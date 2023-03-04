Сегодня годовщина создания 1-й отдельной бригады спецназначения им. Богуна: Наша обязанность – продолжать борьбу. ВИДЕО
4 марта – официальная дата создания 1 отдельной бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу бригады.
"Сегодня годовщина 1-й ОБрСпП им. Ивана Богуна. Мы уже проделали нелегкий путь, где было место и доблести, и потерям. Мы будем вечно помнить погибших побратимов и посестер. Наша обязанность - продолжать борьбу за себя и за них. Спасибо каждому и каждой, кто избрал службу своему народу в Вооруженных Силах Украины, спасибо вашим родным и близким за то, что приняли ваш выбор и поддерживают вас, в этот день желаем вам стойкости, уверенности и веры! ", – говорится в сообщении.
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показать весь комментарий04.03.2023 11:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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показать весь комментарий05.03.2023 01:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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