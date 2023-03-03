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Фонд Притулы закупил 101 БТР для ВСУ, первые 24 уже передали военным. ВИДЕО

Фонд Сергея Притулы закупил и доставляет партию БТР – всего 101 единица.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на Спартаны, наш фонд закупил и доставляет в Украину исторически рекордную партию бронетехники, которая заходит не по линии межправительственной коммуникации! 101 бронетранспортер. Первую партию из 24 уже передали военным", - говорится в сообщении .

Смотрите: Артиллеристы 55 и 77 бригад уничтожили под Угледаром две российские установки разминирования, - Притула. ВИДЕО

помощь (7861) БТР (366) ВСУ (6673) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+28
Притула вкотре обламав всіх зрадофілів і нитиків про питання де кошти. .
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03.03.2023 15:53
+28
Хочеш сказати, гроші донатять не дорослі та неадекватні люди?!
Що поганого в тому, щоб перевірити, як витрачені твої гроші?
Чи нада проста вєріть?!
Юсупова постійно викладає чеки та платіжки, чому придворний волонтер не може?
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03.03.2023 16:18
+28
Ти правий!
73% ніколи не визнають, що помилялись!
Для них відосік від коміка-наше всьо!
Вірять зразу, не перевіряючи
От же кретини!
Правильно я зрозумів твій спіч?
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03.03.2023 16:31
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Якщо би батько моєї дружини був мафіозі, як у Притули, то можна.
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03.03.2023 18:17 Ответить
На ще невтік працює, курва.
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03.03.2023 17:07 Ответить
Не поверишь, не на олигархов работает Притула!
У него другие приоритеты, Притула за Украину!
Вот так все просто и без задней мысли. Так бывает. Он волонтер.
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03.03.2023 17:23 Ответить
Очевидно же всей элите, что Притула работает на наРФию!
Явно на пост президента будет баллотироваться! Конкурент. Надо мочить!
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03.03.2023 17:30 Ответить
Я у тебя давно в чем то там?
Даунито хромосомо, это про тебя.
Дату регистрации посмотри, сначала, прежде, чем позориться.
Я был на Майдане еще со времен революции на граните.
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03.03.2023 17:44 Ответить
Його б може у міністерство по закупівлям) , та може й в Президенти)
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03.03.2023 16:49 Ответить
Щире ДЯКУЮ за величезну працю вам і донати всім добрим людям ! РАЗОМ переможемо!
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03.03.2023 17:15 Ответить
Минулого тижня допомагав з ремонтом автомобільної техніки одній бригаді. Бійці мені розповідали "незлим тихим словом" про допомогу притули. По-перше, двигун буса від притули, завантажений амуніцією, ************ через пару десятків кілометрів "застукав". Хлопці терміново почали шукати транспорт, щоб дуже необхідний вантаж потрапив до місця призначення, а бус відбуксирували в майстерню для кап.ремонту двигуна. Через деякий проміжок часу хлопці забрали відремонтований бус,знову завантажили боєзапас і через кілька кілометрів цей бус розломився навпіл. Знову терміново шукали т.з. для відправки боєзапасу на "0", а тій "допомозі" від притули в майстерні винесли вердикт - 100% іржавий металолом, которий не підлягає ніякому ремонту.
Ось така муйня.
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03.03.2023 17:16 Ответить
Ало порохоботы и прочие зрадофилы у вас эта.....зрада отклеилась,
А Притуша молодец мужик в отличие от местных баб в коментах,которые ни копейки на допомогу ВСУ не дали зато верещат в каждой теме на него с предьявами.
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03.03.2023 17:18 Ответить
Дело в том, что притула в недалеком прошлом топил не за шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА, а за ЗЕклована(так его тут называют). А легионы шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА, куруглосуточно пропердываюшие здесь диваны злопамятны

Чеки им понимаешь подавай!
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03.03.2023 17:30 Ответить
Справа в тому, що Притула шахрай та брезло. І вже не раз на цьому палився.
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03.03.2023 18:58 Ответить
Де докази, шо він шахрай???

Є кримінальні справи? Засвітився в "схємах"? Якийсь блоХЄР в ютубі крошить на нього батон??
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03.03.2023 19:06 Ответить
Гугл в поміч. Починаючм з того, як він зажав премію, яку громко обіцяв перерахувати на благодійність.

З тих пір постійно брехня, мутки, підтасовки.
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03.03.2023 19:09 Ответить
Дай скрін свого чека.
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03.03.2023 17:41 Ответить
Ти шо???!!!

Це ж не сфоткатися на фоні чужих Спартанів.
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03.03.2023 18:56 Ответить
Я "порохобот" і я задонатив на бронеавтомобіль типу "Шильд" ,которий має своє ім'я "Халк". Всередині того "Халку" є табличка з моїми вигравіруваними П. І. Б. + мій іменний піксель на бортах і це ще не все. Рівно таку ж суму на цей же "Шильд" добавив П. О. Порошенко, ну така у нас "порохоботів" домовленість. Так що завали своє жало, непотріб.
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03.03.2023 18:29 Ответить
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03.03.2023 18:52 Ответить
Чому піховшеки всі українофоби та працюють на московію?
Це з вікіпедії:

В'ячесла́в Володи́мирович Піхо́вшек (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 13 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1966 1966 , місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5 Тальне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкаської області ) - український проросійський пропагандист, журналіст і публіцист. З червня 1999 року лауреат звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Заслужений журналіст України .

На початку своєї журналістської кар'єри наприкінці 1980-их Піховшек не мав настільки яскраво виражених проросійських поглядів, однак з роками він суттєво радикалізувався. Працюючи на проросійських телеканалах Медведчука (NewsOne/ZIK/112/https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Перший незалежний тощо) його риторика стала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F українфобською , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE проросійською , та антизахідною.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]
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03.03.2023 19:38 Ответить
Піховшек, на фото "порохоботи" з придбаними ними та сім'єю П. О.Порошенка автомобілями та бронеавтомобілями.
А ти покажи фото де єрмаки, зєленські, татарови, коломойські та всілякі другі "піховшеки" на фоні придбаних ними бронеавтомобілями для ЗСУ

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03.03.2023 19:43 Ответить
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03.03.2023 23:10 Ответить
Всіх цікавить ціна спартана, а от порахувати самому можна і дуже не складно так ось зібрано грошей на 60 штук по ціні 90-100к .після скандалу... привіз 101шт узнаєм ціну
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03.03.2023 17:28 Ответить
Цена вещей меняется каждый день. 3 месяца назад генераторы стоили от 30 тысяч, сегодня 8.
Покупают машины за бугром, у продавцов, которые цинично понимают их необходимость.
Притула уже писал об этой проблеме, что там тоже дельцы и понимают, что ценность товара определятся его степенью необходимости.
Кто занимался реальным волонтерством, меня поймет. что простого бумажного чека, Притула не сможет показать, т.к. есть еще колоссальное количество смазывающего ресурса, чтобы техника попала на передовую. Я даже не верю, что это реально!
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03.03.2023 17:37 Ответить
Писав? То нахрена звязується з такими?
Чомусь куди не ткни носом у притули пройоби!
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04.03.2023 11:02 Ответить
Спартаны вещь нужная. Люди участвующие в их покупке - красавчики.
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03.03.2023 17:56 Ответить
Притула - альтернативний "волонтер" від ОПЗЄ, як Сирський альтернатмвний "героїчний генерал".

А ОПЗЄ обирає звичайно для піару таких же уйобків,, як вони самі.
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03.03.2023 19:14 Ответить
Притула - это Арахамия , Арахамия - это Притула. Спутник - это Притула.
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03.03.2023 19:24 Ответить
Притула, іди в президенти.
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03.03.2023 20:05 Ответить
Зеле-типіли знайшли нового блазня на заміну Зеленському?
Не бажають нормально жити - знов обдуритися бажають.
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04.03.2023 01:08 Ответить
Нє, ну а як ви хотіли? У ахмедова свій фрік тримався дупою за президентське крісло? Тримався. Бєнін фрік тримається? Тримається. То що, пінчук якийсь... нерідний, що його фрікові не можна того?
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04.03.2023 20:34 Ответить
Щось не подобається- іди зроби сам і краще, а не дзявкай, сидячі на дивані...
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04.03.2023 11:43 Ответить
назви ціну за одиницю, а то зе-вівцям пох вони дебіли в 7 поколінні, ******* відео з ляльками, що говорять, а то бабла бариги тобі багато скидають, - з АТБ з кожної покупки 1 грн, з ОККО з кожного літра 1 грн і так далі , що ********** навіть скасував створення реєстру олігархів.
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04.03.2023 12:02 Ответить
А ты чего всплыл? Про таких как ты правду говорят - не тонет.
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04.03.2023 18:30 Ответить
А держава щось думає робити, чи держморди будуть по морях-океанах, а дурний нарід хай донатить?!
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04.03.2023 20:40 Ответить
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