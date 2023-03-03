Около 20 штурмовиков потеряли оккупанты при попытке захватить украинскую позицию вблизи Бахмута. ВИДЕО

Российские оккупанты потеряли около 20 штурмовиков убитыми и ранеными при попытке захватить позицию подразделений "Гонор" и "Волки "Да Винчи" вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атакующих действий врага зафиксировал беспилотник. На записи видны две волны наступления оккупантов, успешно отраженных украинскими воинами.

"Бойцы подразделений "Гонор" и "Волки "Да Винчи" отбивают штурм русни на окраинах Бахмута", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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