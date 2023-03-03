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Клиентка гостиницы в Одессе довела до слез персонал из-за его украиноязычности: "Это же колхоз. Я вообще дружу с Трухановым. Имейте в виду". ВИДЕО
Русскоязычная клиентка гостиницы в Одессе довела до слез представительницу персонала гостиницы из-за ее украиноязычности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись разговора клиентки опубликована в соцсети.
Позже клиентка гостиницы опубликовала видеозапись, на которой на украинском языке приносит извинения за инцидент.
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+130 Kindrat74
показать весь комментарий03.03.2023 16:19 Ссылка
+126 Александр Чуднивец #474549
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+103 Alexey Poltorak
показать весь комментарий03.03.2023 16:18 Ссылка
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Мне бы такое заявили, я бы, радостно улыбаясь, мгновенно ответил что-то типа: "Извиняйте. Рублей нема. У нас тут приличное заведение а не свинарник. И не бордель, как Вы, по-видимому, привыкли. Это у Вас, в борделе, с Вами рублями расплачиваются. А у нас, в отеле, расплачиваются законным платежным средством - гривнами".
Ну, или: "Нет рублей. Гривны есть, а рублей нет. Но, желание клиента для нас закон. По этому, Вашему горю я постараюсь помочь. Знаете где "Потемкинская лестница"? Вот по ней спускаетесь, там дальше море. Оно называется Чёрным (не знаю уж почему, ведь всем известно, что его украинцы выкопали). Заходите в море и плывете на восток (это там, где встает солнце). Через какое-то время доплывете до г. Севастополь. Там с Вами рублями рассчитаются. Но поторопитесь, скоро в Севастополе рублей тоже не будет".
Ну, или: ".... . Плывите в Севастополь. Правда сейчас вода холодная. Но это ничего - говно не тонет, так что доплывете".
Это я вот так, с ходу придумал... А вариаций могут быть сотни.
И себе настроение подняла бы и хамло на место поставила (пусть идет жалуется директору, он её тоже пошлет по известному адресу).
Таки "колхозніца" образила милу виховану нормальну дівчину!
Більше того,- ця "калхозна свиня" образила весь укараїнський народ!
Потрібно впроваджувати закон про позбавлення громадянства!!!
На жаль робите це без закону може тільки "калхозне" бNдло, яке вже понад тридцять років доривається до влади, включно із зеленими "калхозними" свиньми...
Але це все - наслідки кривавого зросійщення протягом 19-20 століть, коли в голови місцевих вбивалося, що "здєсь руская зємля", хоча навколишні села та райцентри завжди розмовляли переважно українською, та й сама Одеса стала Одесою на кістках українців, що жили тут до цього значно довше...
https://youtu.be/7oEh4qLolY0
Нашу, миленьку дівчинку до сліз довести?!?!?! А на колу ти в центрі Одеси давно сиділа, тупа *****?!?!?! Рублі в вас ходили від рубленої гривні. І поки ви нафту у Сибіру не знайшли, ві жабраковали по всьому світові, утиркі ******!!!
Цей тупий російськомовний спермоприймач з вухами тре з України відправляти взад на її чесно народжені болота південного Уралу. Можливо в Одесі є притомні люди, що можуть організувати таку подорож?!!!