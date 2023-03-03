Они, бл#, лезут. Тут п#здец, столько двухсотых, - российский оккупант о вагнеровцах на Донбассе. АУДИО
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередной перехват разговора российского оккупанта с родными, где он говорит о больших потерях ЧВК "Вагнер" на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР.
В сообщении ГУР отмечается: "Военнослужащий России о слухах от бойцов ЧВК:
Оккупант рассказывает слухи от "вагнеровцев" о том, что в феврале война должна была закончиться, и их должны были вывести в "Россию" - Луганскую и Донецкую области;
"они вообще *банутые эти чвк-ки…они все обкуренные, нах*й";
"они все зеки (чвк), бл*, но они *башат там вообще";
"тут п*здец - столько 200-х, ох*еть".
Топ комментарии
+20 Олег Каз
показать весь комментарий03.03.2023 21:02 Ссылка
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Два взрыва прозвучали в районе международного аэропорта Брянска. Предварительно, системой ПВО был сбит украинский дрон.
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276.7Kviewshttps://t.me/breakingmash/42245 Mar 3 at 18:33
Забагато важливої інформації, як для однієї розмови.
я еще могу понять в кругу мужиков, солдат...
путинщина их там что, прям всех так жестко продинамила, что без мата никуда?
кабздец какой то а не общение.