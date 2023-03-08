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26 092 26

Операторы дронов 10-й ОГШБ ночью сбрасывают боеприпасы на скопление российских оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 8-го ОГШБ 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ опубликовали фрагменты своей ночной боевой работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты успешные атаки дронов на скопление вражеской пехоты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я лично сделал минус 500 оккупантов", - оператор дрона из 10-й ОГШБр "Скыба". ВИДЕО

уничтожение (7245) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (206)


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Топ комментарии
+33
Після срамотного розстрілу Героя -захисника, з великим задоволенням дивлюся ,як гинуть орки. Лупаште їх,хлопці. В Пам'ять загиблим побратимам.
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08.03.2023 10:00 Ответить
+17
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
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08.03.2023 10:32 Ответить
+12
Чудєсноє перевоплощеніє на харошіх рюзькіх!
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08.03.2023 10:12 Ответить
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Після срамотного розстрілу Героя -захисника, з великим задоволенням дивлюся ,як гинуть орки. Лупаште їх,хлопці. В Пам'ять загиблим побратимам.
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08.03.2023 10:00 Ответить
вони так сплять що навіть вибухів не чують?
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08.03.2023 10:04 Ответить
Как-то странно на видео - наш дрон кидает гранаты, они взрываются, а русские (которые не в зоне поражения) особо не двигаются. Типа ну взрывается что-то в пару метрах, соседа убило и пофиг . . . Готов поверить, что русским всё равно относительно сослуживца, но собственный инстинкт самосохранения как-то тоже не проявлен.
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08.03.2023 10:07 Ответить
Может они ужратые.
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08.03.2023 10:10 Ответить
не ужранные а уже зажмуренные!
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08.03.2023 10:28 Ответить
todi chomu svityat'sya?
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08.03.2023 10:43 Ответить
Бо ще не охололи
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08.03.2023 10:51 Ответить
свежие!
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08.03.2023 12:59 Ответить
Может они просто еще не остыли и потому светятся
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08.03.2023 10:48 Ответить
так це ніч, темрява. Ніхто нічого не бачить дальше метру )) Вони дупля не відбивають хто і звідки їх атакує. І звісно не бачать куди прилітає і кого там двухсотить. Кожен сидить у своїй норки і сре під себе ))
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08.03.2023 10:41 Ответить
Бо вони вже дохлі.
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08.03.2023 10:42 Ответить
они просто прикидаются жмурами, наивно думая, что по ним уже не прилетит. )
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08.03.2023 16:49 Ответить
На добраніч малята кацапята
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08.03.2023 10:08 Ответить
Саунд файний! Хробаки навіть не ворушаця, тіпа заховалися.
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08.03.2023 10:11 Ответить
Чудєсноє перевоплощеніє на харошіх рюзькіх!
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08.03.2023 10:12 Ответить
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
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08.03.2023 10:32 Ответить
Яка ж красота! Дивився б і дивився, навіть це відео передивився багато разів. Лєпота!
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08.03.2023 10:40 Ответить
Тільки ми можемо вбивати ворога під добру, ліричну музику- які ж ми всеж таки добрі )))
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08.03.2023 10:45 Ответить
лірична ... нічна...колискова...
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08.03.2023 11:10 Ответить
а музня яка..... аж душа співає..... коли русня чернозем удобряє.......
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08.03.2023 11:18 Ответить
Весільні дрони працюють на оборону України... На відмінно від мародерів.

А тепер представте собі що піхоту як вид відмінили та замінили на операторів таких дронів. Треба щось розвідати - робимо це дроном не жертвуючи піхотинцем з м'яса. Треба щось поштурмувати, покошмарити робимо це спочатку дроном, а потім ці піхотинці-погонщики дронів заходять без втрат. Треба сидіти на місці і тримати висоту - знову робимо це дроном спостерігаючи, кидаючи гранати і так далі, і все це не вилазячи з бетону лиш би антена була виносна.

Далі міномети, птрк і інший металолом замінили на фпв і отримуємо все теж саме, но з можливістю попадати по довільній траєкторії, по цілях в середині будівель (повільно залетівши в потрібну кімнату та дистанційно підірвавшись) чи за перешкодами, і все це з точним знанням результату.

Ехх. О це була б армія з мінімальними втратами та неймовірним виносом противника. І що саме веселе вартість дронів дешевше витрат патронів, снарядів та іншого гівна.
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08.03.2023 11:24 Ответить
Всех ********* на концерт кобздона.
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08.03.2023 11:42 Ответить
як у тирі.
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08.03.2023 14:09 Ответить
Песню обязательно было эту клубно-сельскую сюда вставить, что за бред !!!
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09.03.2023 00:07 Ответить
Замініть звукову доріжку
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06.04.2023 18:07 Ответить
 
 