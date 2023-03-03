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Клиентка гостиницы в Одессе довела до слез персонал из-за его украиноязычности: "Это же колхоз. Я вообще дружу с Трухановым. Имейте в виду". ВИДЕО

Русскоязычная клиентка гостиницы в Одессе довела до слез представительницу персонала гостиницы из-за ее украиноязычности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись разговора клиентки опубликована в соцсети.

Позже клиентка гостиницы опубликовала видеозапись, на которой на украинском языке приносит извинения за инцидент.

Читайте также: "Ситуация в Одессе возмутительна": языковой омбудсмен Креминь просит мэра Труханова убрать вывески на русском

Автор: 

Одесса (7918) отель (123) украинский язык (1192) русский мир (624) Труханов Геннадий (318)


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Топ комментарии
+130
Тупезне хамовите коровисько!
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03.03.2023 16:19
+126
Це кацапське смердюче лайно ще ображає українців на українській землі...як таке взагалі можливо...Цю кацапську свиню потрібно викинути негайно взад зпарєбрік...
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03.03.2023 16:20
+103
Труханов, ти ще у кріслі?
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03.03.2023 16:18
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Ну, говоря по совести, ей тогда не следует работать в сфере обслуживания. Она слишком эмоциональна и, по видимому, является интровертом (хамство клиентов - дело обычное для обслуживающего персонала).
Мне бы такое заявили, я бы, радостно улыбаясь, мгновенно ответил что-то типа: "Извиняйте. Рублей нема. У нас тут приличное заведение а не свинарник. И не бордель, как Вы, по-видимому, привыкли. Это у Вас, в борделе, с Вами рублями расплачиваются. А у нас, в отеле, расплачиваются законным платежным средством - гривнами".
Ну, или: "Нет рублей. Гривны есть, а рублей нет. Но, желание клиента для нас закон. По этому, Вашему горю я постараюсь помочь. Знаете где "Потемкинская лестница"? Вот по ней спускаетесь, там дальше море. Оно называется Чёрным (не знаю уж почему, ведь всем известно, что его украинцы выкопали). Заходите в море и плывете на восток (это там, где встает солнце). Через какое-то время доплывете до г. Севастополь. Там с Вами рублями рассчитаются. Но поторопитесь, скоро в Севастополе рублей тоже не будет".
Ну, или: ".... . Плывите в Севастополь. Правда сейчас вода холодная. Но это ничего - говно не тонет, так что доплывете".
Это я вот так, с ходу придумал... А вариаций могут быть сотни.
И себе настроение подняла бы и хамло на место поставила (пусть идет жалуется директору, он её тоже пошлет по известному адресу).
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14.03.2023 04:36 Ответить
Двояке враження. З одного боку огида від таких клієнтів, яких ще досі вистачає...З іншого свідома молодь в Одесі, що не губиться та робить все можливе, щоб квітла Україна!
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04.03.2023 08:29 Ответить
А мені здається що власник готелю звільнить чи оштрафує цих дівчаток.
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04.03.2023 10:36 Ответить
Потім буде на телехвона перед ними вибачатись і так до кінця світу.
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04.03.2023 11:23 Ответить
После того, как этот инцедент получил широкую огласку, он должен быть свосем глупым, что бы сделать такое.
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04.03.2023 17:20 Ответить
Яка юридична оцінка такої поведінки? Співробитниці готелю була нанесена моральна травма. Як вона буде компенсована? Доки такі люди не почнуть нести юридичну відповідальність, їх нічого не зупинить. Те, що вони принесли вибачення, - це ніщо. З них як з гусака вода. Вони і надалі будуть себе по хамськи поводити.
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04.03.2023 10:49 Ответить
Оце так мразота, і носить же таких українська земля
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04.03.2023 11:20 Ответить
Що би ця мразь говорила як би в її будинок потрапила ракета
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04.03.2023 11:42 Ответить
А, таки, і на правду - обідно!
Таки "колхозніца" образила милу виховану нормальну дівчину!
Більше того,- ця "калхозна свиня" образила весь укараїнський народ!
Потрібно впроваджувати закон про позбавлення громадянства!!!
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04.03.2023 13:29 Ответить
а у нас і без закону, кого хочуть, того і позбавляють громадянства.
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04.03.2023 16:05 Ответить
На жаль!
На жаль робите це без закону може тільки "калхозне" бNдло, яке вже понад тридцять років доривається до влади, включно із зеленими "калхозними" свиньми...
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04.03.2023 17:18 Ответить
Факт образи по національному признаку! Чому мовчить влада!
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04.03.2023 13:52 Ответить
Це типово для міст на сході України: якщо ти україномовний-значить із села, що в принципі логічно, адже окупанти по селах не селились. Для цієї людини, із низьким рівнем культури і загального розвитку єдиний спосіб показати свою зверхність-це принизити когось по національному признаку. Це поведінка окупанта, бидла. В
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04.03.2023 14:00 Ответить
Якщо ти, тупе, не розмовляєш українською у відповідь, то хоча б не гавкай що Одеса завжди розмовляла російською! Тупі хамовиті хабалки - так.
Але це все - наслідки кривавого зросійщення протягом 19-20 століть, коли в голови місцевих вбивалося, що "здєсь руская зємля", хоча навколишні села та райцентри завжди розмовляли переважно українською, та й сама Одеса стала Одесою на кістках українців, що жили тут до цього значно довше...
https://youtu.be/7oEh4qLolY0
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04.03.2023 14:55 Ответить
А ця ***** що взагалі робить в Україні?!?!?!

Нашу, миленьку дівчинку до сліз довести?!?!?! А на колу ти в центрі Одеси давно сиділа, тупа *****?!?!?! Рублі в вас ходили від рубленої гривні. І поки ви нафту у Сибіру не знайшли, ві жабраковали по всьому світові, утиркі ******!!!

Цей тупий російськомовний спермоприймач з вухами тре з України відправляти взад на її чесно народжені болота південного Уралу. Можливо в Одесі є притомні люди, що можуть організувати таку подорож?!!!
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04.03.2023 15:09 Ответить
Що це за страхопудало, хто ця какая разніца губата ???
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04.03.2023 15:12 Ответить
КОБИЛА, В тебе ніпелі порвались в губах, іди зміни, та підкачай свої вахлі!
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04.03.2023 16:03 Ответить
Такі губи як у неї поприроді не бувають. Явно надули їй ці губи. Тупе єство.
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04.03.2023 16:57 Ответить
Труханівська сосна ?! Ні ? Ну , що курва то напевно.
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04.03.2023 17:42 Ответить
кацапйо козломорде
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04.03.2023 17:56 Ответить
Откуда эта рублядь?

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05.03.2023 11:34 Ответить
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