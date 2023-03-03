Бойцы Нацгвардии уничтожили вражеский ЗРК "Тор М1" стоимостью $25 миллионов. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии Украины в Донецкой области уничтожили вражеский ЗРК "Тор М1" стоимостью 25 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, проведя разведку и обнаружив цели окупантов, гвардейцы успешно нанесли удар и уничтожили путем сброса боеприпаса с БПЛА автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1" и российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

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