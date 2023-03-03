Боевой вылет дрона, который 26 февраля взорвал российский самолет ДРЛО А-50 на белорусском аэродроме "Мачулищи". ВИДЕО (обновлено)
Белорусские партизаны показали боевой вылет дрона 26 февраля, взорвавший российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи"
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксирован полет дрона от взлета до непосредственно момента взрыва.
По информации источников LB.ua, все исполнители этой спецоперации смогли прямо под носом у ФСБ выехать в третьи страны, забрав с собой флешки с записями из дронов.
В отличие от предыдущего видео, которое появилось в сети вчера, здесь снята не просто разведывательная работа беспилотника, а именно боевые кадры 26 февраля – от взлета дрона до непосредственно момента взрыва.
Исполнители спецоперации также рассказывают, что на аэродроме работали две "птички". Одна (на видео) села на фюзеляж самолета и взрывом повредила радиолокационное оборудование. Вторая – снимала этот процесс, а через несколько минут – сама приземлилась на "тарелку" российского самолета и взорвалась. Поэтому, по всей вероятности, мы скоро увидим и новые видео.
"Такая спецоперация – это не просто серьезный имиджевый удар по врагу, а еще один сигнал российским военным о том, что они не могут чувствовать себя спокойно в Беларуси. В плане безопасности там – проходной двор. И мы будем этим пользоваться. Спасибо белорусским партизанам за сотрудничество, смелость и профессиональную работу", - отметили источники издания, знающие детали спецоперации.
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Замінити антену локатора, на декілька тижнів.
І це якщо буде на що міняти.
Це в разі коли ви виробляєте ці локатори. І то декілька місяців. А коли ви визнаете, що пошкоджені стратегічні (!!!!!) бомбардувальники (1/3 ядерної триади, тобто підлодки, наземні ракети та авіаційні) вони не те що не можуть побудувати нові, а навіть полагодити не здатні...
То слово "триндець", завдяки рашці, наберає усе нові та нові значення.
Или он стоит пустой?
Підказали кацапсинам...що заберіть звідси літак... бо його можуть шваркнути. Оце і вся **партизанська** робота...)))))
Ну і де відео підриву?! Херня повна. Схиляюся до думки, що весь цей спектакль - це операция прикриття для впровадження в інформаційний простір України ворожої структури під назвою "беларуцкій гальюн". Типо вони підірвали і геть знищили рідкісний літак. А насправді той просто перелетів у інше місце, що вже говорить про те, що він АБСОЛЮТНО справний, там перечекає, а потім повернеться до своєї роботи. А "беларуцькій гальюн" - то вже такі "герої", що аж страшно.
https://www.youtube.com/watch?v=-SoqX8YRJb4&t=110s Второй дрон был умнее , наложил кучку бк на саму тарелку, улетел и подорвал удаленно через пару часов.