Фонд Притулы закупил 101 БТР для ВСУ, первые 24 уже передали военным. ВИДЕО
Фонд Сергея Притулы закупил и доставляет партию БТР – всего 101 единица.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"За средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на Спартаны, наш фонд закупил и доставляет в Украину исторически рекордную партию бронетехники, которая заходит не по линии межправительственной коммуникации! 101 бронетранспортер. Первую партию из 24 уже передали военным", - говорится в сообщении .
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У него другие приоритеты, Притула за Украину!
Вот так все просто и без задней мысли. Так бывает. Он волонтер.
Явно на пост президента будет баллотироваться! Конкурент. Надо мочить!
Даунито хромосомо, это про тебя.
Дату регистрации посмотри, сначала, прежде, чем позориться.
Я был на Майдане еще со времен революции на граните.
Ось така муйня.
А Притуша молодец мужик в отличие от местных баб в коментах,которые ни копейки на допомогу ВСУ не дали зато верещат в каждой теме на него с предьявами.
Чеки им понимаешь подавай!
Є кримінальні справи? Засвітився в "схємах"? Якийсь блоХЄР в ютубі крошить на нього батон??
З тих пір постійно брехня, мутки, підтасовки.
Це ж не сфоткатися на фоні чужих Спартанів.
Це з вікіпедії:
В'ячесла́в Володи́мирович Піхо́вшек (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 13 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1966 1966 , місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5 Тальне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкаської області ) - український проросійський пропагандист, журналіст і публіцист. З червня 1999 року лауреат звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Заслужений журналіст України .
На початку своєї журналістської кар'єри наприкінці 1980-их Піховшек не мав настільки яскраво виражених проросійських поглядів, однак з роками він суттєво радикалізувався. Працюючи на проросійських телеканалах Медведчука (NewsOne/ZIK/112/https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Перший незалежний тощо) його риторика стала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F українфобською , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE проросійською , та антизахідною.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]
А ти покажи фото де єрмаки, зєленські, татарови, коломойські та всілякі другі "піховшеки" на фоні придбаних ними бронеавтомобілями для ЗСУ
Покупают машины за бугром, у продавцов, которые цинично понимают их необходимость.
Притула уже писал об этой проблеме, что там тоже дельцы и понимают, что ценность товара определятся его степенью необходимости.
Кто занимался реальным волонтерством, меня поймет. что простого бумажного чека, Притула не сможет показать, т.к. есть еще колоссальное количество смазывающего ресурса, чтобы техника попала на передовую. Я даже не верю, что это реально!
Чомусь куди не ткни носом у притули пройоби!
А ОПЗЄ обирає звичайно для піару таких же уйобків,, як вони самі.
Не бажають нормально жити - знов обдуритися бажають.