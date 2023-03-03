75 квартир в новостройке на Софиевской Борщаговке принудительно изъяли на основании письма из Минобороны. ВИДЕО
Инвесторы новостроек Софиевской Борщаговки, среди которых переселенцы и семьи с детьми, обратились к главе Главного управления разведки Кирилла Буданова с просьбой разобраться в ситуации с изъятием их квартир и выселением жителей на основании письма из Министерства обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет 5 канала.
Жители и их адвокаты считают, что речь идет о сделке.
Факт принудительного выселения без соответствующих документов приехала зафиксировать полиция.
Дело касается 75 квартир в ЖК. Представители застройщика тоже удивлены действиями Минобороны и не понимают легитимности самого письма, подписать которое не имели никаких соответствующих полномочий.
Как отмечается, застройщик инициировал судебные процессы по законности изъятия квартир.
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Прибутковий бізнес для ЗЕлених ця війна.
Коли їх уже розженуть?Одні брехні,вкиди.Що за ідіот,цей редактор .Ради піару готовий такі нісенітниці верзти,що аж вуха закручуються.
А чому не Diamond Hill?
В Дарницькому районі чи на Печерську гірші квартири ?Чи Борщагівка ближче до центру?