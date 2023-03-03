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75 квартир в новостройке на Софиевской Борщаговке принудительно изъяли на основании письма из Минобороны. ВИДЕО

Инвесторы новостроек Софиевской Борщаговки, среди которых переселенцы и семьи с детьми, обратились к главе Главного управления разведки Кирилла Буданова с просьбой разобраться в ситуации с изъятием их квартир и выселением жителей на основании письма из Министерства обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет 5 канала.

Жители и их адвокаты считают, что речь идет о сделке.

Факт принудительного выселения без соответствующих документов приехала зафиксировать полиция.

Дело касается 75 квартир в ЖК. Представители застройщика тоже удивлены действиями Минобороны и не понимают легитимности самого письма, подписать которое не имели никаких соответствующих полномочий.

Как отмечается, застройщик инициировал судебные процессы по законности изъятия квартир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационная администрация Симферополя выселяет из общежития семьи бывших "ополченцев": "Оснований занимать помещения нет"

Буданов Кирилл (458) выселение (52) квартира (466) Минобороны (9405)


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Топ комментарии
+20
Прийшла весна... прийшов час відбирати премії у військових та житло у цивільних.
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03.03.2023 14:17
+12
"Це ІПСО!"-верещить рєзніков.
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03.03.2023 14:22
+10
Таке собі чісто патріотічєскоє мародерство в тилу. Яєць по17 грн за штуку вже недостатньо.
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03.03.2023 14:24
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03.03.2023 14:14 Ответить
Що, і там шукають ''яйка по 17"?
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03.03.2023 14:16 Ответить
Це на заміну яєць. Треба ж харчуватись.
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03.03.2023 15:02 Ответить
Прийшла весна... прийшов час відбирати премії у військових та житло у цивільних.
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03.03.2023 14:17 Ответить
Мабуть МО знову агентiв кремля знайшло)
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03.03.2023 14:21 Ответить
Навпаки це вказівка від Путлера, що люди їхали прямо у Польшу на ПМЖ.
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03.03.2023 16:38 Ответить
"Це ІПСО!"-верещить рєзніков.
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03.03.2023 14:22 Ответить
Представники забудовника теж здивовані діями Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/v3403462

Згадайте, хто у нас міністром оборони і перестаньте дивуватись!
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03.03.2023 14:23 Ответить
Таке собі чісто патріотічєскоє мародерство в тилу. Яєць по17 грн за штуку вже недостатньо.
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03.03.2023 14:24 Ответить
Ето не беспредел. Ето очередная диверсия врага с целью подорвать украинское общество изнутри. Не зря в нормальных странах в военное положение мародеров, казнокрадов и подстрекателей расстреливают по закону военного времени
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03.03.2023 14:37 Ответить
нет никакого общества, волчий закон и дикий капитализм.
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03.03.2023 14:46 Ответить
Вот так и защищай страну. От врага защититься можно. А потом сам себя от бандитского государства не сможешь защититься.
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03.03.2023 14:42 Ответить
Це не государство бандітскоє, а це рєзніков і його карєфани - бандіти.
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03.03.2023 15:09 Ответить
А Баданов яких боком?
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03.03.2023 14:56 Ответить
А на підставі листа Міносвіти теж можна примусово вилучити житло? Чи Мінмолоді і спорту? Чи тільки Міноборони? (при всій повазі до справжніх оборонців України).
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03.03.2023 15:06 Ответить
вылкул тоже отжимает в кривом роге авто для своих титушек которые в 2014 году терроризировали Днепр атимайданом и избивали прохожих арматурами
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03.03.2023 15:12 Ответить
Тепер це Цигикало добряче "відцигикають" на зоні...
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03.03.2023 15:14 Ответить
яйця ковтнули? ну то вам їх тепер засунуть у горлянку
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03.03.2023 15:46 Ответить
Оооо!!! То Рєзніков ще й квартири біженців віддимає.

Прибутковий бізнес для ЗЕлених ця війна.
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03.03.2023 16:21 Ответить
Нові господарі квартир певно вже хабарі дали Резнікову!
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03.03.2023 16:36 Ответить
вилучили в бахмуті а не софіївський борщагівці, там і до роботи ближче добиратися
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03.03.2023 16:49 Ответить
ЯКА ГАНЬБА ! ПIД ЧАС ВIЙНИ НА ТАКЕ ДИВИТИСЬ ! НЕМА СЛІВ .....
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03.03.2023 18:14 Ответить
Ну,если такая хрень в Киеве творится,то представьте что делается в Бахмуте-Часов Яре,Славянске и Краматорске...Там вообще никакого листа не треба...Заходи в любой понравившийся дом,квартиру и живи-пользуйся что хозяева оставили,бери что хочешь.Что военные собственно с прошлого лета и практикуют.Коммунизм блд... в чистом виде.
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03.03.2023 19:37 Ответить
Какой то бред.... Изъятие у собственника на основании письма? И причём здесь Гур?
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03.03.2023 20:00 Ответить
Яке ж ви стадо) Нікого не дивує що ніде не вказано ані адреси, ані назви ЖК, взагалі нічого. Я би теж повівся, але я з С.Борщагівки і такі події тут би тихо не пройшли) Тому, запевняю вас, це лютий вброс
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04.03.2023 10:08 Ответить
Ярослав, як же не гарно так про людей казати. Цікаво стадо - це люди які постраждали від дій влади? Чи стадо ті люди які в шоці від цієї ситуації. Якщо ви не бачите, що відео знімають на ЖК Софія от Мартинова в його офісі, мабуть ви не володієте інформацією, но це не дає права вам так ставитись до людей. Я відкрию вам очі, це правда! І я знаю постраждалих, це дуже важка ситуація на цей час війни, коли люди з дітьми опиняться на вулиці. Вам всього найкращого і бути добрішими. Кожен з нас може попасти в подібну ситуацію.
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04.03.2023 17:12 Ответить
Блін,цей 5 канал вже задрав з своїми провокаціями.Ще Шапокляк співала,що добрими справами прославиться не можна,але ж,всьому є межа.
Коли їх уже розженуть?Одні брехні,вкиди.Що за ідіот,цей редактор .Ради піару готовий такі нісенітниці верзти,що аж вуха закручуються.
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28.03.2023 01:22 Ответить
Софіївська Борщагівка-який елітний район,що аж самі ГУРівці вирішили там заселитися.
А чому не Diamond Hill?
В Дарницькому районі чи на Печерську гірші квартири ?Чи Борщагівка ближче до центру?
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28.03.2023 01:29 Ответить
 
 