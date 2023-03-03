Они, бл#, лезут. Тут п#здец, столько двухсотых, - российский оккупант о вагнеровцах на Донбассе. АУДИО

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередной перехват разговора российского оккупанта с родными, где он говорит о больших потерях ЧВК "Вагнер" на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР.

В сообщении ГУР отмечается: "Военнослужащий России о слухах от бойцов ЧВК:

Оккупант рассказывает слухи от "вагнеровцев" о том, что в феврале война должна была закончиться, и их должны были вывести в "Россию" - Луганскую и Донецкую области;

"они вообще *банутые эти чвк-ки…они все обкуренные, нах*й";

"они все зеки (чвк), бл*, но они *башат там вообще";

"тут п*здец - столько 200-х, ох*еть".

Читайте также: "Вроде должно быть у нас наступление, а долбят по нам": российский оккупант жалуется на плохие условия и отсутствие техники, - перехват ГУР. АУДИО