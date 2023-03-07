На Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи), - Зеленский. ВИДЕО
Вечером 7 марта стало известно, что на Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении президент Зеленский.
Он отметил: "Сегодня в бою погиб "Да Винчи", Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину.
С 2014 года он защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых Героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины.
Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины – это их стойкость и сила.
Украина будет всегда помнить своих героев. Наша память о них не погибнет. Погибнет этот враг, пришедший в Украину.
67-я бригада, воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, кто сражается за Бахмут, слава вашему героизму! Спасибо всем воинам, чья стойкость и настойчивость уничтожают армию оккупанта на Донбассе! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!"
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Завтра, 8 березня, Львів попрощається ще з двома Героями.
Микола Гальц та Сергій Гальцов загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.
Cергій Гальцов (02.01.1985-17.02.2023) Харків'янин.
Микола Гальц (06.07.1977-28.02.2023) Львів'янин.
вчора суки розстріл полоненого виклали, сьогодні Да Вінчі ….страшенна туга…
4 березня поблизу Іванівське Бахмутського району Донецької обл. загинув командир відділення обчислення 1-го арт взводу арт батареї 2-го ДШ бату старший солдат Сухоцький Віталій Якович, 1999р. народження.
Загиблий Герой був мешканцем с.Підзвіринець Комарнівської ТГ Львівської обл.
Ценю комфорт в быту и свежий воздух.
И вдруг впервые говорю всерьёз
О чём-то - оглушительное «Поздно» (с)
владінашим ворогам українські Герої стоять поперек горла.
Але, водночас щиро хочеться, щоб після нашої перемоги над москалями та їхніми "слугами", більше ніколи Україна не довірилася мерзенній підлій дволикій продажній про-москальській сволоті, яка не має за гнилою душонкою ані честі, ані гідності, бо саме через безчестя та підлість цих негідників Україна зараз щодня втрачає Небесні батальйони. І гидко дивитися, як тепер ця підла мерзота, яка ще декілька років тому, збиткувалася та реготала з українців, з усього, що дорого українському народу, з України, з гасла "Слава Україні!", з усього того, за що воював та загинув Да Вінчі, зараз не кліпнувши оком, граючи своєю неголеною пикою на камеру "сум" та "жаль", бубонить за відеосуфлером щось про гідність, якої у нього ніколи не було і вже ніколи не буде.
СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.
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Спочивай з миром. Вічна пам'ять
Все своє життя він присвятив війні.
Царство Небесне..
Їм не соромно???
Дивіться, які люди через то неподобство гинуть
Спочивай з миром...
За шмат землі що пахне кров'ю,
Життя своє не пожаліли,
Сини і дочки молоді.
Із древнім ворогом проклятим,
Що вічно смерті нам жадав,
Що предки почали, закінчать.
Лишаємося сиротами.