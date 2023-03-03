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Они, бл#, лезут. Тут п#здец, столько двухсотых, - российский оккупант о вагнеровцах на Донбассе. АУДИО

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередной перехват разговора российского оккупанта с родными, где он говорит о больших потерях ЧВК "Вагнер" на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР.

В сообщении ГУР отмечается: "Военнослужащий России о слухах от бойцов ЧВК:

Оккупант рассказывает слухи от "вагнеровцев" о том, что в феврале война должна была закончиться, и их должны были вывести в "Россию" - Луганскую и Донецкую области;

"они вообще *банутые эти чвк-ки…они все обкуренные, нах*й";

 "они все зеки (чвк), бл*, но они *башат там вообще";

 "тут п*здец - столько 200-х, ох*еть".

Читайте также: "Вроде должно быть у нас наступление, а долбят по нам": российский оккупант жалуется на плохие условия и отсутствие техники, - перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

оккупация (10188) разведка (4191) перехват (344)


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Топ комментарии
+20
Это они по-русски говорили? Кто знает перевод?
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03.03.2023 21:02
+17
Ждите пакет пельменей или шубу.
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03.03.2023 21:04
+14
ГУР МО України оприлюднило перехоплення чергової розмови окупанта: "Вапщє ***** піздєц *****. Оні ***** піздєц ***** еті чєвекашнікі. Лєзут ***** *****. Піздєц тут 200-сотих *****".
Забагато важливої інформації, як для однієї розмови.
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03.03.2023 21:24
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🤡🤡🤡
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03.03.2023 20:56 Ответить
якщо уже навіть свинособаки в ах...є, то я можу собі уявити....
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03.03.2023 20:57 Ответить
Сообщают что прямо сейчас куярят брянский аэропорт.
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03.03.2023 21:00 Ответить
посилання є? дай....
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03.03.2023 21:04 Ответить
https://t.me/breakingmash Mash https://t.me/breakingmash

Два взрыва прозвучали в районе международного аэропорта Брянска. Предварительно, системой ПВО был сбит украинский дрон.

https://t.me/breakingmash/42245 t.me/breakingmash/42245

276.7Kviewshttps://t.me/breakingmash/42245 Mar 3 at 18:33
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03.03.2023 21:15 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyi-zayavili-ataku-bryanskiy-aeroport-1677866508.html У Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт: там пролунали вибухи
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03.03.2023 21:15 Ответить
https://tsn.ua/ru/svit/vzryvy-progremeli-v-rayone-aeroporta-bryanska-chto-govoryat-vlasti-i-propaganda-2277625.html
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03.03.2023 21:16 Ответить
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03.03.2023 21:01 Ответить
Это они по-русски говорили? Кто знает перевод?
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03.03.2023 21:02 Ответить
по-кацапськи....вроде
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03.03.2023 21:05 Ответить
Хто б тебе переклав, буряте?
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03.03.2023 21:31 Ответить
Вийшли боти на роботу...
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03.03.2023 21:38 Ответить
Вийшли каци з резервацій.
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03.03.2023 21:41 Ответить
Chisti ruski , izkustvena sozdanni , kacapski esperanto....
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03.03.2023 22:19 Ответить
to je pravda
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03.03.2023 22:24 Ответить
У русских нематерные слова служат для связки мата.
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04.03.2023 09:31 Ответить
Ждите пакет пельменей или шубу.
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03.03.2023 21:04 Ответить
Не правда... Полк был полностью готов к уничтожению...
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03.03.2023 21:17 Ответить
Это как раз те, что накануне успели пожаловаться на видео, что их голыми на убой ведут. Так и вышло в итоге.
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03.03.2023 21:18 Ответить
А нафіга їх одягати?
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03.03.2023 22:23 Ответить
Імя ізмєнєно. Насправді дружину звуть Гєннадій.
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03.03.2023 21:27 Ответить
Типовий кацапоязик.
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03.03.2023 21:13 Ответить
'ызыгъ' по ордынски
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04.03.2023 00:22 Ответить
Не гріє .
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03.03.2023 21:17 Ответить
ГУР МО України оприлюднило перехоплення чергової розмови окупанта: "Вапщє ***** піздєц *****. Оні ***** піздєц ***** еті чєвекашнікі. Лєзут ***** *****. Піздєц тут 200-сотих *****".
Забагато важливої інформації, як для однієї розмови.
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03.03.2023 21:24 Ответить
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03.03.2023 21:45 Ответить
похоже, самка уже автосалон посетила и испытала тест-драйв с продавцом
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03.03.2023 21:38 Ответить
окурки могут хотя бы одну фразу без матерщины высказать?!
я еще могу понять в кругу мужиков, солдат...
путинщина их там что, прям всех так жестко продинамила, что без мата никуда?
кабздец какой то а не общение.
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03.03.2023 21:44 Ответить
Оце і є той сами "глубіннийнарот".
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03.03.2023 22:28 Ответить
Настоящая русская речь!
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03.03.2023 22:37 Ответить
"Эй,там твоего ненаглядного привезли в виде конструктора"..."Прикольно Гыы"🥰
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03.03.2023 23:56 Ответить
Як варіант - привезли мішок пазлів.
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04.03.2023 04:02 Ответить
Я десь щось писав до жалість по відношенню до урко-вагнерів?
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04.03.2023 05:06 Ответить
нежный разговор простого российского паренька со своей любимой....
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04.03.2023 10:01 Ответить
 
 