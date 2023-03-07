Хороший россиянин тот, который убьет тех, против кого мы воюем, - морпех ВСУ Богдан Масляк, защищающий Авдеевку. ВИДЕО

Богдан Масляк был в мирной жизни предпринимателем – имел ресторан и строительный бизнес. С началом войны стал волонтером, а впоследствии записался в ряды резервистов Морской Пехоты. Сейчас он защищает Авдеевку.

Об этом говорится в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

Богдан Масляк – боец 503 батальона Морской Пехоты ВСУ. У мужчины был ресторанный и строительный бизнесы, с развертыванием боевых действий на Донбассе в 2014 году - начал волонтерить. Тогда он потратил немалую сумму собственных средств на тепловизоры, формы и т.п. – завозил все это из-за границы.

Участник Революции Достоинства и основатель фонда "Допоможи фронту" сейчас защищает Авдеевку в составе 503-го Отдельного батальона Морской Пехоты.

По специальности Богдан – пулеметчик. Также управляет БПЛА и отвечает за обеспечение, совмещая таким образом роль волонтера и военного.

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В своем интервью военный отмечает то, что врага нельзя недооценивать. "Я их (русских. - ред.) презираю фактически, я их ненавижу. Но ты смотришь на врага и понимаешь, что он все правильно делает. У него нужно брать лучшее, что он умеет, – говорит Богдан. – Мне не нравится, когда над россиянами все смеются. Это расслабляет, а мы, между прочим, заканчиваемся. У нас нет 110 миллионов человек, мы ценим каждого воина. А опытных воин в первые дни войны мы потеряли овердофига, они своей грудью сдержали российское нашествие".

Мужчина рассказал о тактике продвижения российских войск, которую не раз видел своими глазами: "Подъехала БМП, выбросила 18 человек - против наших троих. Им все равно сколько это будет - 10, 15 человек, 1000. Это тактика Второй Мировой, с того времени она не изменилась. Разве что количество нападающих меньше, они сейчас продвигаются малыми группами".

С точки зрения военного Богдан высказал свое мнение по поводу хейта в адрес тех, кто не воюет.

"Хейтит человека за то, что он не на войне, неправильно. Нам нужны экономика и поддержка, без этого нас здесь на фронте не будет. Диванные воины из Фейсбука все знают, но почему-то воевать идут не все. Усталость чувствуется как моральная, так и физическая. Отдых нужен, но наше подразделение еще не имело ротации. У нас есть дикое желание поскорее вернуться домой, а ты сможешь это сделать только тогда, когда умертвишь москалей. Хороший россиянин? Это тот, кто убьет того, кто сейчас сражается с нами", - добавил он.

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