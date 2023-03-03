Ближний бой с оккупантами в Бахмуте: "В подвале еще несколько сук засело! П#дар, выходи, Ваня!". ВИДЕО

В сети опубликованы фрагменты ближнего боя украинских бойцов с оккупантами в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, часть окупантов бойцы уже уничтожили и пытаются ликвидировать тех, кто спрятался в подвале частного жилого дома.

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