередаваемые. Больше впечатлили не взрывы от бомб, а момент пролета самолёта низко над домами, это что-то....
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03.03.2023 14:56 Ответить
Хорошо, 2-го утром выехали вместе с родителями, а днем уже возле Довженко бомбанули, в паре дворов от их хаты, мать бы не пережила наверное.
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03.03.2023 15:20 Ответить
Это, конечно, ни в какое сравнение с искандером в гимназию прямо за окном.
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03.03.2023 15:24 Ответить
одна надежда у него - если переизберут на вторую каденцию, то есть шанс по УДО выйти.
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03.03.2023 10:45 Ответить
Швабру йому а не 12 років.
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03.03.2023 10:46 Ответить
нехай усі 12 років одробляє збитки (що, звісно, неможливо) - працює на "уранових копальнях", а не сидить у теплі за написанням мемуарів "как я дамбіл бамбас"
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03.03.2023 10:47 Ответить
..і чому й досі жирує ублюдок портнов та подібні татаровці?
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03.03.2023 10:51 Ответить
Покарання заочно відбуватиме? Нафіга постити цю інфу,якщо його вже давно обміняли,як і красноярцева?
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03.03.2023 10:49 Ответить
Мало! Українське правосуддя - посміховисько. Разом з нашим кримінальним кодексом.
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03.03.2023 10:51 Ответить
Продав кацапам транзістор в США - отримав 20 років, прийшов вбивати українців або вбивав - отримав 12 років. Хто ми?
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03.03.2023 10:53 Ответить
Ахреенеть! Вчера в США дали 20 лет контрабандистам военного оборудования! А тут терроризм, 2,5 тонны сброшеных бомб и 12 лет . Деточкин виноват, но он не виноват .
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03.03.2023 10:58 Ответить
Питання де льотчик-фыгурант зараз? Якщо на параші, то чого не судять *****? Воно під захистом українського правосуддя?
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03.03.2023 11:01 Ответить
12 років малувато. Але сам факт того, що узький пілот ув'язнений і сидить в українській в'язниці не мало вартує.
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03.03.2023 11:21 Ответить
Смішний та жалюгідний термін. Ви коли закони міняти будете? Треба тим хто воював проти України якщо не страту то по декілька довічних термінів як в США тобто по 100 років з можливістю після наприклад 40 отримати помилування. І на уранові рудники їх.
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03.03.2023 11:28 Ответить
Взагалі, після того, як заїбашили дебютного летуна, який впав на ХАЗі, після того, як всім стало зрозуміло, що ви маєте інтерес до тої вежі, сподіватися на те, що навколо телецентру не сидить купа розрахунків зі Стінгерами та Іглами и продовжувати посилати туди свої лєтадла - це повний дебілізм, притаманний виключно кацапам.
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03.03.2023 11:32 Ответить
Обмен на защитников Мариуполя?
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03.03.2023 11:47 Ответить
12 років, за що такий гуманізм??? чому не довічне з конфіскацією???
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03.03.2023 11:52 Ответить
Хай там здохне від гангрени сраки...
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03.03.2023 13:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0XZqosF_kE8 Надеюсь в тюрьме он будет пирогом!
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03.03.2023 16:00 Ответить
 
 