Сегодня годовщина создания 1-й отдельной бригады спецназначения им. Богуна: Наша обязанность – продолжать борьбу. ВИДЕО

4 марта – официальная дата создания 1 отдельной бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу бригады.

"Сегодня годовщина 1-й ОБрСпП им. Ивана Богуна. Мы уже проделали нелегкий путь, где было место и доблести, и потерям. Мы будем вечно помнить погибших побратимов и посестер. Наша обязанность - продолжать борьбу за себя и за них. Спасибо каждому и каждой, кто избрал службу своему народу в Вооруженных Силах Украины, спасибо вашим родным и близким за то, что приняли ваш выбор и поддерживают вас, в этот день желаем вам стойкости, уверенности и веры! ", – говорится в сообщении.

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