Хороший россиянин тот, который убьет тех, против кого мы воюем, - морпех ВСУ Богдан Масляк, защищающий Авдеевку. ВИДЕО
Богдан Масляк был в мирной жизни предпринимателем – имел ресторан и строительный бизнес. С началом войны стал волонтером, а впоследствии записался в ряды резервистов Морской Пехоты. Сейчас он защищает Авдеевку.
Об этом говорится в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.
Богдан Масляк – боец 503 батальона Морской Пехоты ВСУ. У мужчины был ресторанный и строительный бизнесы, с развертыванием боевых действий на Донбассе в 2014 году - начал волонтерить. Тогда он потратил немалую сумму собственных средств на тепловизоры, формы и т.п. – завозил все это из-за границы.
Участник Революции Достоинства и основатель фонда "Допоможи фронту" сейчас защищает Авдеевку в составе 503-го Отдельного батальона Морской Пехоты.
По специальности Богдан – пулеметчик. Также управляет БПЛА и отвечает за обеспечение, совмещая таким образом роль волонтера и военного.
В своем интервью военный отмечает то, что врага нельзя недооценивать. "Я их (русских. - ред.) презираю фактически, я их ненавижу. Но ты смотришь на врага и понимаешь, что он все правильно делает. У него нужно брать лучшее, что он умеет, – говорит Богдан. – Мне не нравится, когда над россиянами все смеются. Это расслабляет, а мы, между прочим, заканчиваемся. У нас нет 110 миллионов человек, мы ценим каждого воина. А опытных воин в первые дни войны мы потеряли овердофига, они своей грудью сдержали российское нашествие".
Мужчина рассказал о тактике продвижения российских войск, которую не раз видел своими глазами: "Подъехала БМП, выбросила 18 человек - против наших троих. Им все равно сколько это будет - 10, 15 человек, 1000. Это тактика Второй Мировой, с того времени она не изменилась. Разве что количество нападающих меньше, они сейчас продвигаются малыми группами".
С точки зрения военного Богдан высказал свое мнение по поводу хейта в адрес тех, кто не воюет.
"Хейтит человека за то, что он не на войне, неправильно. Нам нужны экономика и поддержка, без этого нас здесь на фронте не будет. Диванные воины из Фейсбука все знают, но почему-то воевать идут не все. Усталость чувствуется как моральная, так и физическая. Отдых нужен, но наше подразделение еще не имело ротации. У нас есть дикое желание поскорее вернуться домой, а ты сможешь это сделать только тогда, когда умертвишь москалей. Хороший россиянин? Это тот, кто убьет того, кто сейчас сражается с нами", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Но есть же и хорошие русские!
- Конечно есть. Каждый двухсотый.
Украинский анекдот
Здесь уже ничего не исправить. Господь, жги!
Надпись на российском заборе
Хороших русских не бывает!
Невиноватых русских нет!
Кто сам из них не убивает,
Дает убийцам горсть монет.
Кто нынче к миру призывает,
Где был все эти восемь лет?
Кто власть клянет, тот распевает
О "невиновных русских" бред,
И этим самым покрывает
Всю эту злобную орду,
И перед миром отмывает
Тех, коим место - лишь в аду.
Что для других народов - форма
Болезни, временная жуть -
Фашизм, садизм - для русских - норма!
Их квинтэссенция. Их суть.
Для них болезнь - как раз свобода,
От коей вновь исцелены,
Согласные на все невзгоды
Во имя рабства и войны.
И не скулите о культуре -
Кто их взрастил, как не она,
Что лижет... руки диктатуре,
Причем в любые времена?
Виновны Пушкин и Булгаков,
Фет, Бродский, Тютчев и Крылов -
Любители давить поляков,
Бить "немцев", презирать "хохлов"...
Кто славил в юности свободы,
Тот быстро грех превозмогал
И верноподданные оды
Блюдолизательно слагал.
Не может русского исправить
Ни заграница, ни тюрьма -
Они повсюду будут славить
Амбрэ родимого дерьма;
И Достоевский в "мертвом доме",
И Солженицын в лагерях
Мечтали тоже - о погроме,
О скрепоносных упырях!
(Кто до конца его прочел)
В итоге вонь родных сараев
Европе гордо предпочел!
Потратив множество усилий,
Чтоб исключенья перечесть,
Найдем четыре-пять фамилией,
Ну, может даже целых шесть.
Окей, пять-шесть не в общей куче,
Но в целом русская орда
С походов Грозного до Бучи
Не изменялась никогда.
Коль на одной, допустим, чаше
Те шесть, а на другой все зло
От русских миру - было б краше,
Щоб взагалі їх не було!
А вся культура мировая
Без этих четырех-шести,
Особо не переживая,
Могла б и далее цвести.
Исчезли скифы и этруски,
И мы о них слезы не льем;
Пусть всё, что славит слово "русский",
Идет за русским кораблем!
Чем дать России новый шанс,
Чем имманентному злодею
Опять устроить ренессанс!
И пусть никто не забивает
Нам этой пакостью мозги!
Хороших русских - не бывает!
Господь - иль кто там вместо - жги!
апрель 2022
https://zbut121.livejournal.com/112732.html