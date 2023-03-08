Операторы дронов 10-й ОГШБ ночью сбрасывают боеприпасы на скопление российских оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов 8-го ОГШБ 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ опубликовали фрагменты своей ночной боевой работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты успешные атаки дронов на скопление вражеской пехоты.
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+33 Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий08.03.2023 10:00 Ответить Ссылка
+17 Яр Холодний
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+12 Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий08.03.2023 10:12 Ответить Ссылка
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- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
А тепер представте собі що піхоту як вид відмінили та замінили на операторів таких дронів. Треба щось розвідати - робимо це дроном не жертвуючи піхотинцем з м'яса. Треба щось поштурмувати, покошмарити робимо це спочатку дроном, а потім ці піхотинці-погонщики дронів заходять без втрат. Треба сидіти на місці і тримати висоту - знову робимо це дроном спостерігаючи, кидаючи гранати і так далі, і все це не вилазячи з бетону лиш би антена була виносна.
Далі міномети, птрк і інший металолом замінили на фпв і отримуємо все теж саме, но з можливістю попадати по довільній траєкторії, по цілях в середині будівель (повільно залетівши в потрібну кімнату та дистанційно підірвавшись) чи за перешкодами, і все це з точним знанням результату.
Ехх. О це була б армія з мінімальними втратами та неймовірним виносом противника. І що саме веселе вартість дронів дешевше витрат патронів, снарядів та іншого гівна.