США угрожают санкциями за разгон протестующих в Грузии, которые уже начали применять "коктейли Молотова". ВИДЕО

США могут наложить санкции на ответственных за подавление протестов в Грузии. В то же время протестующие начали использовать "коктейли Молотова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса во время брифинга в Вашингтоне.

"Мы внимательно следим за событиями последних часов в Грузии. Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов", - заявил Прайс.

По словам спикера Госдепа, ответственные за подавление протестов в Грузии могут попасть под санкции США.

"У нас есть ряд инструментов, позволяющих привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека", - добавил он.

Вместе с тем вечером 7 марта в ходе массовых протестов участники акции начали применять "коктейли Молотова".

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