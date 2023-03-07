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На Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи), - Зеленский. ВИДЕО

Вечером 7 марта стало известно, что на Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении президент Зеленский.

Он отметил: "Сегодня в бою погиб "Да Винчи", Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину.

С 2014 года он защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых Героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины.

Смотрите также: Добровольческое подразделение Дмитрия Коцюбайла уничтожает оккупантов из артиллерии. ВИДЕО

Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины – это их стойкость и сила.

Украина будет всегда помнить своих героев. Наша память о них не погибнет. Погибнет этот враг, пришедший в Украину.

67-я бригада, воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, кто сражается за Бахмут, слава вашему героизму! Спасибо всем воинам, чья стойкость и настойчивость уничтожают армию оккупанта на Донбассе! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!"

Смотрите также: Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу "Правого сектора" Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕО


Автор: 

смерть (9250) потери (4430) Коцюбайло Дмитрий (61)


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Топ комментарии
+114
Вічна пам'ять Герою України. Хоч дуже важко це читати і писати.
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07.03.2023 19:03 Ответить
+87
Слава Герою! Вечная Слава!

А твои дружки, скотина, свиньи кошевые и пикаловы и прочий квартальный сброд, смылись из страны, за, что ты, скотина, их наградил орденами.
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07.03.2023 19:07 Ответить
+76
Жах. Він був найкращім.
На війну пішов добровольцем Правого Сектору в 2014 році. Тоді йому було тільки 18 років.
Мама йому казала, синку ти ще дуже молодий, повернись додому.
Він відповів, що війна та захист України це його призвання.
9 років на війні проти рашистів!
В 20 років вже очолював підрозділ.
Йому довіряли співслуживці.
Мав одружитися.
Війна забирає найкращіх.
Вічна пам'ять та слава Герою України!
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07.03.2023 19:14 Ответить
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07.03.2023 19:23 Ответить
Оманський віслюк приносить нещастя.
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07.03.2023 19:26 Ответить
Сини та дочки України гинуть за неї щодня. На війні із споконвічним ворогом Мордором.

Ϛϱ⍴ж неग़ƤuŦyƛA

Завтра, 8 березня, Львів попрощається ще з двома Героями.

Микола Гальц та Сергій Гальцов загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.

Cергій Гальцов (02.01.1985-17.02.2023) Харків'янин.

Микола Гальц (06.07.1977-28.02.2023) Львів'янин.
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07.03.2023 19:35 Ответить
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07.03.2023 19:36 Ответить
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07.03.2023 19:38 Ответить
серце вже не витримує
вчора суки розстріл полоненого виклали, сьогодні Да Вінчі ….страшенна туга…
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07.03.2023 21:15 Ответить
Piaritsa na smerti ukraince , eta zashkvar ..... , no on zhe KAKAIA RAZNICA
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07.03.2023 19:36 Ответить
ukrainca
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07.03.2023 19:37 Ответить
Ϛϱ⍴ж неग़ƤuŦyƛA

4 березня поблизу Іванівське Бахмутського району Донецької обл. загинув командир відділення обчислення 1-го арт взводу арт батареї 2-го ДШ бату старший солдат Сухоцький Віталій Якович, 1999р. народження.
Загиблий Герой був мешканцем с.Підзвіринець Комарнівської ТГ Львівської обл.

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07.03.2023 19:38 Ответить
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07.03.2023 19:39 Ответить
Вічна тобі слава та пам'ять, Воїн !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2023 19:39 Ответить
Старею. Больше не стесняюсь слез.
Ценю комфорт в быту и свежий воздух.
И вдруг впервые говорю всерьёз
О чём-то - оглушительное «Поздно» (с)
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07.03.2023 19:41 Ответить
****, больно .....
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07.03.2023 19:41 Ответить
С.У.М. уже який день проводимо в Небесну Сотню Героїв. Кращих з кращих. Вічна Пам'ять Героям. Не забудемо, не пробачимо.
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07.03.2023 19:44 Ответить
Ху@ватий сьогодні дєньок. 2 комбати загинуло.
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07.03.2023 19:47 Ответить
Вічна пам'ять Герою.
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07.03.2023 19:49 Ответить
что происходит?
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07.03.2023 19:53 Ответить
Просто владі нашим ворогам українські Герої стоять поперек горла.
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07.03.2023 20:17 Ответить
Загинув один,а пика на весь екран іншого
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07.03.2023 19:56 Ответить
95 там у голові ((
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08.03.2023 03:42 Ответить
Прошу, закрийте коментарі, бо є що тут декому прокричати. Хоча б з поваги до Героя.
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07.03.2023 19:57 Ответить
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07.03.2023 20:02 Ответить
Світла Пам"ять Герою України! Царство тобі небесне. Україна й досі живе й воює лише завдяки тим, хто зараз на нулі і тим, хто вже з небес захищає Україну своїм незламним Духом, який будуть оспівувати та наслідувати нащадки. Нажаль, уходять найкращі, найсмілівіші, найвідданіші. Україна ховає найкращіх, щодня, щоб захистити Світ від найгірших, від пітьми москальського рабства, щоб зберегтися, як українська держава, щоб народжені нові покоління українців брали приклад з таких, як Да Вінчі, як Гліб Бабіч, як Антон Гевак (Перун) , як Яна Рихліцька, як десятки тисяч тих Героїв-Воїнів, які й досі затуляють Україну собою з Небес...

Але, водночас щиро хочеться, щоб після нашої перемоги над москалями та їхніми "слугами", більше ніколи Україна не довірилася мерзенній підлій дволикій продажній про-москальській сволоті, яка не має за гнилою душонкою ані честі, ані гідності, бо саме через безчестя та підлість цих негідників Україна зараз щодня втрачає Небесні батальйони. І гидко дивитися, як тепер ця підла мерзота, яка ще декілька років тому, збиткувалася та реготала з українців, з усього, що дорого українському народу, з України, з гасла "Слава Україні!", з усього того, за що воював та загинув Да Вінчі, зараз не кліпнувши оком, граючи своєю неголеною пикою на камеру "сум" та "жаль", бубонить за відеосуфлером щось про гідність, якої у нього ніколи не було і вже ніколи не буде.
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07.03.2023 20:02 Ответить
Дякуємо за коментар, правди ніде діти.
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07.03.2023 21:22 Ответить
.
СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.

https://i.gifer.com/origin/6f/6fb6cc11658f60591525f1c0fc4d204f.gif

.
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07.03.2023 20:03 Ответить
Яке чудове місце той Бахмут, зелені там ліквідують патріотів, путін - всякий непотріб. Профіт.
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07.03.2023 20:05 Ответить
Так то ж так все задумано, в них з ху..лом все йде за планом.
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07.03.2023 21:24 Ответить
На жаль в нас гинуть найкращі ,тоді як в ворога біосміття ,ніякий чорт не бере різну мерзоту як:корупціонери, зрадники ,олігархи ,пристосуванці ,мажори ітп.Вічна пам'ять Герою.
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07.03.2023 20:08 Ответить
Як боляче! Герої не вмирають!сум...
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07.03.2023 20:23 Ответить
Моє серце розбите...
Спочивай з миром. Вічна пам'ять
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07.03.2023 20:28 Ответить
Таке втілення світлої душі і розуму, найкращіх людськиї чеснот, один з тих чиє життя як спалах - палаюче та недовге! Дякуємо, що ти був з нами, Герою!
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07.03.2023 20:33 Ответить
Низкий уклiн тобi мужнiй воiн,сердце та душа стогнуть вiд горя.
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07.03.2023 20:45 Ответить
Безмежна біль ,безмежне горе....жаль ,жаль ,жаль... Світлого тобі посмерття ,а нам ,грішним, подаруй ,Найсправедливіший, спрагу помсти. Амінь.
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07.03.2023 20:47 Ответить
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07.03.2023 20:49 Ответить
Шкода безперечно.
Все своє життя він присвятив війні.
Царство Небесне..
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07.03.2023 20:51 Ответить
Оцей триздюк на фото, який не готував військо до війни, винний не менше аніж *****.
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07.03.2023 20:53 Ответить
І що далі? Лапки піднімемо? Ось такі як ви робите зневіру в країнців. Всьо попало!. Думайте що пишите та робите.
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07.03.2023 22:54 Ответить
Пішов ти, зелений ************, у дупу....
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07.03.2023 23:55 Ответить
А чим думають лизуни зеленої сраки?
Їм не соромно???
Дивіться, які люди через то неподобство гинуть
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08.03.2023 07:35 Ответить
Загинув Воїн, Герой України, боронячи вільну Україну.
Спочивай з миром...
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07.03.2023 21:15 Ответить
І в день і в ніч ведуть бої,

За шмат землі що пахне кров'ю,

Життя своє не пожаліли,

Сини і дочки молоді.

Із древнім ворогом проклятим,

Що вічно смерті нам жадав,

Що предки почали, закінчать.
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07.03.2023 21:30 Ответить
Низкий уклiн тобi воїне! Спочивай з миром.Царство Небесне.Царство Небесне.Ми помятаємо і помстимся.
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07.03.2023 21:33 Ответить
Слов нет, только злость. Царствие Небесное Солдату!
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07.03.2023 21:45 Ответить
(Прозьба убрать оцю ЗЕпыку из статьи. Это не имеет никакого права трепать своим продажным языком имя Героя! Спасибо)
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07.03.2023 21:47 Ответить
Светлая память Герою Украины и вечная слава! Сердце кровью обливается, когда думаешь о том, сколько достойных людей отдали свои жизни в боях с ордами болотных дьяволов. Даже миллион этих грязных ордынских чертей не стоят жизни одного нашего солдата.
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07.03.2023 22:09 Ответить
Жити заради того, шоб вбивати рашистів - https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/1667631136933406 https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/1667631136933406

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07.03.2023 22:41 Ответить
Герою Дмитру Коцюбайло Слава!💛💙
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07.03.2023 22:48 Ответить
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07.03.2023 23:32 Ответить
Чи вартий той Бахмут таких страшних та величезних втрат? А пишуть, що туди завели елітні підрозділи... Чи варто?
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08.03.2023 01:12 Ответить
Отож для того. Бо зелень піариться
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08.03.2023 07:34 Ответить
Вот кацапы так и меняют зеков на Героев и лучших воинов
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08.03.2023 07:50 Ответить
Хто ж нашим заважає ?
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08.03.2023 09:47 Ответить
Надто високу ціну платять українці через 73% дебілоїдів. Здебільшого ті з 73% ідіотів або відкосили від призову,або схиляли за кордон за хабарі які всунули таким самимз 73% ідіотів і покидьків.,а гинуть кращі сини і доньки саме від тієї меншості яка складає 25%
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08.03.2023 10:08 Ответить
Життя коротке. Хоч я вже й розміняв 8-й десяток, а начеб то ще й не жив. А Він майнув яскравим спалахом як метеорит у небі, подарував нам всім тепло від свого світла і полетів далі у Вічність. Багато таких (та й я також), що тут смердять. Мало таких як він, які світять.
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08.03.2023 11:15 Ответить
Вічна пам'ять!
Лишаємося сиротами.
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08.03.2023 11:30 Ответить
Боляче. ( Спочивай з миром, Герой.
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08.03.2023 11:35 Ответить
Стає дуже боляче коли такі видатні люди віддають свої життя замість того щоб розбудовувати і очолювати нашу країну. Спочивай з миром герою. Ти віддав найцінніше що мав на благо України. Краще би виклали фото героя замість того щоб піарити цю продажну потвору.
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08.03.2023 11:42 Ответить
ТАК ЗАКАЖИТЕ ХОТЬ 10 РОССИЯН ПО 10000 $ ЗА КОРДОНОМ !!!??
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08.03.2023 15:53 Ответить
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