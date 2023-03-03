Фонд Притулы закупил 101 БТР для ВСУ, первые 24 уже передали военным. ВИДЕО

Фонд Сергея Притулы закупил и доставляет партию БТР – всего 101 единица.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на Спартаны, наш фонд закупил и доставляет в Украину исторически рекордную партию бронетехники, которая заходит не по линии межправительственной коммуникации! 101 бронетранспортер. Первую партию из 24 уже передали военным", - говорится в сообщении .

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