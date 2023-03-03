Боевой вылет дрона, который 26 февраля взорвал российский самолет ДРЛО А-50 на белорусском аэродроме "Мачулищи". ВИДЕО (обновлено)

Белорусские партизаны показали боевой вылет дрона 26 февраля, взорвавший российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи"

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксирован полет дрона от взлета до непосредственно момента взрыва.

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По информации источников LB.ua, все исполнители этой спецоперации смогли прямо под носом у ФСБ выехать в третьи страны, забрав с собой флешки с записями из дронов.

В отличие от предыдущего видео, которое появилось в сети вчера, здесь снята не просто разведывательная работа беспилотника, а именно боевые кадры 26 февраля – от взлета дрона до непосредственно момента взрыва.

Исполнители спецоперации также рассказывают, что на аэродроме работали две "птички". Одна (на видео) села на фюзеляж самолета и взрывом повредила радиолокационное оборудование. Вторая – снимала этот процесс, а через несколько минут – сама приземлилась на "тарелку" российского самолета и взорвалась. Поэтому, по всей вероятности, мы скоро увидим и новые видео.

"Такая спецоперация – это не просто серьезный имиджевый удар по врагу, а еще один сигнал российским военным о том, что они не могут чувствовать себя спокойно в Беларуси. В плане безопасности там – проходной двор. И мы будем этим пользоваться. Спасибо белорусским партизанам за сотрудничество, смелость и профессиональную работу", - отметили источники издания, знающие детали спецоперации.