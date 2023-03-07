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США угрожают санкциями за разгон протестующих в Грузии, которые уже начали применять "коктейли Молотова". ВИДЕО

США могут наложить санкции на ответственных за подавление протестов в Грузии. В то же время протестующие начали использовать "коктейли Молотова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса во время брифинга в Вашингтоне.

"Мы внимательно следим за событиями последних часов в Грузии. Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов", - заявил Прайс.

По словам спикера Госдепа, ответственные за подавление протестов в Грузии могут попасть под санкции США.

"У нас есть ряд инструментов, позволяющих привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека", - добавил он.

Вместе с тем вечером 7 марта в ходе массовых протестов участники акции начали применять "коктейли Молотова".

Читайте также: После принятия закона об "иноагентах" парламентом Грузии в Тбилиси начались массовые беспорядки. Президент Зурабишвили готовит обращение

Автор: 

Грузия (4504) протест (5862)


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Топ комментарии
+51
Грузини палять свій "Беркут".
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07.03.2023 22:32 Ответить
+38
Давайте,грузини! Боріться за свою свободу 👏
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07.03.2023 22:34 Ответить
+36
Грузини вам також пора забирати своє, свобода обмивається кров'ю.
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07.03.2023 22:35 Ответить
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Грузини палять свій "Беркут".
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07.03.2023 22:32 Ответить
У товариша в Грузії родич в поліції, вже давно каже - почнуться протести в розгоні не буду брати участь під будь яким приводом
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07.03.2023 22:35 Ответить
Ви впевнені що це "свій"? В Україні, Білорусії, Казахстані протестуючих убивала запрошена кацапня
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08.03.2023 10:08 Ответить
Місцева беркутня теж не відставала.
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08.03.2023 10:14 Ответить
А ти також не забарився, свіженький!))
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07.03.2023 22:35 Ответить
ваші пропозиціі? ..крім колупання в носі
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07.03.2023 22:37 Ответить
В нього пальці зайняті😁
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07.03.2023 22:39 Ответить
what is "плевать" on ukrainian?
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07.03.2023 22:49 Ответить
плЕвать і відбуваЕться

Українська "сильна"
Штрих ти спалився
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07.03.2023 22:56 Ответить
А, бот одноразовий. З тих, хто згорів на роботі яскраво та швидко, наче метеор.
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07.03.2023 23:08 Ответить
Давайте,грузини! Боріться за свою свободу 👏
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07.03.2023 22:34 Ответить
Грузини вам також пора забирати своє, свобода обмивається кров'ю.
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07.03.2023 22:35 Ответить
уважаемый, with all due respect, но когда Украина и украинцы дремали со дня развала совка до 2014-го года включительно, грузины успели пролить свою кровь еще с 1989 года, и далее во всевозможных конфликтах и гражданских войнах при прямом или косвенном участии рашки. Так что спасибо но не вам учить грузин как за что воевать, иногда нужна всего лишь передышка
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08.03.2023 06:27 Ответить
Друже, дякуємо вашим воїнам, що допомагають боронити Україну, але ваша влада відмовилася допомогти країні, яка свого часу прийшла їй на поміч....
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08.03.2023 06:42 Ответить
я не про власть, скажу прямо без преукрашиваний - украинцы так и продолжали жить в совке даже с 1991 года. В Грузии совок трясли аж с 1956 года (9 марта 1956 года, апрель 1978 года, 9 апреля 1989 года), и во главу Грузии в 1990 году пришли не бывшие коммуняки из компартии, а диссиденты которые отсидели в лагерях за антисоветскую деятельность. В результате получили и конфликты, которые сейчас принято называть гибридными воинами, а тогда называли "этническими" конфликтами - 1991 в бывшей "юго-осетинской" автономной области, переворот и гражданскую войну в декабре 1991-же года, войну в Абхазии с августа 1992 до сентября 1993 года, дальше после поражения в войне, как побитая собака, вынужденно вошли в состав СНГ, всех силовиков назначили с благословения рашки (только один Надибаидзе чего стоит, который официально ушел из россйской армии только после того как был назначен министром обороны Грузии, и даже на грузинском не могут ни слова сказать). Ну отдышались и дали пинка под зад рашке, хотя наверно они и думали что в 1993-м "грузинский" вопрос закрыт и надолго. Далее огонек всегда тлел на этих конфликтах и более-менее краткосрочние бои происходили: в 1997 (Гальские события в Абхазии), 2002 (русский десант в Кодорском ущелье Абхазии для захвата грузинского анклава), 2002 (рашка требует разрешение на "спецоперацию" в Панкиском ущелье в восточной Грузии), 2004 (события в Цхинвальском регионе), 2006 (блокирование главного военного штаба рашки в центре Тбилиси "ЗАКВО" - Закавказский Военный Округ), ну и под конец август 2008 года. Кстати, какие санкции или ограничения ввела Украина тогда против рашки, можете напомнить? Санкции не помню, а как премьер Украины Тимошенко на пару с ****** хихикала над его шутками над Саакашвили, это помню. Но это мелочи, прекрасно понимая что ради Грузии ни Украина, ни какие либо другие страны волосы рвать на себе не будут и ограничаться "глубокой озабоченностью", демонстрационными визитами, "мамой клянюсь мы с вами", какие-то другие символические жесты чтобы и рашку не сильно напрягать и галочку себе поставить мы мол помогли чем смогли, как-то так.

Так вот, когда в Грузии происходили все вышеописываемые события, Украина плавно продолжила жить после совка в СНГ без шума и пыли с бывшими коммуняками во главе, с разгулом коррупции и далее до майдана и крымских событий. В Грузии же только и успевали отдышаться до следующего "конфликта". Так что рашке ничего особенного не светит в Грузии, даже эти мечтуны до сих пор открешиваются от рашки мол да да, окупанты, чего уж там, не смея прямо или косвенно симпатиризовать гавнорашке. Как правило после передышки антироссийские настроения только усилываются, иногда рашку подставляют даже те, на которых они расчитывала - Шеварднадзе поставили в 1992-м году, прямо из Москвы "пригласили" в Тбилиси после госпереворота, но что-то он даже наставивьему российских силовиков вокруг сумел вывернуться и дать всем пинка под зад - Вардико Надибаидзе (министр обороны Грузии 1994-1998, генерал российской армии, после назначения на должность министра обороны, ушел с поста заместителя коммандующего закавказским военным округом РФ, штаб в Тбилиси до 2006 года), Игорь Георгадзе, министр Госбезопасности (сын генерала КГБ СССР П. Георгадзе), освобожден от должности в 1995 году, выдан ордер на арест, сбежал в Москву. В дальнейшем, до сегодняшнего дня, является рупором рашки, создал проросийскую партию с нулевым рейтингом и идет на выборы, то в русле обвинений рашки озвучивает что американская лаборатория Лугари в Грузии занимается разработкой биологического оружия и занимается вбросами всякой чумы и т.д. в рашку. Шота Квирая, министр МВД и министр Госбезопасности, из-за обвинений нарушений прав человека, в сотрудничестве со спецслужбами рашки ушел в отставку и конечно же свалил в Москву.

Вот как у нас проходили в 90-х отношения с рашкой. про экономические санкции, запрет грузинского экспорта в рашку, введение визового режима со стороны рашки я молчу, и все это было задолго до прихода Саакашвили во власть, тотальное отсутствие электричества и газа и 20% населения просто выехало чтобы было чем-то прокормить семьи

И вот на этом фоне, что вы пытаетесь сказать, что вы будете учить грузин как за свободу кровь проливать? Вы, которые спали в совокском угаре аж до 2014 года пока не приспичило? Может еще дальше в историю полазить как грузины свой язык защитили в 1978 году и отстояли, хотя был опыт 1956 года когда протестующих растреляли? Может поэтому в Грузии у грузин нет проблем со знанием грузинского языка, а в Украине - говорящий на украинском получал ярлык деревенщины и провинциала? Так что я вас умоляю, не надо ля-ля
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08.03.2023 09:12 Ответить
Шановні картвели не звертайте уваги на совок який тут сидить за гроші та гадить. У кожної країни своя боротьба за незалежність і ніхто ні Україні ні Сакартвелло не принесе незалежності на блюдці. І повірте що ті хто боровся за незалежність України завжди підтримували боротьбу інших народів за незалежність. На жаль зрадників вистачає скрізь. Боротьба Української нації за незалежність не менш кривава на протязі багатьох сторіч. Вам як значно меншому народу звичайно важче виборювати цю незалежність і наразі просто у зв'язку з тим що Україна веде війну з росфедерацією за підтримки багатьох країн можливо вам і не доведеться білше воювати якщо росія зазнає нещівної поразки.
На що і сподіваються ваші високопосадовці заявляючи наступне:"Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, не дивлячись на те, що її https://zn.ua/ukr/WORLD/hruzija-ne-stane-peredavati-ukrajini-vijskovu-dopomohu-vitsepremjerka-tsulukiani.html країна відмовила Україні у постачанні необхідної зброї, наполягає на включення у майбутній мирний план між Україною та Росією пункту про вихід російських військових з окупованих територій Грузії." Вам не здається що це не зовсім чесно з вашої сторони?
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08.03.2023 18:44 Ответить
ПВО Грузии была создана практически с нуля силами Украины. Несколько лет официальный Киев продавал вооружение и обучал грузин управлять системами. И первые дни войны, когда грузины начали массово сбивать российскую авиацию, стали шоком для армии агрессора.

Российские пропагандисты позже писали, что военная авиация РФ столкнулась в Грузии с железным профессионализмом.

"Включенный Бук легко заметить и нанести удар. Поэтому системы включались точечно: включались, захватывали цель, наносили удар - и отключались. Это профессионализм высочайшего уровня", - писали пропагандисты, объясняя, почему это не могли быть грузины.

ВСПОМИНАЕТ БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ: "Хочу поблагодарить Украину. Мы спаслись благодаря ей. В Украине мы готовили своих военных специалистов. Украина нам дала системы «Бук» и «Оса». Дала боекомплекты. И благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая Ту-22М3, который никто никогда ранее не сбивал".

Он считает, что единственная причина, по которой РФ не использует авиацию в войне на Донбассе - украинская ПВО. "Они знают, что украинская ПВО способна их сбивать и в Украине достаточно боекомплектов для этого", - рассказал Саакашвили.

Бывший грузинский лидер рассказывал, что сначала боевая авиация россиян летала днем.

"Когда мы начали их всех подряд сбивать, они остановились - пилоты отказались летать. И тогда они послали самолет ночью. И вот звонят мне ночью из американского Генштаба и говорят, что к нам вылетела стратегическая авиация России. Мы опять привели в боеготовность украинскую систему - и сбиваем ночью Ту-22М3", - вспоминал Саакашвили.

"Мы выиграли два-три дня благодаря украинскому оружию, технологиям и специалистам, которые наших готовили", - подтверждает Саакашвили роль украинских систем ПВО.

"Украина дала нам ПВО, которое было критически важным в первые дни войны. Именно в начале было важно выиграть время. Если бы не Украина - грузинское государство бы не выстояло", - говорит бывший президент Грузии.
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09.03.2023 02:53 Ответить
у Грузии как не было, так и нет ПВО, пару-другую буков свезли в зону конфликта, тогда как вся остальная территория была полностью открыта. сбили если не ошибаюсь 5 СУ, еще нескольско упали из-за "дружеского" огня, разве что потешить самолюбие, мол самолеты у рашки сбили. какое к черту ПВО? и где остановили русских, в 40 км от Тбилиси когда американские военные самолеты сели в аэропорту Тбилиси и зашли в порт Батуми якобы для гуманитарной помощи? (читай чтобы демонстративно не позволить рашке бомбить, а не в целях военной операции). Зугдиди, Поти, Сенаки (взгляните на карту где это), Гори, Хашури (карта в помощь). а Грузия это не степь, тут не развернешся чтобы быстро проскочить перевалы. знала бы рашка что запад ограничится "глубокими возмущениями", пошла бы и дальше.
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09.03.2023 18:42 Ответить
То есть, я правильно понял твою идею, что помощь Украины не в счет?
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11.03.2023 10:37 Ответить
В Грузії не передишка , там справжнісінька зрада
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08.03.2023 09:54 Ответить
Слушай нострадамус а сколько Українців пролило крови в абхазкую войну и кто вам давал оружие в 2008г .До того как "задремать" нас истребили на десятки Грузий .Так что не грузинам с нами "членом" мерятся.
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08.03.2023 15:29 Ответить
ладно, и сколько в Абхазии погибло украинцев? я отлично знаю об участии украинцев в Абхазии, но это участие было, скажем прямо, скорее символическое, чем реально значимое. Примерно можно сравнить и участие "грузинского легиона" в Украине сейчас. И что, сказать что грузины удерживают рашку в Украине сейчас? Оружие в 2008 г. да, Украина дала, но опять же, не столько чтобы повлиять или переломить ход войны. Ну это как бы если вам сейчас скажут из запада, ну мы вот вам дали и хватит. Опять же, не хотелось бы шас "членом" мерятся, но пара буков, 100 с чем-то добровольцев и визит Ющенко в Тбилиси в августе 2008-го этого явно недостаточно. Символично? Беспорно. Смело? конечно. Благодарны и помнят ли в Грузии об этом? конечно. Помнят и о вертолетах украинских, которые вывозили с заснеженных гор беженцев 1993 года. Но мало. это не от неблагодарности, а по факту. Ну как вы сейчас например - визиты разных президентов/премьеров в Киев это все хорошо, военная помощь тоже - спасибо огромное. Но для результата нужно больше, и танков, и самолетов и систем воздушной обороны, и заплового огня и всего остального. Меня немного удивляет, можно даже сказать смахивает на наглость, требование ввязатся в войну. А что Украина так и ввязалось в войну когда мы воевали? (хотя надо сказать что никто не требовал и не ожидал от Украины такого в Грузии). Или может экономические санкции наложило по мере возможностей на рашку? ничего подобного, только и осталось напоминать про пару буков и визит Ющенко. Ну так есть там с 2014-го грузинский легион, если на то пошло...
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09.03.2023 17:57 Ответить
Пока не зашли американцы, и был первый шок, вам украинские средства ПВО лишними были?
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11.03.2023 10:38 Ответить
И в войну от Грузии никто ввязываться не требует. Для начала хотя бы прекратите пропускать через свою страну подсанкционные товары и хоть немного осудите агрессора в ООН.
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11.03.2023 10:39 Ответить
нет не правильно, все в счет, но не нужно и преувеличевать, ни буки ни какое-либо другое вооружение рашку не остановило (остановило вообще военное сопротивление отчасти, неготовность рашки - кое-что учли и реформировали, увидели что просто так зайти куда-то колонами вопрос не решает, особенно когда и снабжение хромает, и свои корыта по дороге ломаются, и спецсвязь хромает, и конечно еще не знали насколько серьезные могут быть санкции. Оказалось что эти самые санкции по сути вообще не страшные, можно с ними жить). Пассивная реакция мира на 2008 год сделали возможным агрессию в Украине, 2014 год в принципе оправдал ожидания рашки, ничего страшного не произошло.

Что касается достаточности вооружения, ну дали и Украине и Грузии в 2021-м (если не ошибаюсь) джавелины, но сказать что этого достаточно (ну пару танков, даже если 10, подбили ведь?) и чего вам еще надо, и на том скажите спасибо - явно неадекватно.

Что касается ввязывания в войну, вообще-то речь шла о том как это преподают пророссийские силы август 2008-го, мол наобещали военную помощь Саакашвили, тот и ввязался, а дальше его кинули. Так что перед тем как перенервничать, еще раз прочтите о чем был разговор.

Про санкционные грузы, а можно конкретно факты, например конкретно какие украинские, европейские или какие-либо другие власти указали что такие и такие товары проходят, или проходили через Грузию? Не для красного словца и на уровне Гончаренко, а вот что такие и такие товары проходят через Грузию. По осуждению, на всех (ВСЕХ) уровнях дипломатических, резолюции (пук в воду по сути, таких резолюций у самой Грузии по своим конфликтам тоннами) и т.д. Грузия поддержала Украину, хотя бы потому что у самой аналогичные проблемы.

Всему свое время, после войны еще можно будет поговорить кто когда что сделал и не сделал, возможно и Украина увидит свою немалую ответственность в существовании приднестровского конфликта, который по идее не мог бы существовать без пассивного участия Украины (транзит военных и невоенных грузов из рашки в приднестровье и обратно).
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11.03.2023 15:15 Ответить
За ці "пару" буків фсб убило уже при януковиче наших операторов сбивших в пару мигов в Грузии, и какую Грузию кто просит ввязатся в войну что за гон, вас количество з город Київ.
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17.03.2023 14:15 Ответить
Шановний руcкоязичний борзопісєц, а ніхто вас наче нічому і не вчив. А нам чи не нам, і що нам писати на наших форумах, то ми вжей якось самі без вас розберемось. Ви головне за нарізанням понтів та писанням комєнтів свою країну, як бєлоруси, не прощщьолкайтє, бо в вас, наімовірніше, гаряча війна із рашкою попєрєду.
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08.03.2023 17:38 Ответить
Мда уж. Нулевое развитие америкосов какое-то, вот что значит огромный средний возраст в политической элите США и Байден еще относительно быстро соображать умеет и менять свое поведение, есть и куда хуже. Какие нахрен санкции? Вы уже опозорились, обещая доллар по 200 рублей и дефолт, хотя было очевидно, что нищее кацапское население будет и за 30 долларов в месяц работать и ничего не будет, им просто будут платить меньше. Хватит вводить санкции. Два решения вопроса существует: либо скидывайте лутбоксы с оружием на парашютах (формально, можно и фурой привезти из посольства раздать м16), либо томагавками бьете по руководству кацапскому, физически ликвидируя оккупантский режим, который как раз и попадает под закон об иноагентах, т.к. они все лижут кацапам, а значит иностранные агенты. Цена вопроса будет в разы ниже и для вас, и для грузин. От санкций сами больше потеряйте, чем от пары сотен винтовок.
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07.03.2023 22:35 Ответить
США до 49року, створення НАТО, взагалі сповідували нейтралітет. Так що ще нормально реагують. Діло за грузинами, а там будуть відповідні рішення від США
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07.03.2023 22:39 Ответить
Для тупых объясняю, оба варианта не пригодны. США давно прекратило такое откровенное вмешательство в другие страны.
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07.03.2023 23:18 Ответить
шановний рускоязичний дописувач у польському вигнанні, тобі не здається, що американці якось і без твоєї експертної думки розберуться, що їм робити
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08.03.2023 18:43 Ответить
Генацвалє, покажіть нарешті свою грузинську вдачу і знесіть своїх сраколизів *****.
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07.03.2023 22:38 Ответить
Хтось у грузинській владі ще має клепки у голові.

"Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в екстреному зверненні у вівторок із Нью-Йорка, де вона зараз перебуває з візитом, звернулась до учасників протестів проти суперечливого законопроєкту про "іноагентів" і висловила їм свою підтримку."
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07.03.2023 22:49 Ответить
Вона не хоче їхати в Ростов до Януковоща...
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07.03.2023 23:02 Ответить
Растов нє рєзінавий (с).
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07.03.2023 23:10 Ответить
А почему США у нас в так не действовали? Может быть Янык не рискнул бы разгон устраивать и многое удалось бы избежать.
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07.03.2023 22:39 Ответить
Взагалі-то, тоді було те ж саме. Яник просто поклав на попередження США бо йому вже надто багато чого було втрачати.
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07.03.2023 23:22 Ответить
У них у власти полный аналог зебилов. Прям 1 в 1.
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07.03.2023 22:55 Ответить
Після Саакашвілі Грузія лягла під кацапів
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07.03.2023 23:06 Ответить
Нагадайте мені, блск, хто Саакашвілі ганяв по дахах?
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08.03.2023 06:25 Ответить
Не русня, а прорусня.
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07.03.2023 23:10 Ответить
грузины на каком то этапе своей истории свернули не туда. не повторяйте чужих ошибок, посмотрите на белорусов, те тоже хотели усидеть на двух стульях, а в итоге сели на кремлевскую бутылку. если в Грузии действительно живет гордый и свободолюбивый, независимый народ, то ему точно не по пути с рабской Россией.
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07.03.2023 22:45 Ответить
Шкода, що Буба Кікабідзе не дожив до цих подій .
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07.03.2023 22:49 Ответить
Він був мудрою людиною. Тому дивився на все це дуже спокійно, розуміючи, що воно не назавжди, і не надовго.
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07.03.2023 23:14 Ответить
Після останніх зашкварів і дружби з кацапами, перестав вірити в грузинську націю, завтра всі розійдуться бо на роботу треба.
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07.03.2023 22:54 Ответить
Дуже шкода, що українці теж скачуть на тих самих граблях і демократію легко віддають пройдисвітам
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07.03.2023 22:56 Ответить
Не плутайте грузинську націю з грузинською владою.
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07.03.2023 22:57 Ответить
а владу не нация выбрала??
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08.03.2023 00:11 Ответить
повелись на шару отримали вила так завжди
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07.03.2023 22:59 Ответить
майданять.....?
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07.03.2023 23:02 Ответить
На жаль, невеликі країни можуть вижити тільки під протекторатом більших держав. У військовому плані Грузія не зможе протистояти росії. Її можуть врятувати тільки війська НАТО на її території. Інакше кремлівські агенти проведуть зачистку. Влада зараз там і так під кремлівською бандою
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07.03.2023 23:02 Ответить
Чомусь революції виникають лише там,
де при владі прокацапські політики.
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07.03.2023 23:06 Ответить
Они везде возникают.
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07.03.2023 23:20 Ответить
Грузинська влада - проросійська. Грузинський народ - прогрузинський, але часом допускається помилок на виборах. Наче дрібниця, а ціна висока.
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07.03.2023 23:07 Ответить
Щось це дуже нагадує Україну.
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07.03.2023 23:18 Ответить
Хай ЗЄ уважно дивиться, як воно буває, коли ти постійно намагаєшся підкласти свиню США.

Потім опа - а розганяти протестувальників не можна. І кацапський спецназ, як Янукович, вже не попросиш.
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07.03.2023 23:17 Ответить
Ермак не попросит ? Уже просил в Омане якшались сПатрушевым , а кто для рашистов дорожки прокладывал , РАЗМИНИРОВАВ Чонгар
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08.03.2023 01:28 Ответить
російські селфой4;би і білоруські квіткомани хай беруть на замітку як треба....
а не "а нас всьо сложна, мі не магім....нас ущімляють, у нас рєжім, мі сможєм всьо решіть мірнім путьом, а не майдауном"....
нарєшалі уже....
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07.03.2023 23:23 Ответить
Учитесь,кцпы, как нормальные люди "принимают" закон об инноагентах.
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07.03.2023 23:25 Ответить
Rebiata poverte, gruzini znaiut chto, kak, kogda. esli vi ne ponimaete, znachit nado izuchit situaziu poglubje. Mi vsio uje proshli, chto vi proxodite seichas.
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07.03.2023 23:31 Ответить
Ви не вийшли на захист Міхо, ви дозволили корумпованим елітам встановити проросійський режим. Ті самі еліти, котрі звикли ще з часів Совка вирішувати свої проблеми через кума, гроші, телефонний дзвінок.. Міхо казав що грузини помінялись, що вори будуть сидіти, машину на ніч можна не зачиняти...але виявилось що при першій нагоді ви віддали все елітам!! Все повернули взад. Все проміняли на звичний уклад, коли можна відмазати синка від відповідальности просто занесши бабла прокурору..чи попросити впливового родича порішати. .. але з звичними правилам Гри в нагрузку вам впихнули проросійську мразоту.

Я ось не уявляю, як може москаль після Перемоги приїзджати в Україну?!! Хто їх пустить?! А ви до себе пустили...
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08.03.2023 00:11 Ответить
Чья-б корова мычала , 73% любители 1+1 , «сватов» пустобреха « хуже не будет « «Голобородька « сделали 💯 тоже
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08.03.2023 01:33 Ответить
Nixo tipichni kriminal. Gruzini znaiut eto.
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09.03.2023 22:25 Ответить
Грузия! Все на майдан!
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07.03.2023 23:37 Ответить
Агов, кацапня і бєлакацапня, бачите ЩО таке протести? Не шкарпетки-хороводи, тьху на вас. Готуйте нові методички, аби виправдовуватися як ви "нічєвоніможемсдєлацць"(тм) та "етавсьотолькапутін"(тм)
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07.03.2023 23:46 Ответить
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08.03.2023 02:21 Ответить
А Зеля їм громадянства українського не дасть із солідарності з Московією.
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08.03.2023 10:29 Ответить
Відмова від підтримки Украіни і цей дурнуватий закон доводять , що в Грузіі проблеми. З однієї сторони грузини хочуть в Євросоюз і за безвіз , з іншої сторони мовчазна позиція щодо підтримки Украіни і відкат від європейських норм демократіі…. А за всіма процесами стирчать вуха кремлівського фюрера. Де ваші «яйця» шановні джигіти
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08.03.2023 06:41 Ответить
О-о-о, зараз проросійський Президент Грузії, по прикладу Токаєва, звернеться до Путі "...пАмАги!!!"
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08.03.2023 07:55 Ответить
Грузинська вата хоча б назву якусь іншу вигадала цьому "закону", а то кремлівські вуха стирчать, аж воняє.
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08.03.2023 08:16 Ответить
Давно вже треба санкції вводити і прикривати ту дірку. Через Грузію в кацапстан пре неймовірна кількість підсанкційних товарів.
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08.03.2023 08:21 Ответить
Ирония в том, что в США закон про иностранных агентов FARA действует еще с бородатых времен.
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08.03.2023 10:00 Ответить
В Штатах то формальність зарееструвався і працюй. А в рашкі тебе на карандаш а потів турму.
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08.03.2023 14:01 Ответить
 
 