Ближний бой с оккупантами в Бахмуте: "В подвале еще несколько сук засело! П#дар, выходи, Ваня!". ВИДЕО
В сети опубликованы фрагменты ближнего боя украинских бойцов с оккупантами в Бахмуте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, часть окупантов бойцы уже уничтожили и пытаются ликвидировать тех, кто спрятался в подвале частного жилого дома.
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+54 Прощай немытая раССея
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показать весь комментарий03.03.2023 12:16 Ссылка
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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Не унывайте, пацаны
Там пригнать бочку шмурдяка - сами бы вылезли.
- Синку! Ви тих гемонів перебить хочете?
- Ага!
- Так обійди он тудою Там в задку насипу над льохом - "витяжка" Труба Так ти туди кинь гранату Вона в акурат посеред погреба впаде!
- Мамко! Так там же ваша "заготівля"!
- Ой! Виб"єте їх - городину нову вирощу
Так і зробили
Респект воинам ВСУ.
- стаять феесбе
-наші чергу туди і феесбе замовкло