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Ближний бой с оккупантами в Бахмуте: "В подвале еще несколько сук засело! П#дар, выходи, Ваня!". ВИДЕО

В сети опубликованы фрагменты ближнего боя украинских бойцов с оккупантами в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, часть окупантов бойцы уже уничтожили и пытаются ликвидировать тех, кто спрятался в подвале частного жилого дома.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Как украинские воины громили армию РФ вблизи Угледара. ВИДЕОподборка

уничтожение (7156) боевые действия (4253) Бахмут (1604)


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Топ комментарии
+54
Ваня здох би через 15 хвилин від такої звукової доріжки і без пострілів....А хлопцям респект!...
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03.03.2023 12:15
+46
Розказували хлопці у квітні: Вибивали кацапів з села Кілька засіло у льоху - з кулеметом І не підійдеш і гранату не докинеш Кличе бабця з дому:
- Синку! Ви тих гемонів перебить хочете?
- Ага!
- Так обійди он тудою Там в задку насипу над льохом - "витяжка" Труба Так ти туди кинь гранату Вона в акурат посеред погреба впаде!
- Мамко! Так там же ваша "заготівля"!
- Ой! Виб"єте їх - городину нову вирощу
Так і зробили
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03.03.2023 13:47
+36
Ваня пі@ ор в підвалі і обісцявся , і обі@ рався з переляку

Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.03.2023 12:16
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Ваня здох би через 15 хвилин від такої звукової доріжки і без пострілів....А хлопцям респект!...
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03.03.2023 12:15 Ответить
А Ванька лежить і нюхає землю.
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03.03.2023 12:16 Ответить
Ваня пі@ ор в підвалі і обісцявся , і обі@ рався з переляку

Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.03.2023 12:16 Ответить
Не унывайте, пацаны
Не унывайте, пацаны
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03.03.2023 12:18 Ответить
Горілкою треба виманити!
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03.03.2023 12:27 Ответить
Они классно подсекаются на боярку!
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03.03.2023 12:47 Ответить
Call of Duty отдыхает

Там пригнать бочку шмурдяка - сами бы вылезли.
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03.03.2023 13:15 Ответить
Маячня!
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03.03.2023 19:00 Ответить
опять смотреть на Телеге и нах наложили какую-то громкую дебильную музыку? слов главного героя почти не слышно. хрень какая-то
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03.03.2023 13:20 Ответить
тобі ти тут случайно..кобзона слухай меломан
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03.03.2023 13:30 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.03.2023 13:24 Ответить
Нужно привезти в Бахмут пару 200л. бочек метилового спирта, оставить для орков и наступление остановится)))
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03.03.2023 13:24 Ответить
дл чого твій висер.. там війна.там і наші хлопці теж кровтю землю поливають а тобі аби щось ляпнути. привези постав. розумник
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03.03.2023 13:33 Ответить
Розказували хлопці у квітні: Вибивали кацапів з села Кілька засіло у льоху - з кулеметом І не підійдеш і гранату не докинеш Кличе бабця з дому:
- Синку! Ви тих гемонів перебить хочете?
- Ага!
- Так обійди он тудою Там в задку насипу над льохом - "витяжка" Труба Так ти туди кинь гранату Вона в акурат посеред погреба впаде!
- Мамко! Так там же ваша "заготівля"!
- Ой! Виб"єте їх - городину нову вирощу
Так і зробили
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03.03.2023 13:47 Ответить
Супер!
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03.03.2023 14:32 Ответить
Бравые парни очень так буднично и деловито уничтожают рашистскую сволочь.

Респект воинам ВСУ.
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03.03.2023 14:38 Ответить
Nezabarom povernemo Bahmut.
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03.03.2023 15:04 Ответить
Мочи русню.
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03.03.2023 15:55 Ответить
Спасибі за працю , хлопці . Бережи вас Боже !
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03.03.2023 16:59 Ответить
Дякуємо за захист! Слава нашим Героям~захисникам!!!! Нехай щастить! Смерть рашистським окупантам!!!💛💙
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03.03.2023 18:58 Ответить
Помню відео було як десь на донеччині бтр впритул підійшов і кричать
- стаять феесбе
-наші чергу туди і феесбе замовкло
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03.03.2023 19:56 Ответить
Валіть їх усіх, хлопці! Не переймайтеся.
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04.03.2023 11:33 Ответить
Скорее надо кричать Ахмед, Казбек выходи, или там Саламбек или Гюльчатай какие у них там монгольские имена.
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04.03.2023 16:51 Ответить
 
 