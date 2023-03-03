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Боевой вылет дрона, который 26 февраля взорвал российский самолет ДРЛО А-50 на белорусском аэродроме "Мачулищи". ВИДЕО (обновлено)

Белорусские партизаны показали боевой вылет дрона 26 февраля, взорвавший российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи"

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксирован полет дрона от взлета до непосредственно момента взрыва.

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По информации источников LB.ua, все исполнители этой спецоперации смогли прямо под носом у ФСБ выехать в третьи страны, забрав с собой флешки с записями из дронов.

В отличие от предыдущего видео, которое появилось в сети вчера, здесь снята не просто разведывательная работа беспилотника, а именно боевые кадры 26 февраля – от взлета дрона до непосредственно момента взрыва.

Исполнители спецоперации также рассказывают, что на аэродроме работали две "птички". Одна (на видео) села на фюзеляж самолета и взрывом повредила радиолокационное оборудование. Вторая – снимала этот процесс, а через несколько минут – сама приземлилась на "тарелку" российского самолета и взорвалась. Поэтому, по всей вероятности, мы скоро увидим и новые видео.

"Такая спецоперация – это не просто серьезный имиджевый удар по врагу, а еще один сигнал российским военным о том, что они не могут чувствовать себя спокойно в Беларуси. В плане безопасности там – проходной двор. И мы будем этим пользоваться. Спасибо белорусским партизанам за сотрудничество, смелость и профессиональную работу", - отметили источники издания, знающие детали спецоперации.

авиация (2839) Беларусь (7914) уничтожение (7156) дроны (4049)


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Топ комментарии
+36
Судя по местам атаки, они не только изучили, но и смогли нанести максимально возможное поражение, делающее это ДРЛО бесполезным.
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03.03.2023 12:41
+29
Бляха як шо я зарад в двір винесу гелікоптер малого на пульті і запустю його, то блін через максимум 10 хв мене вже питатимуть як мінімум поліцейські що це я надумав, бо хтось тай побаче. А тут бляха стратегічне місце, літак за 300 млн баксів, а дрон хіба що не насцяв на нього.
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03.03.2023 12:41
+26
ППО бдіт, потрібно було гніздо в двигуні звити)
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03.03.2023 12:22
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ППО бдіт, потрібно було гніздо в двигуні звити)
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03.03.2023 12:22 Ответить
Двигун замінити - справа декількох годин.
Замінити антену локатора, на декілька тижнів.
І це якщо буде на що міняти.
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03.03.2023 12:24 Ответить
Це був сарказм)
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03.03.2023 12:27 Ответить
Замінити антену локатора - декілька тижнів?!...

Це в разі коли ви виробляєте ці локатори. І то декілька місяців. А коли ви визнаете, що пошкоджені стратегічні (!!!!!) бомбардувальники (1/3 ядерної триади, тобто підлодки, наземні ракети та авіаційні) вони не те що не можуть побудувати нові, а навіть полагодити не здатні...

То слово "триндець", завдяки рашці, наберає усе нові та нові значення.
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04.03.2023 11:09 Ответить
Гарно....
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03.03.2023 12:23 Ответить
Ех, треба було гранату закинути в двигун...
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03.03.2023 12:24 Ответить
ну і що було пошкоджено? білоруси так описували та і описують,мов вони там тонну взривчатки взірвали..прям героїчно так розповідають,мов самі вручну гранатами закидали
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03.03.2023 12:32 Ответить
подають як якусь сенсаційну подію
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03.03.2023 12:35 Ответить
Так може ти просто не розумієш, що таке ДРЛО?
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03.03.2023 12:39 Ответить
А можете зробити краще?
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03.03.2023 13:17 Ответить
Найтехнологічніші і найскладніші у виготовленні частини цього ДРЛО.
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03.03.2023 12:36 Ответить
Глянем, через який час ця байда прилетить назад.
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03.03.2023 12:49 Ответить
Один дрон сів на "горб" з радаром. Другий - на "гриб" біля хвоста. Кажуть, дрони були оснащені кумулятивними зарядами. Одна маленька дірочка - і обладнанню гаплик. І не треба розносити той літак на шматки. Хоча краще було б рознести. Але можливості такої, мабуть, не було.
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03.03.2023 19:25 Ответить
можно было сделать несколько ходок с толовыми шашками, а потом последнюю с Ф-1. )))
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03.03.2023 12:33 Ответить
Не можна, бо вже після першої ходки треба на лижі вставати.
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03.03.2023 15:19 Ответить
Аэродром "Мочи еще!"
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03.03.2023 12:35 Ответить
а взорвать на крыле, где топливные баки?
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03.03.2023 12:36 Ответить
Крылья на порядок легче починить, чем высокотехнологичные антенны.
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03.03.2023 12:42 Ответить
Так он бы просто сгорел

Или он стоит пустой?
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03.03.2023 12:50 Ответить
А пожежа? Там паливо. Могла бути просто купка металолому.
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03.03.2023 12:53 Ответить
Их перед вылетом заправляют.
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03.03.2023 13:08 Ответить
А після посадки зливають?
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03.03.2023 13:09 Ответить
Да. Топливо на стоянке сливают
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03.03.2023 17:37 Ответить
Пари палива все одно залишаються, які могли спричинити вибух крила, чим пошкодити весь аналоговнєт. Дилетанти там підривали без консультацій з авіаспеціалістами
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03.03.2023 20:07 Ответить
обладнання пошкодили напевно. а з крилами могло бути 50/50
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03.03.2023 20:42 Ответить
Стоило до начала конструкцию самолёта изучить....
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03.03.2023 12:39 Ответить
Судя по местам атаки, они не только изучили, но и смогли нанести максимально возможное поражение, делающее это ДРЛО бесполезным.
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03.03.2023 12:41 Ответить
"Тарелка" и "горб" сразу за кабиной, +электропроводка
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03.03.2023 12:44 Ответить
В таких самолетах и изучать нечего, радары рлс размещаются всегда на узнаваемых забортных конструкциях. А радар рлс это самая сложная и высокотехнологичная в изготовлении часть рлс.
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03.03.2023 12:47 Ответить
Вроде горб это спутиковая связь. Мне кажется куда дороже было бы лупить по кабине пилотов или радару. В первом варианте не факт, что он бы своим ходом улетел.
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04.03.2023 01:53 Ответить
Судя по всему там даже антенна не пострадала которая внутри тарелки. Обшивку алюминиевую только подсмалили и все.
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04.03.2023 09:26 Ответить
Бляха як шо я зарад в двір винесу гелікоптер малого на пульті і запустю його, то блін через максимум 10 хв мене вже питатимуть як мінімум поліцейські що це я надумав, бо хтось тай побаче. А тут бляха стратегічне місце, літак за 300 млн баксів, а дрон хіба що не насцяв на нього.
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03.03.2023 12:41 Ответить
А шо нього сцяти все що пов'язано з кацапстаном зашкварене й так
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03.03.2023 19:27 Ответить
Та кааанешно, "декільке годин".
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03.03.2023 20:30 Ответить
Чудово, дрлошці канець.
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03.03.2023 12:44 Ответить
Було два вильоти, в першому вильоті посадка була на ""круглу" антену!
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03.03.2023 12:45 Ответить
То мабуть польотний контролер запрограмували, щоб без керування потім бомбу тим самим маршрутом приніс.
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03.03.2023 12:48 Ответить
маршрут тоді був інший, над будинком не пролітав і зайшов зі сторони хвоста літака...
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03.03.2023 12:52 Ответить
То була розвідка, це бойовий виліт - 2 дрони з вибухівкою і шрапнел'ю вивели з ладу радари.
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03.03.2023 12:58 Ответить
Я так предполагаю антенна кацаполета не выдержала визга и сгорела
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03.03.2023 13:05 Ответить
Якось на попередньому відео на антені не було снігу,скільки раз вони там ошивались.
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03.03.2023 13:14 Ответить
Царство Небесне дронові! Ти - наш герой!
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03.03.2023 13:19 Ответить
Там по состоянию охраны выглядит что могли даже приехать на грузовике, обложить всё взрывчаткой и неспеша уехать, по пути снимая селфи на фоне разлетающихся кусков кацаполёта.
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03.03.2023 13:20 Ответить
Наступна ціль - луб'янка/х*йлостан.
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03.03.2023 13:30 Ответить
У вівторок дрон долетів до Коломни, всього 70 км не долетів до москви.
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03.03.2023 19:39 Ответить
... дрон сів у сніг і банально зламався... пошкодивши гвинти. На останніх секундах відео чутно відключення двигунів. Ніяких вибухів очевидно не було...бо нащо демонствувати обліт навколо літака.. а на поперелньому відео посадку та зліт з поверненням? Та й друге відео вже на засніженому літаку.. І посадка тому і не вдалася... що літак був засніжений. Висновок простий! Виявили смердячі поламаний беспілотник... підняйлася тревога... почали рити та шукати. Якби спрацювало , як писали по 200 гр. вибухівки..то з антени літака залишилося б одне шмаття... І от тоді він би стовідсотково нікуди не полетів. А так ..судячи з маячні..що змінювалася кожного дня від пошкодження тарілки... до виходу з ладу авіоніки... та іншої маячні... ще не факт що літак полетів у Таганрог на ремонт..як пишуть. Може полетів на базу в Іваново і виходячи з ситуації тепер буде літати звідти..щоб наступного разу дісно не прилетіло щось у тих Мачулищах.
Підказали кацапсинам...що заберіть звідси літак... бо його можуть шваркнути. Оце і вся **партизанська** робота...)))))
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03.03.2023 13:33 Ответить
я теж не повірю партизанам без довідки з аеропорта ,з мокрою печаткою ,пидписи і куриний код обовязково
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03.03.2023 19:58 Ответить
... ну то я не заперечую... Казки і дорослі люди *******... !! Насолоджуйтесь!))))
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03.03.2023 21:17 Ответить
Gang Olsena w akcji. Właściwie, to nie rozumiem na co czeka Białoruś. Powinna napaść na Rosję i zakończyć temat. Baćkę na to stać.
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03.03.2023 13:40 Ответить
https://www.dialog.ua/war/269024_1677772261 НЕМНОГО ДРУГОЕ ВИДЕО ДРОНА
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03.03.2023 13:52 Ответить
"Працювали 2 дрони - один сів на фюзеляж літака і вибухом пошкодив радіолокаційне обладнання. Другий - фільмував цей процес, а через кілька хвилин - сів на антену російського літака і також підірвався".
Ну і де відео підриву?! Херня повна. Схиляюся до думки, що весь цей спектакль - це операция прикриття для впровадження в інформаційний простір України ворожої структури під назвою "беларуцкій гальюн". Типо вони підірвали і геть знищили рідкісний літак. А насправді той просто перелетів у інше місце, що вже говорить про те, що він АБСОЛЮТНО справний, там перечекає, а потім повернеться до своєї роботи. А "беларуцькій гальюн" - то вже такі "герої", що аж страшно.
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03.03.2023 14:17 Ответить
... слово *гальюн* у морскій терміноогії....))))
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03.03.2023 17:12 Ответить
Іншої назви цей гаюн не заслуговує.
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03.03.2023 19:09 Ответить
"Білоруські партизани" так обіс***лися з "знищеним" літаком,що тепер ще місяць вивалюватимуть нові й нові відео.....Мовляв,дивіться,як все круто було.....Не хочуть чіпси репарації платити,а може ці "партизани" легендовані бульбоКГБ....
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03.03.2023 18:46 Ответить
Обісрався тут лише ти. І вже не вперше.
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03.03.2023 19:11 Ответить
За сьогодні на Цензорі за глибиною заглядання ти всіх перевершив…
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03.03.2023 19:26 Ответить
Это явно бы первый дрон, что около 6 утра что то подорвал в районе кабины пилотов.
https://www.youtube.com/watch?v=-SoqX8YRJb4&t=110s Второй дрон был умнее , наложил кучку бк на саму тарелку, улетел и подорвал удаленно через пару часов.
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03.03.2023 19:29 Ответить
Так би і у мавзолєй чи на башку пуйла. Там багато не треба, 9 граммів вистачить))
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03.03.2023 19:39 Ответить
Охреніти, ніякої охорони, дрон мостився як курка на гніздо.
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03.03.2023 19:41 Ответить
Пшик
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03.03.2023 19:50 Ответить
Только на фотках со спутника все целое там
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03.03.2023 19:56 Ответить
Рано показали потрібно було пошкодить максимальну кількість літаків тепер врог знає і буде охороняти.а за операцію виконавцям респект.
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03.03.2023 19:56 Ответить
Фюзеляж треба було дирявити, тоді б не злетів. Антена - периферійя
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03.03.2023 19:57 Ответить
Так, чекайте, це ж інший дрон в інший день. У вчорашньому відео тарілка на літаку без снігу була, було видно стару краску, а тут у снігу все
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03.03.2023 20:10 Ответить
Якщо дивитись фото супутника,то біля літака стоять гелікоптери,на відео їх нема . До тогож при раскадровці відео можна побачити,що в кабіні пілота одне скло забито фанерою... Гадаю це фейкове відео..
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03.03.2023 22:50 Ответить
Занадто довго висів над літаком. Склалося таке враження що не міг вирішити куди краще "приземлитися", а це недолік в підготовці якщо немає точного плану дій.
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04.03.2023 13:57 Ответить
 
 