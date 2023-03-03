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19 041 28

Бойцы Нацгвардии уничтожили вражеский ЗРК "Тор М1" стоимостью $25 миллионов. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии Украины в Донецкой области уничтожили вражеский ЗРК "Тор М1" стоимостью 25 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, проведя разведку и обнаружив цели окупантов, гвардейцы успешно нанесли удар и уничтожили путем сброса боеприпаса с БПЛА автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1" и российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

Смотрите также: Экипаж украинского танка уничтожает четыре российских бронемашины вблизи Авдеевки.ВИДЕО беспилотника

Автор: 

уничтожение (7171) Национальная гвардия (2153) ЗРК (209)


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Топ комментарии
+48
Тепер вартість десь 3000 грн за тонну
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03.03.2023 17:13
+23
это самый рентабельный метод добычи чермета.
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03.03.2023 17:17
+20
Бійці ЗСУ знищили Тор М1. Наразі він має назву ВРОТ М2
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03.03.2023 17:17
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Тепер вартість десь 3000 грн за тонну
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03.03.2023 17:13 Ответить
это самый рентабельный метод добычи чермета.
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03.03.2023 17:17 Ответить
Да какой рентабельный цыганва с бомжами жалуються сросия *ука димпенгует много и почти задаром металоломом наводнила Украину
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03.03.2023 18:55 Ответить
Хороший такой "карманный" БПЛА, берёт на борт уже два боеприпаса..
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03.03.2023 18:32 Ответить
Бійці ЗСУ знищили Тор М1. Наразі він має назву ВРОТ М2
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03.03.2023 17:17 Ответить
Тор1! - дубль 2 - матор!
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03.03.2023 17:18 Ответить
Букі, Панцєрі, Тори работают горять в висшей стєпєні ефєктівно (с)
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03.03.2023 17:18 Ответить
Цікаві новини з болот:
- на маскві у своєму домі задушений розробник вакцини спутнік v
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03.03.2023 17:23 Ответить
После совместных утех мальчики поссорились из-за того, что клиент, якобы не заплатил за услуги. Алексей взял Андрея на удушающий и удерживал, пока партнёр не перестал подавать признаки жизни.
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03.03.2023 18:04 Ответить
Побочка.......
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03.03.2023 18:07 Ответить
у кацапов был выбор: либо включить РЛС и получить хармс, либо не включать и иметь возможность успеть ********* с лёгкой контузией.
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03.03.2023 17:25 Ответить
так.... кілька кацапів встигли здриснути. А жаль.... запечені в залізяці були б кращі. Так, і ромам пиляти й пиляти лобзиками ці залізяки
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03.03.2023 18:25 Ответить
ромы по цветному. Чермет местным оставляют.
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03.03.2023 18:30 Ответить
Жду не дождусь, когда дронами зафигарят "Панцири" на московских крышах...
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03.03.2023 17:27 Ответить
Вони самі проваляться. Нєхер всяеий непотріб на дахи таскати. Само їбане. Смачного паління!
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03.03.2023 17:38 Ответить
Москва Газета бесплатных обявлений 2023 год

«Сниму квартиру в зоне прикрытия С-300, С-400 В зоне прикрытия «Панцырь 1С» , «Бук» и «Тор» - не предлагать! …»
До речі -тільки на днях випадково помітив що ти "підписку" хотів Я якось не приглядаюся до такого тому й не побачив вчасно Вибач! Якщо не передумав - пошли повторно запит - я підтверджу
Хотів ще нагадать - 28 березня "роковини" по Сергійовичу
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03.03.2023 17:59 Ответить
Цікаво на скільки поверхів міністерства нападів униз провалиться той панцир у цьому випадку
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03.03.2023 17:58 Ответить
1.05 -******* припев-это бомба!
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03.03.2023 17:32 Ответить
********** у коментах, а рашисти виготовили оте за $25 млн, а ми - ні. Смійтесь далі...
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03.03.2023 17:52 Ответить
Більше не виготовлять. Потрібно додавити, щоб і баби їхні більше не нарожалі.
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03.03.2023 18:05 Ответить
Зачьотно!
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03.03.2023 17:58 Ответить
Молодці хлопці , гарно працюєте ,підіймаєте настрій усім добрим людям!
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03.03.2023 17:59 Ответить
Кацапи як щурі розбіглися.
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03.03.2023 18:13 Ответить
Агро-дрон гарно обробив москальску залізяку гранатами від РПГ. Екіпаж як ті хробаки повтікали на жаль.
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03.03.2023 18:13 Ответить
Классная штука эти южнокорейские "Револьверы".
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03.03.2023 18:19 Ответить
Тоже на третьей бомбе задумался? Неплохо валят
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03.03.2023 20:22 Ответить
https://www.epravda.com.ua/publications/2023/02/28/697511/ Росія продовжує збирати високоточну зброю із західних мікрочипів



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03.03.2023 18:35 Ответить
бойтесь свинособаки УКРАИНСКИХ нло!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2023 20:03 Ответить
 
 