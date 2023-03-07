На Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи), - Зеленский. ВИДЕО

Вечером 7 марта стало известно, что на Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении президент Зеленский.

Он отметил: "Сегодня в бою погиб "Да Винчи", Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину.

С 2014 года он защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых Героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины.

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Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины – это их стойкость и сила.

Украина будет всегда помнить своих героев. Наша память о них не погибнет. Погибнет этот враг, пришедший в Украину.

67-я бригада, воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, кто сражается за Бахмут, слава вашему героизму! Спасибо всем воинам, чья стойкость и настойчивость уничтожают армию оккупанта на Донбассе! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!"

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