Около 20 штурмовиков потеряли оккупанты при попытке захватить украинскую позицию вблизи Бахмута. ВИДЕО
Российские оккупанты потеряли около 20 штурмовиков убитыми и ранеными при попытке захватить позицию подразделений "Гонор" и "Волки "Да Винчи" вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атакующих действий врага зафиксировал беспилотник. На записи видны две волны наступления оккупантов, успешно отраженных украинскими воинами.
"Бойцы подразделений "Гонор" и "Волки "Да Винчи" отбивают штурм русни на окраинах Бахмута", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s