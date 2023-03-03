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Около 20 штурмовиков потеряли оккупанты при попытке захватить украинскую позицию вблизи Бахмута. ВИДЕО

Российские оккупанты потеряли около 20 штурмовиков убитыми и ранеными при попытке захватить позицию подразделений "Гонор" и "Волки "Да Винчи" вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атакующих действий врага зафиксировал беспилотник. На записи видны две волны наступления оккупантов, успешно отраженных украинскими воинами.

"Бойцы подразделений "Гонор" и "Волки "Да Винчи" отбивают штурм русни на окраинах Бахмута", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Читайте: Ситуация в Бахмуте остается очень изменчивой, - Пентагон

армия РФ (19562) уничтожение (7156) Бахмут (1604)


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Топ комментарии
+16
для полноты картины не хватает мавика с ф-1 в конце.
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03.03.2023 11:20
+6
Блін. Прочитав заголовок подумав що літаків стільки ''приземлили'' . А там про кацапоістот)
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03.03.2023 11:33
+4
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03.03.2023 11:35
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Хорошо, но мало. Мало Нужно больше и не убирайте тела,пусть удобрением станут,Авось нормальный будет президент и на этой земле сады зацветут и села воспрянут духом,как это было когда-то.
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03.03.2023 11:19 Ответить
для полноты картины не хватает мавика с ф-1 в конце.
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03.03.2023 11:20 Ответить
Підрозділу "Птахи Мадяра" наказано вийти з Бахмута. Це що за мутки?
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03.03.2023 11:25 Ответить
https://www.5.ua/ru/rehyoni/ptytsam-madiara-prykazaly-nemedlenno-viity-yz-bakhmuta-na-novie-boevie-pozytsyy-vydeo-300416.html https://www.5.ua/ru/rehyoni/ptytsam-madiara-prykazaly-nemedlenno-viity-yz-bakhmuta-na-novie-boevie-pozytsyy-vydeo-300416.html

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03.03.2023 11:35 Ответить
Ну і? Що це означає? Що "піліть відосікі" повинен тільки один?
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03.03.2023 11:40 Ответить
Здохнути в українській посадці за пуцєна - справжня мрія кацапа.
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03.03.2023 11:31 Ответить
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03.03.2023 11:35 Ответить
Оту опалубку треба таки заповнити.
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03.03.2023 12:09 Ответить
Блін. Прочитав заголовок подумав що літаків стільки ''приземлили'' . А там про кацапоістот)
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03.03.2023 11:33 Ответить
Хто ще не бачів? Тут теж про 200х орків.
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
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03.03.2023 14:01 Ответить
На відео показана робота виключно нашої арти. При чому тут штурмові підрозділи "Гонор" та "Вовки Да Вінчі" - абсолютно незрозуміло!
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03.03.2023 14:04 Ответить
Я вірно зрозумів з цього відео,що артилерія в основному попадала не по цих штурмовиках,а поряд,або по тих точках,які русня встигала залишити?
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04.03.2023 14:03 Ответить
 
 